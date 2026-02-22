Глава ФСБ заявил о британском следе в покушении на генерала Алексеева

16:12 22.02.2026

В покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева есть британский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников в эфире телеканала "Россия 1".

"Одна гражданка успела убежать, скрыться на территории Украины. Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны. <...> Мы видим британский след прежде всего здесь", — приводит его слова РИА Новости.

Бортников добавил, что уже сделано очень много для расследования покушения, определены практически все участники и заказчики. ФСБ обязательно опубликует новую информацию по этому делу, если она появится.

"Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящие вещи. Конечно же, не забудем никогда (это преступление. — Прим. ред.) и не простим", — подчеркнул директор ведомства.

Утром 6 февраля на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Владимира Алексеева совершили покушение. В доме на Волоколамском шоссе преступник четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.

В числе его пособников — россияне Виктор Васин и его сын Павел. Первый снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал проездные билеты. Второй обеспечивал других фигурантов транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона. Их арестовали. Третий фигурант — Зинаида Серебрицкая. Она проживала в одном доме с Алексеевым. Ее объявили в международный розыск.