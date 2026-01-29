В России окончательно откажутся от системы «бакалавр - магистр» с осени
С сентября 2026 года В России откажутся системы бакалавриата и магистратуры в высшем образовании. Они будут заменены на понятия базового и специализированного высшего образования, пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по науке и образованию Ксению Горячеву.
Так, базовое образование предполагает срок обучения от четырёх до шести лет, в зависимости от специальности. Затем последует специализированное образование, которое займёт от одного до трёх лет. Отмечается, что ранее существовали определённые ограничения, которые будут сняты после реформы и выпускники базовых программ смогут поступать на бюджетные места, а аспирантура станет отдельным уровнем образования.
Изменения не коснутся тех студентов, которые проходят обучение на данный момент, они смогут закончить вузы по тем программам на которые они поступали. Новая система коснется тех, кто начнет свое высшее образование с 2026 года.
Горячева подчеркнула, что изменения обусловлены потребностями рынка труда, так как работодатели часто сталкиваются с тем, что программы вузов не соответствуют их требованиям, и вынуждены доучивать сотрудников на рабочем месте. Иногда компании сами организуют курсы для повышения квалификации.
Реформа также затронет дополнительное образование, которое будет направлено на переподготовку и освоение новых навыков, но не станет заменой диплома о высшем образовании.
Подчеркивается, что цель реформы заключается в создании системы, которая будет эффективно работать, а выпускники смогут получить профессию, соответствующую их потребностям и текущим тенденциям на рынке труда.
- научим, не хочешь - заставим.
Такого мракобесия наверно нет ни в одной стране мира с вменяемым руководством. Первокласник идет в школу и за период обучения пять - семь раз меняются окончательные условия получения образования. Да за такое нужно всю банду из Министерства образования... Всю, начиная с 1991 года.
Да уж!! Помнится два момента. Госэкзамен назывался - Научный коммунизм.
И второй момент. Там где была военная кафедра говорили: Сдал войну - получи диплом. А дипломная работа - фигня собачья. Мы на курсе половине выпускников написали дипломные за десять дней. За деньги, ясное дело.
На Западе всё проще, чем вы себе представляете в части бакалавр-магистр.
Это выглядит так. Есть базовое среднее образование. Это школа. Потом ты обязан окончить техникум. Техникумы есть профильные и общие. Профильные по профессии. Как правило окончившие профильные уже не пхаются на высшее и работают по профессии всю оставшуюся жизнь. Отбор в техникумы осуществляется на конкурсной основе. Если ты хорошо учился, можешь выбрать лучший техникум. С плохими оценками тебе не поступить в техникум общий. Потому что туда берут тех, кто будет далее обучаться на бакалавра и магистра. Таким образом отсеивают от вышки тупых. Окончивший хорошо общий техникум, поступаешь на высшее. И уже на высшем получаешь профильное образование.
А у нас полная фигня. Школу окончил, сдал тестирование и....подал на вышку. Там просидел год-два и...бросил. Потому что наша вышка после школы даёт широкий профиль образовательный. Который на 80 процентов потом тебе в работе не пригодится. То есть название поменяли, а внутренняя суть осталась старой.
Отбор надо делать со школы. Для примера. Из тридцати моих одноклассников в институты поступили 11 человек, в техникумы пошло 5. Остальные в ПТУ и просто на заводы и фабрики.
Из 11 окончили вышку только 7. Из них по профессии работали только двое. Остальные устроились абы куда. Из пяти техникум закончили только трое. И все три по профессии не работали.
По сути это холостой ход. Деньги на них потратили, а толку - ноль.
В наших условиях система высшего образования умерла.
Были учебные часы для зажравшейся профессуры. Но были и гениальные дети, которые и конструировали потом самолеты и ракеты. Только самообразование может сделать ученого, а не выхолощенные догмы, которые заставляют зазубривать синекурщики.