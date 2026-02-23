Посольство РФ опровергло информацию об отправке Кубе танкера с нефтью
Посольство России на Кубе опровергло распространяемую в соцсетях информацию об отправке острову из России танкера с 200 тысячами баррелей нефти в сопровождении эсминца.
В недостоверном сообщении от лица якобы МИД России указывается, что в рамках гуманитарного сотрудничества из РФ на Кубу направился танкер Sea Horse с нефтью и в сопровождении некого эсминца "Мад 2034", пишут "Вести".
В дипмиссии призвали всегда использовать официальные источники: сайт МИД России, а также официальные аккаунты ведомства и дипмиссии в соцсетях.
Ранее сообщалось, что на фоне нефтяной блокады со стороны США на Кубе складывается тяжелейшая ситуация. Авиаперевозчики, в том числе российские, отменяют рейсы на остров.
конечно, нужно отправить на Кубу, если мы, т.е. Россия хотим, чтобы с нами считались.
Значит можно ,высаживать десант ВМС США.
« А самое главное- кто на них поплывет? Вы?» ну вообще-то корабли и моряки ходят, так заведено на флоте, был бы помоложе, почему бы и нет?, нельзя сдаваться в таких ситуациях, получается « моя хата с краю» спасуем в малом, сядут конкретно на шею. Давайте дружно ляжем под дядюшку Сэма??
на картинке танкер? Ну-ну
Как отправили, так Трамп и завернёт. Не первый раз.