Перепела на веретене, картошка в мундире и пирожные: в воинских частях отметили День России

В честь праздника повара угостили солдат различными национальными блюдами народов России, ароматной выпечкой и фруктами

В Севастополе День России решили объединить с Днем национальной кухни – традиционным мероприятием, которое ежемесячно проводится в частях, когда солдаты могут попробовать самые популярные мировые блюда: узбекский плов, белорусские драники, щи с зеленью по-русски и многое другое. В воинской части 49311 на солдатских столах в этот день красовались настоящие русские самовары, пестрые скатерти, цветы и различная глиняная утварь. Из обширного меню с традиционными русскими блюдами солдаты особенно отметили блины со сметаной и праздничный торт.

Для бойцов в/ч 05203, дислоцирующейся в Йошкар-Оле, армейскую столовую украсили флагами, воздушными шарами и лентами с изображением триколора, а в качестве угощения приготовили самобытные блюда русской кухни. Здесь юноши отведали запеченную картошку, гречневую кашу с грибами, овощные салаты и настоящую «Затирку» – молочную кашу из хорошо просеянной муки, сливочного масла и яиц. Каждый солдат на десерт также получил праздничный набор из яблока, вафель и сока.

А в московской воинской части 75384 пошли еще дальше. Здесь специалисты комбината питания решили не останавливаться только на одной кухне и развернули целый этнический лагерь. Военнослужащих угощали блюдами башкирской, русской и татарской кухни. Больше всего солдатам запомнились перепела на веретене, эчпочмаки, чак-чак и сладкие корзиночки с повидлом и кремом.

Стоит отметить, что и в обычные армейские будни российских военнослужащих кормят вкусно, а самое главное сбалансировано.

Сегодня современный солдат питается по системе «шведский стол»: рацион состоит из нескольких вариантов супов, вторых блюд и гарниров. Также в армейских столовых работают салат-бары, благодаря которым бойцы могут разнообразить свое основное блюдо свежими и консервированным овощами: томатами, зеленым горошком, консервированной кукурузой, огурцами, болгарским перцем и морковью. Помимо этого, в стандартный рацион солдата входят блюда из мяса, птицы и рыбы, макаронных изделий, различных круп, овощей, яиц, масла, молочных продуктов, замороженных ягод и сухофруктов – все эти продукты способствуют поддержанию сил во время службы и дают заряд энергии на целый день.

В российской армии не забывают и о крупных праздниках: В Новый год на солдатском столе обязательно появляется салат «Оливье», на Пасху – куличи и крашеные яйца, на Масленицу – блины со сметаной, повидлом или сгущенкой. Ежемесячно для «новорожденных» устраивают Дни именинника и угощают их фруктами, пирожными, лимонадами и конфетами.

Рацион военнослужащих существенно изменился после того, как питание в ВС было передано на аутсорсинг и за него стали отвечать крупные профильные комбинаты. Теперь независимо от рода войск, климатических условий и физических нагрузок каждый солдат получает необходимую норму КБЖУ, при этом энергетическая ценность суточного рациона российского солдата остается одной из самых высоких в мире – не менее 4200 ккал.

Благодаря привлечению аутсорсинговых компаний и отмене нарядов по кухне у солдат появилось больше времени на освоение военного дела. Специалисты добавляют также, что в армии в целом улучшились условия службы: в бытовке теперь есть все, что нужно бойцу для приведения своего внешнего вида в порядок, спортивный уголок оборудован всем необходимым для поддержания физической формы, а в казармах есть душ с горячей водой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.06.2021, 22:36
    Гость: антон

    По такой кормёжке должны служить не менее 3х лет,мы служили в ПВ 3.5года получалось.

  3. 16.06.2021, 19:04
    Гость: масло сьели день прошел, сьел яйцо -прошла неделя

    Что б такрго сьесть еще,
    Чтоб два года пролетели?
    ...
    Ответ - четыре котлеты.

  4. 16.06.2021, 18:17
    Гость: Ню-ню...

    Поглядим мы на энтот "аутсосинг" во время крупных боевых действий и на салат-бары с оливьём в траншеях на "передке".

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