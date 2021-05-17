Если в стране не работают законы, а власть не имеет желания менять ситуацию, то трагедии, произошедшие в казанской гимназии и керченском колледже, к сожалению, обречены на повторение

Почти неделю всю страну не отпускает трагедия, произошедшая 11 мая в казанской гимназии № 175. О ее причинах, мерах, которые нужно принять, чтобы этого не повторялось, мы решили поговорить с бывшим сотрудником силового ведомства Евгением Прокофьевым.

- Евгений Борисович, по вашему мнению, что стало причиной трагедии?

- Я рассматриваю два варианта.

Первый - это действительно больной молодой человек, который непонятно каким образом (вернее понятно, но об этом ниже) получил разрешение и легально приобрел оружие.

Второй — конспирологический вариант: молодому человеку «помогли» купить оружие, научили обращаться, «помогли» пронести его в здание школы для того, чтобы использовать данную ситуацию для ужесточения законов о гражданском оружии и в целом для введения новых запретов для граждан.

Еще один вариант — совокупность первых двух. Что больной человек получил справку и ему никто не помогал, но ситуацию все равно решили использовать в «нужном русле».

Ну и, конечно же, в целом система «работоспособности» законов в стране.

- Если рассматривать второй вариант, кто мог это сделать?

– К сожалению, мы навряд ли когда-либо это узнаем, а строить догадки не хочется, налицо лишь тот факт, что после этой трагедии, как и после аналогичной трагедии в Керчи, происходит «завинчивание гаек» для приобретения и владения простыми гражданами оружием.

- А по вашему мнению, гражданам нужно разрешить оружие?

– Я считаю, что да, но не сейчас. Для этого сначала нужно заставить закон работать, а это, к сожалению, очень сложно. Ведь все мы прекрасно знаем, как легко сейчас можно купить медицинские справки, например, для получения водительских прав, с оружием — аналогично.

Проблема не в законах, а в том, что они не работают. За деньги можно купить все, что угодно: справку, техосмотр, откупиться от инспектора ДПС, да и многое другое, и это не секрет. Система выстроена таким образом.

Плюс контроль — законопослушный гражданин «убегается» за всякими бумажками, преступник — просто выложит некую сумму денег, «даст на лапу» и все. Для кого ужесточаем?

Возьмите, к примеру, те же США или Сингапур, ОАЭ и многие другие страны — дать там «на лапу» тому же полицейскому может быть очень чревато, купить справку — аналогично, можно получить реальный срок.

Вот в чем главное отличие — там законы работают, у нас, к сожалению — нет. Системы разные.

- А какая должна быть ответственность?

– Да любая... Главное — чтобы она была в принципе и неотвратимая.

Вот скажите мне — можно ли установить, кто выдал этому человеку, у которого выявлены были проблемы с головой, справку? Можно и организацию установить, и конкретного врача. Но я что-то не слышал, чтобы врач или организация понесли какое-либо наказание, а в данном случае оно должно быть очень серьезным.

С ДТП аналогично - много ли мы слышали о наказании тех, кто «продал» права или выдал липовые справки?

Организации и врачи, выдающие справки на оружие, на водительские удостоверения должны находиться под «дамокловым мечом» закона, так как в данном случае речь может идти о жизнях десятков людей. И главное, чтобы этот закон работал всегда, а не тогда, когда «перестали делиться».

Тут не может быть никаких оправданий типа «не выявили», «не усмотрели»... Это вам, извините, не справка в бассейн, хотя в определенных случаях даже она способна нанести серьезный вред окружающим. Есть подозрение — назначайте дополнительное обследование, в чем проблема?

- Не будет ли злоупотреблений со стороны медицинских организаций и вымогательства денег от граждан?

– Обязательно будут, так уж у нас заведено, но для этого необходимо дать гражданам возможность «защищаться» от подобного произвола.

- Например?

– Допустим, вы пришли в медучреждение за справкой и столкнулись с вымогательством. Что вы должны сделать? Пойти в другое, например, государственное учреждение и пройти независимое обследование. Если окажется, что вы здоровы, а то учреждение вымогало из вас деньги — оно должно немедленно лишаться лицензии пожизненно, а руководитель и врач отстраняться от такого рода деятельности — тоже пожизненно.

Только так это будет работать, полумеры в виде штрафов здесь не помогут. Пройдет какое-то время, вся «грязь» таким образом будет смыта и на ее место придут учреждения, возможно, и государственные, которые будут действительно ответственно подходить к своей работе.

Но тут мы столкнемся с еще одной проблемой — системой, в которой важен каждый винтик.

- Поясните...

– Система гражданского общества — как механизм, который находится в постоянной вибрации. Пока он собран целиком, он крепок, но стоит выпасть одному винтику и со временем, винтик за винтиком, развалится и весь механизм.

Этими винтиками являются разные стороны нашей жизни — законы, суды, контроль за качеством, действия правоохранительных и других органов, зарплаты и уровень жизни людей и многое другое.

