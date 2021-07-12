Голос Омерики «Чехословакия + Уздечка» (Deluxe CD)

Исполнитель: Голос Омерики, Название: «Чехословакия + Уздечка», Стиль: панк-рок, Год: 2021

Альтернативные миры всегда манили рок-музыкантов. Города-призраки, мифические персонажи, всевозможные Атлантиды занимают в их песнях почетное место. Если реальность больше похожа не бред, самое время удалиться во внутреннюю Чехословакию, где тебя найдет, потому что давно уже нет такой страны на карте мира.

«Голос Омерики» считает отмененную Чехословакию, ни много ни мало, символом современной жизни во всех ее проявлениях. Именно этому посвящен прошлогодний альбом «Чехословакия», сочиненный и записанный в условиях локдауна. И без того неполиткорректная группа, подустав от тотальных ограничений, теперь и подавно будто сорвалась с цепи и режет правду-матку без особой оглядки на цензурные соображения.

Лишились работы в коронакризис, оставшись несолоно хлебавши, посреди бесконечных фрилансеров и яндекс-курьеров? Получите саркастичную «Как о… нигде не работать». Устали от засилья безмозглых чиновников даже в сугубо интеллектуальных сферах? Держите «Министра культуры» с отповедью в адрес Дали и Ван-Гога и на мотив чуть ли не «Паганини» «Ленинграда». Задолбали вечно ноющие после походов на клубные концерты хейтеры? Можно запросто выпустить пар под «Звук – г…но, пиво дорогое!».

Говорят, в обыденной жизни лидер «Голоса Омерики» Родион Лубенский практически не матерится. В песнях же он это делает предельно красиво. Еще бы, ведь в союзники он берет известных мастеров этого дела Федора Чистякова и Егора Летова, добрым словом поминаемых в «Черном плаще» и «Русском трэшне»! А критику в свой адрес Лубенский умеет использовать для пользы дела.

Так, обвинения в россыпях мата и чудовищном перегрузе он превращает в краеугольный камень своей эстетической программы «Овердо…» Да еще и впрямь сдерживает данное в этой песне обещание сварганить по такому рецепту песню о России в «Родине» с цитатами из «Родины моей ясноглазой» Владимира Шаинского и Михаила Ножкина. А чтобы окончательно доказать, что и помимо мата у «Голоса Омерики» есть серьезный бэкграунд, музыканты предложили в качестве бонуса томную джазовую версию «Черного плаща» с женским вокалом!

«Чехословакия» получилась вполне исчерпывающим высказыванием. Но «Голосу Омерики» этого показалось мало, и вслед за обычными зданием этого CD последовало делюксовое, дополненное свежим синглом «Уздечка», делающим упор уже на теме любви. Естественно, особых сантиментов от Лубенского не стоит ждать и здесь, но катарсис (в отличие от желания поваляться в описанных помоях) все же обеспечен.

