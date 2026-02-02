Россия и Афганистан ведут переговоры по привлечению афганских мигрантов

Во первых, СССР никого не приглашал делать атомную бомбу. В СССР атомный проект вёлся с 1928г (официально с 1930г)по самое начало войны. Из Ленинграда физико-технический институт) эвакуировали в Саров лабораторию в которой работал Курчатов и академик Харитон, академики Гамов, Лысовский, Ланге. Атомный проект продвигал Курчатов, как перспективный для получения дешевой электро энергии. Для СССР атомный проект не был ведущим в военном плане. Стоит вспомнить, что первая в мире атомная электростанция появилась в СССР в Обнинске. И проработала 48 лет, и работает до сих пор как экспериментальный реактор. Амеры вывезли из Германии почти 200 человек которые делали бомбу для Гитлера. Около 30 тонн тяжелой воды и 600 кг урана обогащённого до формы оксида, это в тоге около 75кг урана для создания атомного оружия. Именно из немецкого урана были сделаны атомные бомбы для Хиросимы и Нагасаки. Немецкие физики саботировали реактор для Гитлера, их реактор не смог работать в принципе. За то, за эти годы они всё просчитали и сделали для амеров, то что нужно за год.

Реактивные двигатели для самолётов в СССР ставили ещё в 1933г, собственной разработки. Ла-126 и Ла-7, Ла-9 Як-7б, И-153 с ПВРД. До промышленных объёмов тогда не дошло, ещё только осваивали поршневые. В 1941г СССР имел небольшую эскадрилью истребителей Би-1 с ракетным двигателем (самолет Бахчиванджи). Они даже принимали участие в обороне Ленинграда. В 1943г ОКБ Микояна начал разработку реактивного самолёта И-270.