Если мы хотим, чтобы у нас механизм работал и был крепким, нельзя «прикрутить» один винтик и забыть про остальные — рано или поздно это все равно развалится... Нужны все винтики.

Причем винтики не закручивают «на ходу» - для этого нужно остановить всю систему, произвести капитальный ремонт и только после этого запускать. Либо выкидывать одну и ставить другую - одним разом.

Да, это болезненный процесс и многим он придется не по душе, особенно тем, кто окажется на свалке, но по-другому не получится.

Вопрос лишь в том — кому это нужно и нужно ли в принципе? Вот в чем главный вопрос... А в то, что это нельзя сделать — я не верю. Желание — вот в чем вопрос.

Помните, как в детстве меняли руль у велосипеда? Когда право становится лево и наоборот? Добавим сюда «восьмерки» на колесах и поменяем педали (крутить назад, чтобы ехать вперед) — мы получим аналог сегодняшней системы. Которая вроде бы и велосипед, даже едет, но на ней долго не усидеть и рано или поздно человек упадет с такого велосипеда, он весь разболтан, непонятно как управлять, но все же это велосипед и он даже едет, но его надо либо останавливать и чинить, либо менять на новый.

- Что можно предпринять, чтобы начать постепенные изменения и заставить законы работать?

– Во-первых, на мой взгляд, нужно отменить позорный, как я считаю, закон о так называемых шпионских устройствах. Кого он защищает? Почему нельзя приобрести, например, те же очки с камерой или ручку с диктофоном?

К сожалению, защищает он как раз тех, кто боится, что его действия будут преданы огласке — коррупционеров и других не чистых на руку граждан.

Думаю, общество с радостью воспримет, если ему разрешат использовать подобные устройства и делиться такими материалами с судами и правоохранительными органами. Подобные материалы должны стать официальным и обязательным поводом к проверке организации или конкретного сотрудника.

Или взять, например, те же школы, почему в них нельзя использовать те же смарт-часы с камерой и диктофоном (знаю лично примеры, когда запрещали носить)? Какая, извините, к черту, там личная жизнь? У кого? У учеников в классе или их общение с учителем - это личная жизнь, а может, на уроке рассказывают государственные тайны, вы шутите?

Второе — как уже говорил выше, необходима слаженная работа всего механизма. Одной из главных проблем здесь являются взятки и «покупка» тех же справок.

Отмена закона про шпионские устройства тут позволит хоть в какой-то части улучшить ситуацию. Да, этого не достаточно, но это будет однозначный плюс, а значит - уже правильно.

Да и как мы понимаем, этот закон работает только против законопослушных граждан, кто, например, хочет записать, как у него вымогают взятку, какие-то другие противоправные действия или же просто - хотят посмотреть, как гуляет их ребенок, с кем общается, что в этом плохого? Или кто-то боится, что их задушевные разговоры на кухне или в спальне станут достоянием общественности? Ну бред же...

А те, кто занимается реальным шпионажем, ну они не на каком-нибудь «АлиЭкспресс» оборудование приобретают и на закон им, откровенно говоря, плевать.

- После трагедий говорят об ужесточении законов, на ваш взгляд, поможет?

– Давайте будем честны — законы работают (если работают, об этом я говорил выше) только для законопослушных граждан. Те, кто совершают преступления, плевать на них хотели, у них свои «законы». Таким образом, ужесточение коснется исключительно обычных людей, но не тех, кто идет на преступления.

Черный рынок никто не отменял, покупку справок и прочего — тоже, а они не живут по законам.

- Глава Росгвардии Золотов предложил несколько пунктов, прокомментируете?

– Повышение возраста для покупки оружия до 21 года я считаю правильным, я бы даже до 30 поднял.

Объясню почему: в 21 год и тем более в 18 владение оружием очень часто дает ложное ощущение «безопасности», иногда - «вседозволенности», мол «вот я какой крутой, у меня ствол есть». И иногда действительно может «башню сорвать».

Оценить в таком возрасте всю серьезность и ответственность бывает очень трудно, играет юношеский максимализм, желание выделиться на фоне сверстников.

Что касается охотников, ну я, честно говоря, сомневаюсь, что у нас в стране очень много людей в 18 или 21 год ходят на охоту одни. Зачастую это компании, где есть уже взрослые охотники, которые учат своих детей, например. Вот пусть их оружием и пользуются, осваивают. Пусть папа купит сыну ружье и вместе ходят на охоту, в чем проблема?

Предложение выдавать справки в госструктурах – по сути считаю тоже верным, но и не исключаю наличие частных организаций, ничего плохого в них не будет, но только опять же в случае, если не будет, как у нас любят, бюрократии, и главное - будут работать законы и не будет злоупотреблений (опять же возвращаемся к тому, что не законы надо ужесточать - нужно сделать, чтобы существующие работали и для всех).

Прохождение курсов по обращению с оружием - конечно, обязательно. Все же это не пневматика.

А вот ограничение, что автоматическое только после 5 лет владения «гладкостволом» - а какая разница? Как говорится, убивает человек, а не оружие, и не важно каким, хоть вилкой.

