Братство Атома feat. Кино «Кончится лето» (интернет-сингл)

Братство Атома feat. Кино «Кончится лето» (интернет-сингл)

Исполнитель: Братство Атома feat. Кино, Название: «Кончится лето», Стиль: кибер-панк, Год: 2025

Песня «Кончится лето» группы «Кино» считается пророческой. Виктор Цой записал ее демо на порто-студии в Прибалтике в свое последнее лето, до конца которого не дожил. Текст пронизан меланхолией и тонкой иронией речь здесь примерно о той же же самой эмоции из песни «Печаль» - переживаниях в замкнутом пространстве. Это очень личная песня — и при всей ее хитовости и фактурности, кавер-версий «Кончится лето» не так уж много. Достойно сработали разве что «Кукрыниксы», а вот версии Леонида Агутина и Нейромонаха Феофана, наверное, стоит все же отнести к разряду курьезов.

К счастью, авторы саундтрека к игре Atomic Heart из проекта «Братство Атома», делая свое прочтение «Кончится лето», не стали мудрить. Они взяли вокальную партию Виктора Цоя — благо, и нынешняя инкарнация группы «Кино» располагает к такой методике. Так что фактически получился кибер-ремикс, где знаменитый рифф Юрия Каспарна удачно заменен электронным эффектом, а в итоге песня становится танцевальной.

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