При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли более 20 человек
24 человека погибли в новогоднюю ночь при атаке дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, 29 получили ранения, из них пятеро — дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Всех пострадавших направили в больницы в Крыму.
О произошедшем сегодня утром сообщил губернатор области Владимир Сальдо, который допустил причастность к инциденту британских и европейских спецслужб. По его словам, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три беспилотника, один из них — с зажигательной смесью. Сам удар был нанесен после работы дрона-разведчика. Пожар ликвидировали только под утро.
СК возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению.
Это будет продолжаться без конца пока не получат решительный ответ.
Одного Орешника по центру принятия решений достаточно будет чтобы прекратить этот террор. Вот тогда оне и мира запросят. И в Москву с челобитной примчат.
В команде,которая уничтожила дерюевню Хатынь,были и руьсские и белорусские и украинские колаборационисты,сейчас удобно все сваливать на биндер,но к соб ытиям уничтожения этой деревни это не имеет никакого значения.Руководил славянскими карателя ми бывший старший лейтенант РККА Васюра,кажется.
украинский, клянусь его величеством.
Так есть договорняк. Верхушка противоборствующей стороны это партнеры. Партнеров нив коем случае не трогать. Он сам так сказал - ни в коем случае.
В Кремле ВВП а не Сталин.
ВВП не может победить капиталистов США и ЕС поскольку сам является сторонником капитализма.
Ворон-ворону глаз не выклюет!