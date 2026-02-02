Россия и Афганистан ведут переговоры по привлечению афганских мигрантов

Россия и Афганистан проводят переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов, заявил в интервью ТАСС посол исламского эмирата в РФ Гуль Хасан.

"По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов", - сказал дипломат в своем первом интервью в качестве главы диппредставительства в Москве.

Он обратил внимание, что Афганистан "является страной с молодым населением и правительство прилагает усилия для направления квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где существует потребность в рабочей силе".

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.02.2026, 22:35
    Гость: ABCD

    Во первых, СССР никого не приглашал делать атомную бомбу. В СССР атомный проект вёлся с 1928г (официально с 1930г)по самое начало войны. Из Ленинграда физико-технический институт) эвакуировали в Саров лабораторию в которой работал Курчатов и академик Харитон, академики Гамов, Лысовский, Ланге. Атомный проект продвигал Курчатов, как перспективный для получения дешевой электро энергии. Для СССР атомный проект не был ведущим в военном плане. Стоит вспомнить, что первая в мире атомная электростанция появилась в СССР в Обнинске. И проработала 48 лет, и работает до сих пор как экспериментальный реактор. Амеры вывезли из Германии почти 200 человек которые делали бомбу для Гитлера. Около 30 тонн тяжелой воды и 600 кг урана обогащённого до формы оксида, это в тоге около 75кг урана для создания атомного оружия. Именно из немецкого урана были сделаны атомные бомбы для Хиросимы и Нагасаки. Немецкие физики саботировали реактор для Гитлера, их реактор не смог работать в принципе. За то, за эти годы они всё просчитали и сделали для амеров, то что нужно за год.
    Реактивные двигатели для самолётов в СССР ставили ещё в 1933г, собственной разработки. Ла-126 и Ла-7, Ла-9 Як-7б, И-153 с ПВРД. До промышленных объёмов тогда не дошло, ещё только осваивали поршневые. В 1941г СССР имел небольшую эскадрилью истребителей Би-1 с ракетным двигателем (самолет Бахчиванджи). Они даже принимали участие в обороне Ленинграда. В 1943г ОКБ Микояна начал разработку реактивного самолёта И-270.

  2. 02.02.2026, 22:04
    Гость: кто то очень любит врать

    Пока эта банда предателей поставленая во власть демпартией сша сидит у руля - свинство будет продолжаться.

  3. 02.02.2026, 21:39
    Гость: корнет

    Вот это и есть истиные цели и "борьбы с терроризмом" со взрывами домов, и ковид- террора, и кровавой бойни на Украине - истребление коренного населения и замещение его инородной биомассой.
    Так "победим", господа записные ура-патриоты!

  5. 02.02.2026, 21:13
    Гость: Уж про иго то не надо,

    Только школьные отличники в прошлом, да средне-азиаты, верят МТ иго. И про иго Рос империи, мешающее развитию их "многострадальной" родины.

Все комментарии (75)
Выбор читателей
© KM.RU, Михаил Попов
Киргизия подала в ЕАЭС судебный иск к России
Социологи о настроениях жителей Украины, или Мира никто не ждёт
Трамп готовится превратить Гренландию в военную базу
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Песков: Зеленский не отреагировал на приглашение в Москву
Избранное
MORDOR «Пиратский гимн» (интернет-сингл)
Наталья Ветлицкая написала новую песню «Моральному кодексу»
«Очищение — это главный всеобъемлющий нацпроект, без которого невозможны все другие проекты: ни проект здравоохранения, ни проект сбережения народа»
Евгений Маргулис сыграл в самом рок-н-ролльном месте Москвы
«Не можем работать, а федералы могут»: в Бурятии вспыхнул протест против половинчатых запретов
«Нет планирования урожая, как это было раньше»: кто создал дефицит моркови и свеклы
Аборт мозга «Костыль»
Посев (Егор Летов) «Смерч. Летние записи»
Как выбрать самый лучший каркасный бассейн?
Что делать, если муж решил жить отдельно
«Вертинский. Возвращение Концерт-спектакль», 9 февраля, «16 Тонн. Арбат»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации