Зима близко: что «Северный поток-2» изменит для России, Украины и Европы

Неадекватные украинские политики сделали все, чтобы газотранспортная система Украине больше не понадобилась. Впрочем, еще не поздно это исправить – создав переходное правительство, которое бы занялось восстановлением отношений с Россией

Новый российский газопровод «Северный поток-2», вокруг которого в последнее время ломалось столько копий, достроен окончательно и бесповоротно. Сейчас даже забавно вспоминать о «прорицателях», клятвенно заверявших свои аудитории в том, что достройка «СП-2» - дело нереальное. Об этом с пеной у рта в бытность президентом Украины вещал Петр Порошенко, буквально кричал украинский журналист Дмитрий Гордон, на это намекал даже министр энергетики США Дэн Бруйетт. А один достаточно известный либеральный эксперт вообще саркастично предложил доверить строительство «Северного потока-2» инопланетянам – мол, кто решится браться за проект, неугодный самой «святой Америке»?

Что уж говорить об укронацистских и отечественных либерально-оппозиционных ботах? Их улюлюканьем были забиты все мыслимые и немыслимые площадки Рунета. Последним из крупных «оракулов» стал, пожалуй, «зеленковский» премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, рассказывавший о бесперспективности достройки «СП-2» каких-то пару месяцев назад. Сейчас вся эта публика прикусила языки.

На Украине теперь, напротив, начинают подниматься панические настроения в стиле «Зима близко». Вопреки некоторым слухам, «Газпром» вряд ли начнет поставлять голубое топливо в Европу по «Северному потоку-2» в октябре текущего года. О нереальности таких сроков запуска нового канала доставки газа заявил и сам глава «Газпрома» Алексей Миллер, однако, по его же словам, газопровод может заработать уже в текущем отопительном сезоне. Похожие прогнозы (на начало 2022 года) делал и глава МИД России Сергей Лавров.

Затягивать процесс согласования запуска нового газопровода у европейцев повода нет. Во-первых, цены на голубое топливо растут сегодня, как на дрожжах. Во-вторых, в Европе существует сейчас дефицит газа. В-третьих, синоптики обещают европейцам чрезвычайно холодную зиму. И, кстати, последнее обстоятельство официально дает право европейским покупателям разрешить «Газпрому» загружать трубу не на 50% (как это требуют бюрократические брюссельские регламенты), а на все 100. В этом случае России не придется даже разбивать объемы топлива на различных поставщиков или торговать в «нейтральных водах».

Эксперты говорят о том, что после запуска «Северного потока-2» для Украины могут начаться черные дни. Причем, дело не в мифическом желании Москвы «навредить» Незалежной, а в банальном здравом смысле и желании обеспечить себе экономическую безопасность.

Сейчас украинская газотранспортная система и так работает лишь примерно на 30% от своих мощностей, а доля украинского транзита в российском газовом экспорте едва достигает 40% (при «тиране» Викторе Януковиче она колебалась в районе 70-ти).

Бороться за украинские интересы себе в ущерб на Западе, похоже никто не собирается. Германия, благодаря «СП-2» превращается в центральный газовый хаб Европы, а Джо Байден, отчаянно пытающийся восстановить отношения США с ключевыми европейскими игроками, вряд ли будет пытаться сорвать последние шаги в воплощении проекта в жизнь.

«И это еще одно подтверждение в пользу утверждения о том, что Европа и США "дружат" с Украиной, когда им это выгодно, но как только дело доходит до их кровных интересов, тем более экономических, риторика резко меняется», - заявляет украинский телеканал «112». Канцлер Германии Ангела Меркель на днях заявила в ходе визита в Польшу, что ФРГ поддерживает «Северный поток-2», и напомнила о том, что Европа сотрудничала с Москвой в вопросе энергетики даже во времена холодной войны. При этом она отметила, что договорные обязательства, взятые на себя Россией до 2024 года, должны быть выполнены. В Москве с этим, в свою очередь, никто не спорит.

По словам экспертов, для Украины существует сегодня три варианта ближайшего газового будущего.

