При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли более 20 человек

12:41 1.01.2026

24 человека погибли в новогоднюю ночь при атаке дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, 29 получили ранения, из них пятеро — дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Всех пострадавших направили в больницы в Крыму.

О произошедшем сегодня утром сообщил губернатор области Владимир Сальдо, который допустил причастность к инциденту британских и европейских спецслужб. По его словам, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три беспилотника, один из них — с зажигательной смесью. Сам удар был нанесен после работы дрона-разведчика. Пожар ликвидировали только под утро.

СК возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению.