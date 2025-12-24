Альянс «Полно» (винил)

Исполнитель: Альянс, Название: «Полно», Стиль: рок; Год: 2025

В последние лет 6-7 группа «Альянс» переживает свою Болдинскую осень. Если промежуток между их пластинками «Сделано в белом» и «Хочу летать» составил без малого 27 лет, то теперь релизы появляются с завидной регулярностью. Событием для настоящих меломанов стал альбом «Полно», выходивший на интернет-ресурсах в два этапа — одна часть в 2023-м, другая, годом позже. Теперь, наконец-то, обе половины объединились в одном виниловом релизе от лейбла «Bomba Music»

Альбом поражает своей необычностью уже на стадии обложки. У лидера «Альянса» Игоря Журавлева есть картина, написанная в 2015 году... в геленджикском дельфинарии тремя дельфинами по имени Эльза Эрик и Диана. Коучи давали одному дельфину кисти с красной краской, другому — с синей, а третьему — с желтой. Каждый из них подплывал к полотну и делал штрих. В 2015-м Игорь Журавлев купил это полотно, а несколько лет спустя предложил согруппникам использовать это творение для обложки, и идея была воспринята позитивно. На лицевой стороне конверта винила эту уникальную картину можно рассмотреть практически в натуральную величину!

Лидер «Альянса» Игорь Журавлев принципиально допускает вариативность ударения в заглавии «Полно». Если оно стоит на первом слоге, то это значит «хватит», а на втором - «слишком много всего». Грубо говоря, для одних стакан наполовину пустой, а для других — наполовину полный. Мотив полноты присутствует и в самих песнях альбома., например — в «Смотри, не трогай»: «Сотри ненужное, сотри… пустое заполняется внутри». Здесь, вероятно, речь идет о том, что, принимая запрещенные вещества, человек лишь усугубляет ощущение внутренней пустоты, тогда как чистота жизни и помыслов заполняет тебя божественной благодатью.

Первая же песня альбома «Полно» «Рассвет, до завтра» выдержана в лучших традициях «Альянса»: романтика, ожидание, томление, мечтательные клавишные переборы, сладостное предчувствие светлых жизненных перемен… Ее авторство принадлежит основателю «Альянса» Сергею Володину. «Рассветом» музыканты решили почтить его память. Еще одной песней из альбома «Полно!», к которой приложил руку Сергей Володин, стала «Музыка ветра». В свое время гитарист сочинил ее вместе с Игорем Журавлевым, написавшим также к ней текст, но до ее записи тогда так и не дошли руки. Теперь же она радует слушателей, в частности, плотно звучащей гитарной партией Игоря Журавлева, передающей ту самую музыку ветра. А на барабанах в «Музыке ветра» сыграл Юрий «Хэн» Кистенев мз «Морального кодекса», участвовавший и в «Альянсе» еще на этапе альбома «Сделано в белом».

Ветер в контексте альбома «Полно» можно понимать не только в прямом смысле, но и как символ созидательной божественной силы. В полной мере эти смыслы проявились в необычайно мелодичной песне «Ветры декабря» авторства ныне покойного экс-клавишника «Альянса» Олега Парастаева (текст Олега Кошелева). Именно зима в альбоме все расставляет по своим местам и помогает дотянуться до неба. Взять, например, «Снежную», написанную Игорем Журавлевым по мотивам притче о встрече человека с Богом, который показывает ему, как в самые тяжелые моменты жизни его нес ангел.

В альбоме «Полно» есть и танцевальные песни, вроде «Не приходи ко мне домой». Ритмически она представляет собой шейк, который ее автор Игорь Журавлев вообще очень любит, Барабанные партии в ней (а также в «Ктоктокто» о раздвоении личности и «Смотри, не трогай!) сыграл его сын Митя Журавлев. А «Серьезная песня» отразила ощущение невостребованности и ненужности подлинного творчества, которое время от времени посещает творцов, не желающих творить по канонам массового искусства.

Тем не менее, альбом «Полно» далек от упаднического настроя. Песню «Новый день» сочинил клавишник «Альянса» Герман Штром. Музыкант решил вступить в своеобразную творческую полемику с группой «Сплин» и ее лидером Сашей Васильевым, написавшим депрессивный хит «Выхода нет». «Новому дню» свойственн ярко выраженная созидательность и ценные рекомендации, вроде «полюбить ноябрь, словно июнь».

Песню «Если мы люди» Игорь Журавлев сочинил несколько лет назад, на стихи своего друга Германа Дижечко из «Матросской тишины». Припев «Господи, спасибо тебе, что мы русские» исполняется на полном серьезе. При этом песня предельно далека от квасного патриотизма — ей присуща спасительная самоирония, особенно, когда в ней предлагается не пользоваться контрацептивами, испытывая настоящую любовь, и утверждается, что мы сделали «радио и радиоактивность». В то же время «Если мы люди» не лишена и возвышенности — за счет использования темы народной «Эй, ухнем» в рефренах и «Время, вперед!» Георгия Свиридова в проигрыше.

С «Матросской тишиной» связана и следующая песня альбома «Полно» «Африка, ура!» - парафраз на песню «Африка» Германа Дижечко. Но у «Матросской тишины» песня сделана в другом — триольном ритме, Кроме того Игорь Журавлев и здесь, по сути совместил два разных произведения, включая еще «Before Official» той же «Матросской тишины».

Финальная песня альбома «Полно» «Жираф» создана на стихи Николая Гумилева. Песня изначально сочинялась у Игоря Журавлева с грува, под который он перепробовал множество вариантов. Потом ему пришло в голову задействовать стихотворение «Жираф» Николая Гумилева — даром, что его многие уже клали на музыку, включая друга музыканта — Владимира Щукина с группой «Последний шанс». Но обе версии кардинально отличаются друг от друга. И вообще песни пластинки «Полно» получились довольно разнообразными как по своему посылу, так и по звучанию, что особенно очевидно заметно в виниловой версии — со специальным мастерингом Станислава Семенова. Ну а внутренний конверт с текстами всех песен альбома и фотографиями музыкантов позволяет глубже оценить все нюансы.