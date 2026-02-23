Посольство РФ опровергло информацию об отправке Кубе танкера с нефтью

Посольство России на Кубе опровергло распространяемую в соцсетях информацию об отправке острову из России танкера с 200 тысячами баррелей нефти в сопровождении эсминца.

В недостоверном сообщении от лица якобы МИД России указывается, что в рамках гуманитарного сотрудничества из РФ на Кубу направился танкер Sea Horse с нефтью и в сопровождении некого эсминца "Мад 2034", пишут "Вести".

В дипмиссии призвали всегда использовать официальные источники: сайт МИД России, а также официальные аккаунты ведомства и дипмиссии в соцсетях.

Ранее сообщалось, что на фоне нефтяной блокады со стороны США на Кубе складывается тяжелейшая ситуация. Авиаперевозчики, в том числе российские, отменяют рейсы на остров.

  1. 23.02.2026, 18:51
    Гость: Танкер , и не один

    конечно, нужно отправить на Кубу, если мы, т.е. Россия хотим, чтобы с нами считались.

  3. 23.02.2026, 18:33
    Гость: Васечкин

    « А самое главное- кто на них поплывет? Вы?» ну вообще-то корабли и моряки ходят, так заведено на флоте, был бы помоложе, почему бы и нет?, нельзя сдаваться в таких ситуациях, получается « моя хата с краю» спасуем в малом, сядут конкретно на шею. Давайте дружно ляжем под дядюшку Сэма??

Все комментарии (22)
