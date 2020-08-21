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Аркатов: версия с «отравлением» Навального выгодна западным спецслужбам для попыток дестабилизации РФ

11:48 21.08.2020
Фото с сайта wikimedia.org

Политолог Иван Аркатов поделился с редакцией Nation News мнением насчет «отравления» Алексея Навального 

Он считает, что Запад может воспользоваться ситуацией с целью дестабилизации России.

Напомним, что вчера блогер вылетел в Москву из Томска. Во время перелета он резко почувствовал себя плохо, из-за чего было принято решение экстренно приземлиться в Омске и доставить Навального в реанимацию.

На ситуацию уже отреагировали западные политики, например, президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил готовность помочь в лечении оппозиционера и предоставить убежище Алексею и его семье.

Такие заявления западных властей неслучайны, считает главред PolitRussia Руслан Осташко, ведь сейчас складывается очень удобная для Навального ситуация, чтобы сбежать из России.

Эту точку зрения поддержал и Аркатов. Он также выразил уверенность, что блогер в любом случае будет использовать версию с отравлением в свою пользу и в очередной раз обратится за помощью к Западу. Политолог добавил, что версия с отравлением будет выгодна и западным спецслужбам, которые не упустят шанса дестабилизировать Россию, пользуясь ситуацией. Именно поэтому улучшение здоровья Навального – забота руководства нашей страны.

Сейчас Алексей Навальный находится в омской больнице скорой медицинской помощи №1. Его состояние оценивают как тяжелое, но необходимости в перевозке больного за границу нет.
 

Темы: В России
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