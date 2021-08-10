Дым от якутских пожаров дошел до Урала, а мы все тушим Грецию да Турцию

Пока руководство Якутии цепляется за «спасительную» версию о глобальном потеплении, «Гринпис» указывает на катастрофическое недофинансирование отрасли в России. ВИДЕО

Тревожное лето 2021 года принесло еще один неприятный сюрприз. Горят, как иссохшие щепки, леса в Якутии. Дым от них достиг уже Урала, с одной стороны, и Северного полюса – с другой. Люди остаются без жилья, уничтожаются последние оазисы живой природы. Байкал покрывается черной пленкой, а огонь дошел уже до национального парка Ленские столбы.

Причина пожаров, увы, лежит в нерачительном отношении человека к природе. Даже если абстрагироваться от пресловутых незатушенных костров в лесах, все действительно очень плохо. Старые леса под натиском человеческой жизнедеятельности со своей уникальной массой и естественной защитой от катаклизмов исчезают с лица земли. А новые – еще не устойчивы перед стихией и полыхают в одночасье.

«Невозможно сберечь леса, если на охрану и организацию правильного хозяйства выделять только треть от реальной потребности, причем очень неравномерно: регионы, которые горят часто, — Север, Сибирь и Дальний Восток — получают меньше всего, — сказано на сайте "Гринписа". — При этом половина лесов России от пожаров охраняется условно или не охраняется никак. Больше 40% лесов приходится на так называемые "зоны контроля", где пожары по закону разрешается не тушить, и ещё почти 10% — на леса, растущие на землях сельхозназначения или спорных землях, за сохранность которых никто не отвечает».

Пока руководство Якутии цепляется за «спасительную» версию о глобальном потеплении, «Гринпис» указывает на катастрофическое недофинансирование отрасли в России. Недостача у нас составляет уже порядка 100 миллиардов рублей. А выплачено – всего 30 миллиардов. Вот и сейчас чиновники футболили проблему до последнего, пока пламя не начало выдворять людей из жилищ, а города не потонули в смоге. И оценили ущерб в смехотворный миллиард рублей.

«Якутские лесные пожары могут привести к еще более глобальной катастрофе. Столь масштабное выгорание происходит впервые, ранее Якутия стабильно горела, но нынешнее бедствие самое крупное за всю историю наблюдений, — отмечает в беседе с Накануне.Ру политолог Илья Гращенков. — Огонь начал топить вечную мерзлоту, теперь в атмосферу выбрасывается повышенное количество углекислого газа, что уже привело к образованию аномальных ураганов и "сухих" гроз. Дымом заволокло полмира: Сибирь, Китай, Канаду, Аляску и даже Гренландию. Фактически уже произошла глобальная экологическая катастрофа, последствия от которой, по мнению экологов, могут привести к вымиранию видов и ускорить изменение климата в России. Правда, есть и "плюсы", так как быстрее растает Арктика и можно будет начать освоение ее ресурсов».

Но радоваться совершенно нечему. Ведь страдают уже регионы, территориально далекие от Якутии. Как передает наш корреспондент из Орска Оренбургской области, город заволокло смогом в субботу 7 августа – и до сих пор из-за дыма не видно солнца. Кстати, сухие грозы, о которых предупреждает Гращенков, здесь тоже прогремели на днях. От катаклизма страдают астматики, аллергики, сердечники и другие носители хронических заболеваний. В 2010 году от пожаров в ЦФО и ПФО умерли более 55 тыс. человек, смертность возросла почти в два раза – такова неутешительная статистика.

Сейчас в тушении пожаров в Оренбургской области задействованы несколько сотен людей, включая десятки добровольцев. Сильно обескровил местный лесной массив пожар в Протопоповской роще облцентра, где так любят отдыхать местные жители. Эксперты в один голос говорят: проблема в том, что нет лесников. Оклад на этой должности составляет 14 000 рублей, а геморроя, как вы понимаете – выше крыше. Вот никто особо и не зарится на эти вакансии.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил: «У нас сейчас на 80 тыс. га один лесник, а так нельзя, но никто не хочет решать этот вопрос. Думают, одними пожарными справимся. Второе — у лесников нищенская зарплата. Причем, если у лесника нет пожаров, то зарплата намного ниже, чем у лесника, у которого случился пожар, и он участвует в ликвидации последствий».

Российский "Гринпис" предложил на рассмотрение правительства список мер по сокращению масштабов лесных пожаров, которые, вопреки всем разговорам о слишком жарком лете, повторяются каждый год, площади пожаров неуклонно растут. Среди предложений:

- сокращение площади неохраняемых лесов;

- полное обеспечение финансовых лесных обязанностей регионов и усиление охраны природных территорий;

- сокращение бюрократии в лесхозах, чтобы специалисты занимались не документооборотом, а имели время на реальную охрану лесов.



У нас у самих не хватает техники для тушения пожаров, зато мы ее спокойно отправляем в Грецию и Турцию – за приличные барыши. Как мы писали на днях, президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики. В свою очередь, глава МИД Греции Никос Дендиас по итогам разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Греция попросила РФ предоставить второй самолет Бе-200 для тушения пожаров. А Россия – добрая душа – отправляет туда Ил-76 и два вертолета Ми-8! В Турцию же вообще направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8.

И напоследок – курьезная цитата. Без комментариев, думаю, вы и сами поймете, на каком уровне находится решение проблемы. «Понятно, что у нас сейчас те, кто борются с пожарами в Якутии, Карелии, других регионах, действительно работают на пределе своих возможностей, но в Турции сейчас большое количество наших граждан. Отправили один самолёт, чтобы помочь защитить наших граждан. Это не только благородный жест с точки зрения политики, это жест прагматичный с точки зрения спасения наших людей. Вы что, хотите, чтобы там кто-то из наших граждан погиб?» (Владимир Бурматов, глава комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды)