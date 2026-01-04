Морроз «Леденящий душу»

Исполнитель: Морроз, Название: «Леденящий душу», Стиль: фолк-метал, Год: 2025

Исконно русский фолк-рок должен нести в себе дыхание студеных ветров. А для этого, как минимум, желательно, чтобы он происходил из региона где зимы настоящие — холодные и снежные. Магнитогорская группа «Морроз» идеально подходит под эти параметры. Причем, что ценно, басист Иван Ворстер и гитарист Евгений Войско пришли к такой музыке опытным путем. Увлечение славянским фолк-металом выросло в их случае из любви к шведской группы Bathory в скандинавской мелодике которой они учуяли внезапно, но вполне закономерно нечто родное.

В альбоме ««Леденящий душу» музыканты стараются обращаться к вечным сюжетом, резонно замечая, что в обычных темах песен, как правило, проявляется нечто вторичное и поверхностное. Иногда, кажется, что сюжеты просто позаимствованы из русских народных сказок, но «Морроз» способен смотреть глубже. Взять, например, «Чудо-юдо рыба-кит», где неудачи героя в личной жизни с лихвой компенсируются открывшимся у него даром искать сокрытые в сказочном чудище сокровища из затонувших кораблей.

Судя по всему, герою не дано познать простого человеческого счастья, но, тем не менее, он отчаянно стремится к нему. В «Омуте» от отправляется на свидание со своей зазнобой, явно не сулящее ему ничего хорошего. В «Ифрите» и вовсе романтическая встреча оборачивается знакомством с недружелюбным духом, благодаря чему вокал в песне становится хриплым и истошным. В «Аленьком цветочке» и вовсе содержится досадливое утверждение, что надежда отравляет жизнь.

Гораздо уверенее герой альбома чувствует себя среди мифологических сюжетов. «Духи гор» - не что иное, как парафраз сказаний из «Малахитовой шкатулки», дорогой сердцам многих жителей Урала. «Полуночница» рассказывает о коварном духе в женском обличии. «Лихо» со

держит уместное предостережение от слишком тесной дружбы с нечистой силой. Наконец, в «Разбойниках» появляется и социальная составляющая: устав от бедности, герой подается в душегубы.

Альбом «Леденящий душу» слушается на одном дыхании — в том числе и потому, что музыканты вовремя остановились на восьми песнях. Ведь они помнят, что восьмерка — символ бесконечности.