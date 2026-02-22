Глава ФСБ заявил о британском следе в покушении на генерала Алексеева

В покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева есть британский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников в эфире телеканала "Россия 1".

"Одна гражданка успела убежать, скрыться на территории Украины. Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны. <...> Мы видим британский след прежде всего здесь", — приводит его слова РИА Новости.

Бортников добавил, что уже сделано очень много для расследования покушения, определены практически все участники и заказчики. ФСБ обязательно опубликует новую информацию по этому делу, если она появится.

"Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящие вещи. Конечно же, не забудем никогда (это преступление. — Прим. ред.) и не простим", — подчеркнул директор ведомства.

Утром 6 февраля на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Владимира Алексеева совершили покушение. В доме на Волоколамском шоссе преступник четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.

В числе его пособников — россияне Виктор Васин и его сын Павел. Первый снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал проездные билеты. Второй обеспечивал других фигурантов транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона. Их арестовали. Третий фигурант — Зинаида Серебрицкая. Она проживала в одном доме с Алексеевым. Ее объявили в международный розыск.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.02.2026, 19:45
    Гость: прошли по ссылке на РИА НОВОСТИ, а ТАМ

    Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны. <...> Мы видим британский след прежде всего здесь", — приводит его слова РИА Новости.

    один в один то же самое.
    Тема "британского следа" не раскрыта ОДНОЗНАЧНО.

    Зачем генерал-лейтенанта Владимир Алексеев Британии, какой ей от него вред.

    Владимир Степанович Алексеев родился 24 апреля 1961 года в селе Голодьки, Хмельницкого района, Винницкой области УССР.

    По окончании средней школы поступил в Рязанское воздушно-десантное училище, которое окончил в 1984 году.
    Сражения/войны

    Военная операция в Сирии
    Российско-украинская война:
    Вторжение России на Украину;
    Мятеж Пригожина

    Интересно, родители его ещё живы? В любом случае родня у него на Украине имеется, не в капусте же нашли.
    Родня скорее всего местная, в украинские сёла молодых специалистов из России не присылала.

  2. 22.02.2026, 19:40
    Гость: Конопляный кот

    Не верю. Зачем это англичанам? Они люди прогматичные, ничего просто так не делают.

  3. 22.02.2026, 19:23
    Гость: Юри_й

    А помнишь как ты со мной спорил про то как у нас спецы усех агентов ловят, доказывал мне что молодцы, хорошо работают, мои сомнения в том, что отчеты реальны на смех поднимал.

  4. 22.02.2026, 19:11
    Гость: Партизаны британских морей

    В каком кошмарном сне могло такое присниться еще 5 лет назад? Граждане России проводят подрывную деятельность против собственных ВС при полном безразличии Правительства РФ.Как до такого дошло? Кто виноват и что делать?Чего ждать и когда подобное получит сполна?
    Вопросов много-ответ один-при капитализме всё продается и всё покупается.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Здание Минфина © KM.RU, Илья Шабардин
Россию грабят по науке: Минфин предпочитает молчать о сотнях миллиардов, заработанных на экспорте
© KM.RU, Алексей Белкин
Голикова заявила о необходимости вовлечь в экономику около 12 млн человек
Как Финляндия предала поверивших в нее россиян
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дума одобрила законопроект о профилактике искажения исторической правды
Избранное
«Я могу понять, что власть привыкла править так, как правила — более или менее эффективно — в течение 22 лет. Но этот период в прошлом»
Все мультфильмы Pixar — это одна Вселенная по Хронологии Негрони
«На Украине население приучили к тому, что никакое объединение тебе не поможет, чиновник всегда окажется прав»
Игорь Растеряев: «Прабабушка не любила говорить про блокаду — плакать начинала»
N&B «В небесах идет снег»
Пролог к мировой антиутопии: в чем угроза от запрета YouTube-каналов независимых СМИ на Украине?
Выбор строительной бригады: что нужно знать
KOFE «Напиши мне» (интернет-сингл)
Русская Правда «Не война» (интернет-сингл)
Kritika «Расстояния» (интернет-сингл)
Советы по выезду на дорогу во время и после карантина
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации