Лидер F.P.G исполнил редчайшую песню на концерте памяти Виктора Цоя

Концерт группы F.P.G памяти Виктора Цоя состоялся на площадке «Территория» по соседству с ДК имени Горбунова 16 августа 2025 года

«Свети» - одно из главных жизненных кредо участников нижегородской группы F.P.G. «Звезда по имени Солнце» Виктора Цоя сияет нам и поныне. А свет ее лучей до носят до нас такие преданные поклонники «Кино», как F.P.G, преломляя его в собственной творческой вселенной и донося его до поклонников под новым углом и в новом ракурсе, но при этом с бережным отношением к первоисточникам.

Несмотря на то, что концерты памяти Витора Цоя в связанные с ним даты нижегородцы играют каждый год, всякий раз выступления проходят в новом формате. Год назад в Москве в подобном мероприятии принимал участие бывший трубач коллектива Сергей Волгушев, а многих песни лидер F.P.G. Антон «Пух» Павлов исполнял в акустике. На сей раз группа предстала в более привычном амплуа, но, несмотря на это каждая песня обогащалась новыми красками и какими-то оригинальными ходами.

Первый же номер программы - «Троллейбус» - порадовал регги-ритмом в куплетом и тяжелыми атакующими гитарными партиями в припевах. «Фильмы» Пух крайне экспрессивно исполнил под плотный панк-саунд. Задиристый «Прохожий» был облачен в тяжелую рок-н-ролльную аранжировку, а в сдержанно ироничном «Бошетунмае» вокалист, напротив, переходил на шепот.

В интервью Антон Павлов признавался, что его любимыми альбомами группы «Кино» являются «Это не любовь» и «Ночь». Это ощущалось и по подбору песен к мемориальному концерту. Из «Это не любовь», помимо заглавной песни, были сыграны «Это — любовь (Проснись»), «Уходи», «Верь мне» и «Музыка волн». Из «Ночи» - помимо упомянутой композиции «Фильмы» - «Последний герой», «Жизнь в стеклах», «Мы хотим танцевать» и др.

На протяжении всего концерта чувствовалось, насколько глубоко музыканты F.P.G вросли в этот материал. Антон Павлов признался, что всегда с очень трепетно относится к подобным концертам из-за большой любви к группе «Кино». «Пока мы помним эти песни, Цой жив!» - убежденно заключил он и помянул Виктора Робертовича «Печалью». А следом поклонников ждал настоящий сюрприз. «Мне понадобится ваша помощь», - обратился Пух к залу и в акустике исполнил не запланированную в сет-листе редкую песню Виктора Цоя «Около семи утра», которую очень любит и старается исполнять при любой возможности.

Разумеется, не обошлось и без визитных карточек Виктора Цоя - «Звезда по имени солнце», «Группа Крови», «Попробуй спеть вместе со мной»и др. «Спокойная ночь» особенно эффектно прозвучала, когда уже действительно начало темнеть «Легенда» завораживала блюзовой аранжировкой. Шарма происходящему добавляла не иссякающая активность поклонников, которые то принимались скандировать название F.P.G, то поднимали вверх картину с профилем Виктора Цоя на фоне солнечного круга, то запускали на сцену бумажные самолетики.

«Спасибо вам за вашу память и за вашу любовь к песням Виктора Цоя, которая собрала нас здесь!» - поблагодарил Антон Павлов публику под занавес. Ответом ему был дружный запал гигантских бенгальских огней под песню «Пора». После такого мощного интерактива группа просто не могла выйти на бис, порадовав песней «Мои друзья» в акустике и обволакивающей «Ночью», давно и прочно вошедшей в постоянный репертуар самих F.P.G.