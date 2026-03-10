Путин оценил продвижение России в Донбассе

15:57 10.03.2026

Под контролем Вооруженных сил Украины в настоящий момент остаются 15-17% территории Донецкой Народной республики, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой республики Денисом Пушилиным.

«Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой Народной Республики — буквально полгода назад <...> Мне докладывали: 15-17% [под контролем Киева]», — приводит слова президента РБК.

В августе 2025 года глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские Вооруженные силы взяли под контроль 79% территории ДНР. В конце марта того же года Путин говорил о 70%.

В ЛНР, по словам Герасимова, по состоянию на август, было занято 99,7% территории, у украинских сил осталось отбить менее 60 кв. км. Также российская армия контролирует 74% Запорожской и 76% Херсонской области.

Президент России отмечал, что Москва не добивается капитуляции Украины, а хочет признания «реалий, которые сложились на земле». В марте он заявил, что России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст.