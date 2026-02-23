Посольство РФ опровергло информацию об отправке Кубе танкера с нефтью

11:54 23.02.2026

Посольство России на Кубе опровергло распространяемую в соцсетях информацию об отправке острову из России танкера с 200 тысячами баррелей нефти в сопровождении эсминца.

В недостоверном сообщении от лица якобы МИД России указывается, что в рамках гуманитарного сотрудничества из РФ на Кубу направился танкер Sea Horse с нефтью и в сопровождении некого эсминца "Мад 2034", пишут "Вести".

В дипмиссии призвали всегда использовать официальные источники: сайт МИД России, а также официальные аккаунты ведомства и дипмиссии в соцсетях.

Ранее сообщалось, что на фоне нефтяной блокады со стороны США на Кубе складывается тяжелейшая ситуация. Авиаперевозчики, в том числе российские, отменяют рейсы на остров.