18:25 10.01.2022

Непривитые военные в Греции теперь не смогут сидеть за одним столом со своими привитыми сослуживцами. На родине Пифагора и Сократа в армии теперь действует раздельное питание

Солдаты Вооруженных сил Греции, которые не сделали прививку от covid-19, теперь получают пакет с едой навынос. Министр обороны страны Николаос Панайотопулось уверяет, что «места питания личного состава, который не является привитым, достойные и приличные».

Парламентарии Греции, которые выступили с этой инициативой, готовы идти дальше: они предлагают отстранять от службы тех, кто не сделал прививку и лишать их денежного довольствия.

Тем временем Армия России к подобным мерам прибегать не собирается, ведь, как заявлял Сергей Шойгу на итоговом заседании Общественного совета при Минобороны России в 2021 году, заболеваемость COVID-19 на военной службе ниже общероссийского уровня в два раза. Летальность ниже в 50 раз. Такие результаты получили благодаря вакцинации и ревакцинации личного состава.

«Пакетов навынос» в российской армии нет вовсе, зато есть система «шведский стол». Питание трехразовое, сбалансированное по БЖУ. Профессиональные повара способны приготовить более 10 видов супа, 30 видов мясных и 10 рыбных блюд, вместе с разными гарнирами, в том числе и овощные блюда, а боевой паёк является самым калорийным в мире – около 4400 Ккал.

Такой рацион стал обыденностью для российской армии после того, как за питание там стали отвечать комбинаты питания. В столовых российских воинских частей бойцов не делят на солдат и командиров - они питаются в равных условиях. И лишь диагностированный у военнослужащего коронавирус может повлиять на этот порядок: в случае заболевания солдата изолируют от сослуживцев и кормят отдельно.

