При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли более 20 человек

24 человека погибли в новогоднюю ночь при атаке дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, 29 получили ранения, из них пятеро — дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Всех пострадавших направили в больницы в Крыму.

О произошедшем сегодня утром сообщил губернатор области Владимир Сальдо, который допустил причастность к инциденту британских и европейских спецслужб. По его словам, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три беспилотника, один из них — с зажигательной смесью. Сам удар был нанесен после работы дрона-разведчика. Пожар ликвидировали только под утро.

СК возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.01.2026, 23:08
    Гость: Пилюлькин

    Это будет продолжаться без конца пока не получат решительный ответ.
    Одного Орешника по центру принятия решений достаточно будет чтобы прекратить этот террор. Вот тогда оне и мира запросят. И в Москву с челобитной примчат.

  2. 01.01.2026, 22:54
    Гость: АНТУАН

    В команде,которая уничтожила дерюевню Хатынь,были и руьсские и белорусские и украинские колаборационисты,сейчас удобно все сваливать на биндер,но к соб ытиям уничтожения этой деревни это не имеет никакого значения.Руководил славянскими карателя ми бывший старший лейтенант РККА Васюра,кажется.

  4. 01.01.2026, 21:39
    Гость: Бывалый

    Так есть договорняк. Верхушка противоборствующей стороны это партнеры. Партнеров нив коем случае не трогать. Он сам так сказал - ни в коем случае.

  5. 01.01.2026, 21:31
    Гость: Вообще-то

    В Кремле ВВП а не Сталин.
    ВВП не может победить капиталистов США и ЕС поскольку сам является сторонником капитализма.
    Ворон-ворону глаз не выклюет!

Все комментарии (34)
