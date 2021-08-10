Дым от якутских пожаров дошел до Урала, а мы все тушим Грецию да Турцию
Тревожное лето 2021 года принесло еще один неприятный сюрприз. Горят, как иссохшие щепки, леса в Якутии. Дым от них достиг уже Урала, с одной стороны, и Северного полюса – с другой. Люди остаются без жилья, уничтожаются последние оазисы живой природы. Байкал покрывается черной пленкой, а огонь дошел уже до национального парка Ленские столбы.
Причина пожаров, увы, лежит в нерачительном отношении человека к природе. Даже если абстрагироваться от пресловутых незатушенных костров в лесах, все действительно очень плохо. Старые леса под натиском человеческой жизнедеятельности со своей уникальной массой и естественной защитой от катаклизмов исчезают с лица земли. А новые – еще не устойчивы перед стихией и полыхают в одночасье.
«Невозможно сберечь леса, если на охрану и организацию правильного хозяйства выделять только треть от реальной потребности, причем очень неравномерно: регионы, которые горят часто, — Север, Сибирь и Дальний Восток — получают меньше всего, — сказано на сайте "Гринписа". — При этом половина лесов России от пожаров охраняется условно или не охраняется никак. Больше 40% лесов приходится на так называемые "зоны контроля", где пожары по закону разрешается не тушить, и ещё почти 10% — на леса, растущие на землях сельхозназначения или спорных землях, за сохранность которых никто не отвечает».
Пока руководство Якутии цепляется за «спасительную» версию о глобальном потеплении, «Гринпис» указывает на катастрофическое недофинансирование отрасли в России. Недостача у нас составляет уже порядка 100 миллиардов рублей. А выплачено – всего 30 миллиардов. Вот и сейчас чиновники футболили проблему до последнего, пока пламя не начало выдворять людей из жилищ, а города не потонули в смоге. И оценили ущерб в смехотворный миллиард рублей.
«Якутские лесные пожары могут привести к еще более глобальной катастрофе. Столь масштабное выгорание происходит впервые, ранее Якутия стабильно горела, но нынешнее бедствие самое крупное за всю историю наблюдений, — отмечает в беседе с Накануне.Ру политолог Илья Гращенков. — Огонь начал топить вечную мерзлоту, теперь в атмосферу выбрасывается повышенное количество углекислого газа, что уже привело к образованию аномальных ураганов и "сухих" гроз. Дымом заволокло полмира: Сибирь, Китай, Канаду, Аляску и даже Гренландию. Фактически уже произошла глобальная экологическая катастрофа, последствия от которой, по мнению экологов, могут привести к вымиранию видов и ускорить изменение климата в России. Правда, есть и "плюсы", так как быстрее растает Арктика и можно будет начать освоение ее ресурсов».
Но радоваться совершенно нечему. Ведь страдают уже регионы, территориально далекие от Якутии. Как передает наш корреспондент из Орска Оренбургской области, город заволокло смогом в субботу 7 августа – и до сих пор из-за дыма не видно солнца. Кстати, сухие грозы, о которых предупреждает Гращенков, здесь тоже прогремели на днях. От катаклизма страдают астматики, аллергики, сердечники и другие носители хронических заболеваний. В 2010 году от пожаров в ЦФО и ПФО умерли более 55 тыс. человек, смертность возросла почти в два раза – такова неутешительная статистика.
Сейчас в тушении пожаров в Оренбургской области задействованы несколько сотен людей, включая десятки добровольцев. Сильно обескровил местный лесной массив пожар в Протопоповской роще облцентра, где так любят отдыхать местные жители. Эксперты в один голос говорят: проблема в том, что нет лесников. Оклад на этой должности составляет 14 000 рублей, а геморроя, как вы понимаете – выше крыше. Вот никто особо и не зарится на эти вакансии.
Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил: «У нас сейчас на 80 тыс. га один лесник, а так нельзя, но никто не хочет решать этот вопрос. Думают, одними пожарными справимся. Второе — у лесников нищенская зарплата. Причем, если у лесника нет пожаров, то зарплата намного ниже, чем у лесника, у которого случился пожар, и он участвует в ликвидации последствий».
Российский "Гринпис" предложил на рассмотрение правительства список мер по сокращению масштабов лесных пожаров, которые, вопреки всем разговорам о слишком жарком лете, повторяются каждый год, площади пожаров неуклонно растут. Среди предложений:
- сокращение площади неохраняемых лесов;
- полное обеспечение финансовых лесных обязанностей регионов и усиление охраны природных территорий;
- сокращение бюрократии в лесхозах, чтобы специалисты занимались не документооборотом, а имели время на реальную охрану лесов.
У нас у самих не хватает техники для тушения пожаров, зато мы ее спокойно отправляем в Грецию и Турцию – за приличные барыши. Как мы писали на днях, президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики. В свою очередь, глава МИД Греции Никос Дендиас по итогам разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Греция попросила РФ предоставить второй самолет Бе-200 для тушения пожаров. А Россия – добрая душа – отправляет туда Ил-76 и два вертолета Ми-8! В Турцию же вообще направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8.
И напоследок – курьезная цитата. Без комментариев, думаю, вы и сами поймете, на каком уровне находится решение проблемы. «Понятно, что у нас сейчас те, кто борются с пожарами в Якутии, Карелии, других регионах, действительно работают на пределе своих возможностей, но в Турции сейчас большое количество наших граждан. Отправили один самолёт, чтобы помочь защитить наших граждан. Это не только благородный жест с точки зрения политики, это жест прагматичный с точки зрения спасения наших людей. Вы что, хотите, чтобы там кто-то из наших граждан погиб?» (Владимир Бурматов, глава комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды)
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну и что не понятно, в Турции его люди (его социального круга) иих надо спасать, правда они сами туда поехали, а в Сибири живут люли другого социального круга, которые находятся на значительной социальной дистанции, которые хорошо живут на 10000 рублей, их не жалко, ещё нарожают.
Этого Гегемона давно пора настоящим шмардюком уколоть!
Мила нам добра весть о нашей стороне:
И дым Отечества нам сладок и приятен.
Арфа», Державин, 1798 г.
Да хватит вам причитать "леса горят,тайга горит".
Здесь вам не Турция и за тушение пожара миллионов не заплатят,
а раз так, то и дергаться не стоит.
Вы же сами хотели светлого капитализма где все так прекрасно,
а там где все так прекрасно главная цель - это быть богатым.
Бедные - это балласт, неудачники, которым тут не рады.
В жизни за все надо платить.
Безусловно мы не хотим "чтобы там кто-то из наших граждан погиб",
да и вообще окружающая среда Турции для нас роднее,
чем тайга в России.
раз горит значит ещё что то есть...