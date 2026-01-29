Юрий Суздаль «Пламя и дым» (ЕР)

Исполнитель: Юрий Суздаль, Название: «Пламя и дым», Стиль: панк-рок, Год: 2025

О Юрии Суздале практически ничего не известно, кроме того, что в своих песнях он тяготеет к панк-эстетике и социальщине. А зря, ведь, судя по новому синглу «Пламя и дым» заслуживает самого пристального внимания. Певец очень органично совмещает нонконформизм с вниманием к внутреннему миру, а экспрессивная манера исполнения у него сочетается с филигранной проработкой деталей аранжировки и продуманными текстами с массой изысков.

«Пламя и дым» и дым кажется революционной песней, что подчеркнуто ее маршевым ритмом и образами, вроде «молотов-коктейля». Но уже из первого куплета ясно, что протест здесь нацелен не столько на внешние обстоятельства, сколько вызван желанием растормошить инертные души. Остановившиеся в своем развитии люди сравниваются с жиром под ливреей (нетривиально рифмующейся с батареей).

Так в песне появляется образ извечных лакеев, подстраивающихся под обстоятельства. При этом такие обыватели предпочитают не участвовать в общественной жизни, а затворились в тесных квартирах. Этот тесный мирок в песне предлагается метафорически взорвать, чтобы в обновленную душу хлынули новые впечатления и обозначились доселе невиданные перспективы. Только так можно избавиться от привычных бичей современной цивилизации — ангедонии и промискуитета.

В электрической версии песни есть жаркое гитарное соло, воплощающее те самые искры, которые нужно высечь из дремотных душ. В ЕР есть и акустический вариант «Пламени и дыма», как бы напоминающий о том, что рубить сплеча не стоит, а всем нужно хорошо обдумать и взвесить — даже когда речь идет о внутренних переменах.