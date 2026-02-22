Глава ФСБ заявил о британском следе в покушении на генерала Алексеева
В покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева есть британский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников в эфире телеканала "Россия 1".
"Одна гражданка успела убежать, скрыться на территории Украины. Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны. <...> Мы видим британский след прежде всего здесь", — приводит его слова РИА Новости.
Бортников добавил, что уже сделано очень много для расследования покушения, определены практически все участники и заказчики. ФСБ обязательно опубликует новую информацию по этому делу, если она появится.
"Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящие вещи. Конечно же, не забудем никогда (это преступление. — Прим. ред.) и не простим", — подчеркнул директор ведомства.
Утром 6 февраля на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Владимира Алексеева совершили покушение. В доме на Волоколамском шоссе преступник четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.
В числе его пособников — россияне Виктор Васин и его сын Павел. Первый снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал проездные билеты. Второй обеспечивал других фигурантов транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона. Их арестовали. Третий фигурант — Зинаида Серебрицкая. Она проживала в одном доме с Алексеевым. Ее объявили в международный розыск.
один в один то же самое.
Тема "британского следа" не раскрыта ОДНОЗНАЧНО.
Зачем генерал-лейтенанта Владимир Алексеев Британии, какой ей от него вред.
Владимир Степанович Алексеев родился 24 апреля 1961 года в селе Голодьки, Хмельницкого района, Винницкой области УССР.
По окончании средней школы поступил в Рязанское воздушно-десантное училище, которое окончил в 1984 году.
Сражения/войны
Военная операция в Сирии
Российско-украинская война:
Вторжение России на Украину;
Мятеж Пригожина
Интересно, родители его ещё живы? В любом случае родня у него на Украине имеется, не в капусте же нашли.
Родня скорее всего местная, в украинские сёла молодых специалистов из России не присылала.
Не верю. Зачем это англичанам? Они люди прогматичные, ничего просто так не делают.
А помнишь как ты со мной спорил про то как у нас спецы усех агентов ловят, доказывал мне что молодцы, хорошо работают, мои сомнения в том, что отчеты реальны на смех поднимал.
В каком кошмарном сне могло такое присниться еще 5 лет назад? Граждане России проводят подрывную деятельность против собственных ВС при полном безразличии Правительства РФ.Как до такого дошло? Кто виноват и что делать?Чего ждать и когда подобное получит сполна?
Вопросов много-ответ один-при капитализме всё продается и всё покупается.
- характерная черта чиновников России.