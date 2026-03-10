Путин оценил продвижение России в Донбассе

Под контролем Вооруженных сил Украины в настоящий момент остаются 15-17% территории Донецкой Народной республики, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой республики Денисом Пушилиным.

«Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой Народной Республики — буквально полгода назад <...> Мне докладывали: 15-17% [под контролем Киева]», — приводит слова президента РБК.

В августе 2025 года глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские Вооруженные силы взяли под контроль 79% территории ДНР. В конце марта того же года Путин говорил о 70%.

В ЛНР, по словам Герасимова, по состоянию на август, было занято 99,7% территории, у украинских сил осталось отбить менее 60 кв. км. Также российская армия контролирует 74% Запорожской и 76% Херсонской области.

Президент России отмечал, что Москва не добивается капитуляции Украины, а хочет признания «реалий, которые сложились на земле». В марте он заявил, что России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст.

  3. 10.03.2026, 23:41
    Гость: Со стороны

    Во-первых, подавляющее большинство государств мира территориальные захваты РФ законными не признают, то есть, отвечающими нормам международного права. Законными признаются террит. изменения по взаимному согласию, в результате успешной борьбы за самоопределение в форме создания государства( это право признается за народами, которые,создав государство, с международнопоавовой точки зрения становятся нациями, но не за населением территориальных единиц унитарного государства, в т.ч.единиц в статусе административно-территориальной автономии, вроде Автономной республики Крым в Украине), ну, и вследствие природных изменений. Принцип территориальной целостности государства признан нормой юс когенс, или императивной. Ее нарушение делает любой договор недействительным а самого начала. Значит. на этом основании от него всегда можно отказаться, сославшись на Устав ООН или на ту же Венскую конвенцию о праве международных договоров. Помню, Московская школа международного права была довольно сильна(исключая международное экономическое право и связанные с ним отрасли, в то время, как Ленинградская или тем более- петербургская, мягко говоря, никакая. Чувствуется......

Все комментарии (34)
