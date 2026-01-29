В России окончательно откажутся от системы «бакалавр - магистр» с осени

08:10 29.01.2026

С сентября 2026 года В России откажутся системы бакалавриата и магистратуры в высшем образовании. Они будут заменены на понятия базового и специализированного высшего образования, пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по науке и образованию Ксению Горячеву.

Так, базовое образование предполагает срок обучения от четырёх до шести лет, в зависимости от специальности. Затем последует специализированное образование, которое займёт от одного до трёх лет. Отмечается, что ранее существовали определённые ограничения, которые будут сняты после реформы и выпускники базовых программ смогут поступать на бюджетные места, а аспирантура станет отдельным уровнем образования.

Изменения не коснутся тех студентов, которые проходят обучение на данный момент, они смогут закончить вузы по тем программам на которые они поступали. Новая система коснется тех, кто начнет свое высшее образование с 2026 года.

Горячева подчеркнула, что изменения обусловлены потребностями рынка труда, так как работодатели часто сталкиваются с тем, что программы вузов не соответствуют их требованиям, и вынуждены доучивать сотрудников на рабочем месте. Иногда компании сами организуют курсы для повышения квалификации.

Реформа также затронет дополнительное образование, которое будет направлено на переподготовку и освоение новых навыков, но не станет заменой диплома о высшем образовании.

Подчеркивается, что цель реформы заключается в создании системы, которая будет эффективно работать, а выпускники смогут получить профессию, соответствующую их потребностям и текущим тенденциям на рынке труда.