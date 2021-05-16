Потратьте две минуты времени и навсегда забудьте о проблемах с шинами на авто

13:58 16.05.2021

В течение десятилетий производители убеждали, что для зимы нужны зимние шины, а для лета – летние.

Однако за последние годы эти правила изменились. Появились новые типы шин.

За безопасность автомобиля на дороге во многом отвечают шины. Четыре колеса связывают авто с покрытием дороги - сухой или мокрый асфальт, снег, лед, слякоть и прочее. В повседневной езде задача шин тихо и мягко проходить неровности, но в некоторых случаях они должны остановить несколько тонн несущейся массы.

Материалов, из которых изготовлена шина, несколько десятков, но наиболее характерная часть шины, то есть, черная резина - это в основном смесь сажи, каучука и серы, которые подвергаются процессу вулканизации.

В 90-х годах к резине шин, предназначенных для зимы, стали широко добавлять так называемый кремнезем, что позволило расширить диапазон температур, при которых шина обладает достаточной гибкостью. В настоящее время кремнезем также добавляется к летним шинам, так как отмечается его положительное влияние на сопротивление качению и сцепление на мокром асфальте.

Летние шины

В базовой комплектации всех автомобилей есть летние шины. С таким типом шин автомобиль предлагается к продаже, так как испытания и заводские измерения параметров проводятся именно на летних шинах. Именно на этих шинах производитель определяет расход топлива или производительность. В значительной части стран даже нет необходимости использовать зимние шины, климат позволяет. При высоких температурах окружающей среды летняя шина несравненно лучше зимней. Она сохраняет соответствующую жесткость и не деформируется при торможении. Тормозной путь со 100 км/ч по сухому асфальту на летних шинах в несколько раз короче, чем на зимних.

Стоит отметить, что на сухом асфальте летняя шина тормозит лучше зимней даже ниже нуля градусов, так как происходит интенсивный нагрев протектора (на мокром асфальте это свойство уже не работает).

Особенности конструкции летних шин:



• высокий протектор;

• довольно жесткая резиновая смесь.

Когда применять? Конечно, летом.

Зимние шины

Долгое время существовали только летние шины, которые твердели в морозы и езда не была безопасной. Однако в 90-е годы было придумано при производстве шин добавить в резину кремнезем. Из-за этого у резины появилось свойство не отвердевать на морозе. Так и появились настоящие зимние шины, которые делают езду по снегу и льду безопаснее.

На данный момент большую часть хорошего сцепления зимняя шина получает благодаря именно особенностям резины, а не рисунку протектора.

Достоинства зимней резины проявляются ниже 5 градусов по Цельсию, так как летняя резина при данных температурах затвердевают и хуже “прилипают” к скользким поверхностям.

В чем отличия устройства зимних шин:

• резина гораздо мягче, чем на летних шинах;

• широкие канавки протектора.

Когда применять? Если температура опускается ниже 5 градусов по Цельсию, а ночью появляются заморозки.

Скандинавские шины

Так называемые "скандинавские шины" по сути являются зимними. Однако они заточены под более суровые снежные условия. В продаже имеются варианты с шипами и без шипов с очень мягкой резиной. Такие шины гораздо лучше показывают себя в глубоком снегу, и отлично держат сцепление на льду. Для обычной езды по асфальту эти шины слишком мягкие, из-за чего теряется устойчивость.

Особенности устройства "скандинавских" зимних шин:



• резина, как правило, еще мягче, чем у обычных зимних шин;

• широкие канавки протектора;

• шипы могут быть, а могут и отсутствовать.

Когда применять? Если вы живете в горах, где зимой бывает очень снежно.

Всесезонные шины

Их изобрели французские производители относительно недавно. Они использовали самые современные технологии и создали летнюю шину, на которой достаточно комфортно ездить по снегу. Исходя из предположения, что в настоящее время для большинства европейцев снег на дороге - это то, с чем они сталкиваются буквально несколько дней в году, были разработаны шины, которые оказались хитом на рынке.

Кому можно использовать всесезонные шины?

Они подойдут для водителей, ездящих в городских условиях, где не развивается большая скорость.

Единственное, в чем всесезонные шины явно уступают зимним или летним - это сильная жара, глубокий снег, очень быстрая езда по шоссе. А для большинства повседневных поездок по городу их вполне достаточно.

Особенности конструкции всесезонных шин:



• более широкие канавки протектора, чем в летних шинах;

• резина с добавлением кремнезема, не твердеет на морозе.

Когда применять? Если вы ездите только по городу, а снег вы видите несколько дней в году.

Шины для внедорожника

Исторически несколько другим типом шин, чем обычные продукты для легковых автомобилей, были шины для внедорожников. Обычно предлагались шины типа AT (50% бездорожье и 50% шоссе) и шины MT (80% бездорожье, 20% шоссе). В последнее время растет популярность шин для автомобилей с приводом 44, в основном не предназначенных для бездорожья. Некоторые производители предлагают даже те же модели шин, что и для легковых автомобилей, причем они отличаются только большей грузоподъемностью и, как правило, повышенной жесткостью боковых сторон.

Особенности конструкции шин для внедорожников:



• утолщенные, усиленные боковые стороны шины;

• увеличенное количество слоев обвязки;

• более массивная конструкция.

Когда применять? Если у вас внедорожник.

Энергосберегающая шина (Эко-шина)

То, что когда-то заслуживало отдельной категории, сегодня стало одним из требований всего сегмента популярных шин. И это учет выбросов СО2. Давление на производителей привело к тому, что шины с пониженным сопротивлением качению начали производится в первую очередь. Два десятилетия назад нормой был коэффициент сопротивления качению на уровне 11-12 кг на тонну (наглядно: в толкание тонны автомобиля нужно было вложить 11-12 кг силы). В настоящее время нормой является значение 8,5-9 кг/т в обычных шинах, а в продуктах, называемых энергосберегающими, коэффициент сопротивления качению может быть даже ниже 8 кг/т.

Если 15 лет назад ценой понижения сопротивлению качения была ужасная тяга на мокром асфальте, то сегодня энергосберегающие шины имеют отличные параметры, сравнимые с обычными. Тем не менее, вы никогда не сможете сочетать очень низкое сопротивление с отличным сцеплением, поэтому шины на спортивных автомобилях и в целом для спорта никогда не будут энергоэффективными.

Особенности конструкции эко-шин:

• тонкие стенки шин;

• часто не очень высокий протектор шины.

Когда применять? Когда вы часто ездите по трассам. В городском режиме эко-шины не имеют особого смысла.