- А что скажете про охрану в школах?

– К сожалению, тут особо ничего не скажешь. Ну что можно сказать, когда видишь на охране, например, дедушку или, что еще хуже, какого-либо, не хочу никого обидеть, но так бывает, «тупого» мужичка, которого больше никуда не взяли?

Что они могут? У них подготовка есть какая-то? Нет конечно, это не охрана — это контролер.

Что он сделает против вооруженного даже обычным ножом человека? Единицы может и справятся, но в целом — не для того они туда пришли работать.

Охрана должна быть специализированная, но не Росгвардия, ее задача другая — правопорядок, как она с ней справляется, это уже отдельный вопрос. А вот создать на ее базе или вообще какую-то отдельную, возможно, государственную структуру профессиональных охранников для тех же школ, больниц и других общественных мест — вполне можно было бы.

И набирать туда надо не кого попало, а действительно тех, кто пришел, чтобы защищать, охранять, а не сидеть и проверять «сменку» (заранее прошу прощения, если кого обидел, но зачастую это именно так). Плюс ко всему, это должна быть именно лицензированная охрана с огнестрельным оружием.

- Можно ли было предугадать это нападение?

– Я думаю, нет. Самое страшное - это «дурак с инициативой». Его поведение непредсказуемо. По группе спецназа в каждую школу не поставишь, а как я уже говорил выше, полноценной охраны в школах нет.

Его пост в соцсети за 20 минут, думаю, тоже ничем конкретным не помог бы. Но тут возникает вопрос о работоспособности «закона Яровой», ведь, если логически подумать, данная информация должна была попасть в органы, и даже направить ближайший экипаж, пусть не за 20 минут, а за 5-10, можно было бы заранее.

Помогло бы это? - не знаю. Но факт в том, что сотрудники приехали только после нажатия тревожной кнопки.

- Можете подвести итог, что же все-таки нужно делать?

– Полностью исключить подобное, к сожалению, невозможно, но есть очевидные вещи, которые необходимы уже не первый десяток лет.

Первое — как я уже говорил, отменить закон о шпионских устройствах и сделать полученные с них данные официальным доказательством противоправных действий. Это необходимо, чтобы повысить контроль за теми же организациями, выдающими разрешения, справки и.т.д.

Второе — профессиональная вооруженная охрана в общественных местах.

Третье — максимально, вплоть до лишения свободы без права на УДО, ужесточить наказания за выдачу поддельных документов/справок на оружие. Но самое главное — неотвратимость наказания.

Четвертое — хотя это и вызовет множество споров, но разрешить гражданам оружие.

Дело тут не только в самообороне или еще в чем, а в том, что само по себе владение оружием ничего плохого не несет. Выражение, что если оно висит, то обязательно выстрелит - ну извините, для дураков, у таких, может, и выстрелит. Массовое владение меняет сам взгляд человека на оружие - когда оно может быть у любого, уходит фактор «крутости», оно становится привычным делом.

Давайте опять же будем откровенны: оружия нет у законопослушных, а те, кто идет или собирается идти на преступление, его достанут в любом случае. И пока эта ситуация не изменится, а она, подозреваю, десятки лет не изменится, необходимо разрешить гражданам защищаться.

Разумеется, тут же нужно будет пересмотреть закон о самообороне, убрать позорную часть о «превышении». О каком превышении вообще можно говорить, если на тебя напали? Не ты напал — на тебя напали! Какое может быть превышение? Даже если закончится фатально для нападавшего, ну тут я могу сказать лишь одно - «не нападай и не закончится».

И не важно с чем он напал, голыми руками, битой, ножом, оружием или еще чем - сам факт того, что он напал, должен снимать всякую ответственность с защищающегося!

Кто-то скажет - «будет беспорядочная стрельба!» Да нет, не будет. Какое-то время, возможно, будут случаи стрельбы в тех же ночных клубах или аналогичных заведениях, но это нужно пройти. В будущем это сбережет в десятки раз больше жизней. Плюс не забываем, что я говорю о разрешении только в случае, когда работают механизмы контроля, выдачи тех же справок и, повторюсь, не ранее 30 лет, а может и 35 лет.

Для охотников можно, конечно, сделать исключение, при этом контролируя, что человек реально занимается охотой, а не просто у него лежит «билет».

В итоге повторюсь - «закручивание гаек» ничего не решит и работает только для законопослушных граждан. Это не изменит ситуацию и не решит проблемы. Нужна целостная система, в которой работают все винтики (законы, контроль и.т.д).

Пока этого не будет — можно очень долго толочь воду в ступе, слушать мнения «болтологов» (так называемых «экспертов»), но при этом кардинально ничего не изменится.

Кто все это должен делать? Ответ очевиден — те, кто занимается законотворческой деятельностью и получает за свою работу деньги — правительство. Если они этого не делают, то тут вернемся к началу разговора - желанию и тому, по каким причинам, кому и что нужно от общества. Вот главная причина... Желание.