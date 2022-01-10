У кого прививки нет, берет навынос свой обед: коронавирус изменил правила питания солдат в Греции

Непривитые военные в Греции теперь не смогут сидеть за одним столом со своими привитыми сослуживцами. На родине Пифагора и Сократа в армии теперь действует раздельное питание

Солдаты Вооруженных сил Греции, которые не сделали прививку от covid-19, теперь получают пакет с едой навынос. Министр обороны страны Николаос Панайотопулось уверяет, что «места питания личного состава, который не является привитым, достойные и приличные».

Парламентарии Греции, которые выступили с этой инициативой, готовы идти дальше: они предлагают отстранять от службы тех, кто не сделал прививку и лишать их денежного довольствия.

Тем временем Армия России к подобным мерам прибегать не собирается, ведь, как заявлял Сергей Шойгу на итоговом заседании Общественного совета при Минобороны России в 2021 году, заболеваемость COVID-19 на военной службе ниже общероссийского уровня в два раза. Летальность ниже в 50 раз. Такие результаты получили благодаря вакцинации и ревакцинации личного состава.

«Пакетов навынос» в российской армии нет вовсе, зато есть система «шведский стол». Питание трехразовое, сбалансированное по БЖУ. Профессиональные повара способны приготовить более 10 видов супа, 30 видов мясных и 10 рыбных блюд, вместе с разными гарнирами, в том числе и овощные блюда, а боевой паёк является самым калорийным в мире – около 4400 Ккал.

Такой рацион стал обыденностью для российской армии после того, как за питание там стали отвечать комбинаты питания. В столовых российских воинских частей бойцов не делят на солдат и командиров - они питаются в равных условиях. И лишь диагностированный у военнослужащего коронавирус может повлиять на этот порядок: в случае заболевания солдата изолируют от сослуживцев и кормят отдельно.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.01.2022, 20:59
    Гость: На родине Пифагора и Сократа. Тоже мне невидаль

    Киевские ученые давно доказали, что Дева Мария украинка.

  2. 10.01.2022, 19:54
    Гость: d

    Парламентарии Греции, которые выступили с этой инициативой,
    -
    то есть Снова и Опять - этот Беспредел проталкивают Левые Политические партии...
    -
    "они предлагают отстранять от службы.. лишать их денежного довольствия."
    -
    и снова Традционный для Левых отказ признавать Права людей и проталкивать свой Фашизм во всех сферах жизни - путем Террора и Принуждения.
    а Когда они вели себя по другому?

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