Первый – Россия, согласно договору 2019 года, сохраняет транзит на уровне 40 млрд кубов в год вплоть до 2024-го. Надежды Киева в этом смысле связаны с высоким спросом на газ в Европе.

Второй вариант – сохранение транзита в меньшем объеме. По мнению ряда экспертов, поставки могут иметь сугубо «страховочный» вариант, сохранившись на уровне 15-18 млрд кубов. Многие на Украине считают такой сценарий развития событий наиболее вероятным. Тем более, объемы поставок через территорию Незалежной уже сокращаются.

Третий вариант, который некоторые эксперты также считают вероятным, - это физическое прекращение транзита с сохранением договорных выплат вплоть до 2024 года.

Чем чреваты для Киева второй и третий варианты?

Проблема в том, что киевский режим вот уже который год врет своим гражданам о «европейском газе». Фактически же Украина занимается виртуальным реверсом, оплачивая газ на западной границе, но фактически отбирая его из российского транзита. Однако, если газа в трубе останется мало (или, тем более, если его вообще в ней не станет), то схема работать перестанет. Более того, содержание украинской ГТС, как таковой, утратит смысл.

Теперь у Киева есть риск отключить текущей зимой, как минимум, крупные промышленные предприятия, как максимум - бытовых потребителей и организации ЖКХ.

«Если россияне остановят транзит - это реально будет апокалипсис. Восток и юг страны останутся без газа, придется останавливать промышленные предприятия», - цитирует телеканал «112» источник в одной из газоснабжающих компаний Украины.

Впрочем, даже транзит на уровне 15 млрд кубов приведет к тому же итогу – у Украины будет исчерпана техническая возможность поддерживать работу ГТС.

В экстремальных ситуациях эксперты не исключают отъем газа у иностранных трейдеров. Но это станет жесточайшим ударом по жалким останкам международного имиджа Незалежной.

«Чтобы аннулировать действующий контракт, причем, по нашей вине, России стоит лишь снизить объемы транзита ниже 20 млрд, а за остальные объемы - просто платить. В Украине дефицит газа - 15 млрд плюс технический газ. Сейчас мы реально отбираем его их ГТС, хотя и показываем виртуальный реверс. Но если объемы упадут, мы должны будем или полностью отбирать российский газ, и тогда в Европу уже ничего не попадет, или включать реальный реверс. Но ГТС не может одновременно работать в режиме аверса и реверса. И тогда мы будем вынуждены уже сами перекрывать вентиль на востоке страны. В таком случае виновником прекращения транзита газа в Европу будет Украина», - утверждает известный украинский экономист Алексей Кущ.

При этом, закупаемый по спотовым ценам газ будет обходиться Украине ощутимо дороже, чем сейчас. А основные собственные месторождения Незалежной выработаны уже более чем на 80%.

Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается превращать транзит газа в политический инструмент. Пока что политическими спекуляциями на ГТС занимался исключительно Киев. Однако, если телодвижения киевского режима станут еще более неадекватны, чем сегодня (в случае, например, новых провокаций против российского Крыма или нападения на Донбасс и развертывания активных боевых действий), нельзя исключать того, что транзит придется все-таки приостанавливать в виду физической невозможности его осуществления.

Незалежная Украина после 1991 года никогда не была сверхнадежным партнером. Однако после 2014 года власть в Киеве и вовсе захватили политики, напоминающие своим поведением известного примата с гранатой. И то, что таким людям нельзя доверять в серьезных вопросах, осознают не только в России, но и в Европе. Благодаря этому киевский режим скоро может получить блестящую возможность сделать из «проклятого коммунистического наследия» - ГТС – что-то сугубо национальное. Например, самую большую в мире трубу-трембиту, и играть на ней задорные песенки.

Неадекватные украинские политики сделали все возможное для того, чтобы газотранспортная система Украине больше не понадобилась. Впрочем, ничего еще не поздно исправить – создав работоспособное переходное правительство, которое бы занялось срочным восстановлением отношений с Россией. Однако, Владимир Зеленский так прочно ухватился на свой наполеоновский трончик, что в ближайшее время надежды на конструктив – более чем иллюзорны.