Народ и Империя. Есть простой способ их уничтожить: противопоставить
Потому что люди, в конце концов, всегда важнее учреждений, государства, тех или иных структур, которые и создаются только для того, чтобы служить людям.
Признав же, что народ важнее империи, мы заявляем о готовности жертвовать Империей для Народа. То есть, если встает вопрос, что народ более не хочет жить в империи – мы говорим, что Империя не обязательна, что для того, чтобы «малые» народы могли отделиться, а большой «имперскообразующий народ» мог отдохнуть, можно отказаться от существования Империи.
В данном случае сознательно используется термин «народ», а не нация или этнос, чтобы уйти, с одной стороны, от нынешних споров, в которых делаются попытки без особых опровержений откинуть простую истину – что нация не вечная категория, а историческая общность, в которой главной является экономический компонент, то есть нация - это лишь то, что существует последние четыреста–пятьсот лет. Строго говоря, нация – это субъект буржуазной модернизации. Но тот, кто защищает вечность существования нации, защищает вечность существования капитализма.
Разумеется, националисты этого никогда не признают и будут спорить с этим до потери пульса. Чтобы не уходить в стороны этого отдельного спора, речь и ведется о народе. Точно так же, как не точно было бы говорить об этносе – потому что это сужало бы понятия до «племенного уровня», до уровня только биологической общности (Правда, наметившееся экстравагантное смешение законов Менделеевской генетики с историческими процессами уже пытается подвести под нации исключительно биологическую основу). Термин «народ» в данном случае используется как более отстраненный, общий и относительно бесспорный.
Итак, если Народ – важнее Империи, от империи можно отказаться, лишь бы было хорошо народу: в частности, либо чтобы ему не пришлось гибнуть в войнах за целостность Империи, либо не пришлось подавлять его существование, когда он в какой-то момент не захочет больше жить в таковой.
Если народ есть нечто биологическое, скрепленное исключительно (или в первую очередь) законами генетики, а империя есть лишь т.н. Империя-1, то есть большое многонациональное государство, основанное на завоеваниях, это относительно понятно. Хотя, на самом деле, и в такой империи народ, кладя свои головы за экспансионистские устремления элиты, в определенной и немалой степени получает достаточно существенную плату в виде повышения его благосостояния за счет богатств, извлекаемых из колонии: расцвет Британской Империи во второй половине 19 века позволил ей избежать рабочей революции, поскольку дал средства откупиться от экономических требований рабочих.
Но дело, в конце концов, не в этом. Все-таки сегодня, когда в тех или иных спорах или рефлексиях используется слово «Империя», речь идет не об «империалистском государстве», а об обширном государстве, объединенном «Проектом». То есть, в первую очередь вообще о такой характеристике, как «проектное» существование.
И если мы ставим вопрос, что важнее - Проект или Народ – баланс уже оказывается не таким определенным.
Да, в любом случае для народа всегда по-своему важнее всего жить, существовать. И если принести народ в жертву что Империи, что Проекту – народа просто не будет.
Но, во-первых, в том-то есть некое противопоставление Проекта - Жизни, что в этом противопоставлении, насколько оно вообще осуществимо, в первом случае ты живешь «для того, чтобы…», а во втором – «потому, что…».
Первое требует от тебя напряжения – второе ничего не требует.
С очень большой долей условности, но можно все же сказать, что именно в Империях живут Народы, а вне их – в лучшем случае нации.
То есть отказ народа от Империи – это действительно его превращение в нацию. И это есть, в известном смысле, Смерть Народа. Потому что в таком случае уходит вот это самое «для того, чтобы…».
Как человека от животного, в конце концов, отличает то, что у него есть нечто, за что он в принципе может умирать, нечто большее его биологического существования, и потому человек, отдавший жизнь за это свое Большее есть Человек, а человек, отказавшийся от Большего – есть животное.
Народ, отказавшийся от Проекта, в лучшем случае остается населением. Потому что Проект – кроме всего большего, есть и его идентичность, и его коллективное «Я», и его Смыслы, и все то, за что составляющие его люди готовы умирать. Народ состоит из Людей. Население – из биологических особей.
И когда идентичность народа выводят из законов наследственности, а не из Проекта, культуры, Смыслов, традиций – как и их развития, обращенности в будущность – народу отводят роль совокупности биологических особей.
При этом вполне резонен и вопрос – почему, собственно лишь Империя признается формой существования Проекта, почему ей не может быть некое малое достойно живущее государство, где мирно и спокойно проживает одна относительно небольшая нация, верящая в своих богов, чтящая свою традицию.
В известном смысле – может, потому что иначе всех жителей подобных стран пришлось бы отнести к животным – что, конечно, несправедливо.
Но тогда, на самом деле, мы имеем два варианта.
Либо перед нами государство-заповедник, которое мировые держатели проектов сохраняют, как некое подобие домашних животных, играющие роль рекреационных зон отдыха Хозяев Проектов. Призыв создать «Республику Русь» где-нибудь на базе Суздаля или Звенигорода (или даже «пяти русских областей») – и есть призыв к такому существованию в качестве экзотики для туристов – кстати, довольно сытной.
То есть, по большому счету – это никакие не «национальные государства», это туземные бандустаны.
Либо, во втором случае – это тоже никакие ни «национальные государства», это автономные зоны того или иного Большого Проекта.
То есть – чужой империи. Империя она на то и Империя, чтобы в ней могли существовать вассальные княжества и герцогства.
В этом отношении призыв к отказу от Империи в пользу создания из ее осколков «национальных государств» – это призыв принять чужой Проект и стать относительно автономной территорией чужой Империи.
Народ, отказавшийся от созданной им Империи и своего Проекта ради того, чтобы стать Нацией, и решивщий, что ему пора отдохнуть от напряжения, которое требуется, чтобы побеждать и создавать, лишается права на Империю – и становится населением Доминиона чужой Империи.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В переводе на русский язык сказал должно остаться одно большое государство ,остальные должны уменьшиться,правда кому от этого станет лучше? Вопрос,ну не 90% которые пролетят
Автор, ну, как так можно?
Не дав определения, что понимается под терминами "народ", "нация" рассуждать об их отношении с понятием "империя"?
Эдак у Вас нифига не получится.
И не получилось!
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Народ — это несколько поколений людей, находящихся между собой в родственных отношениях на протяжении веков и продолжающих воспроизводить родственные отношения между собой путём рождения детей.
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Нация - договорной союз народов с целью совместного проживания на одной территории в рамках общего государства.
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Национальное государство - государство учрежденное единой нацией равноправных народов.
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Империя - государство учрежденное господствующей привилегированной нацией с целью эксплуатации бесправных дискриминируемых наций этой империи.
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Автор!
Не из "вассальных княжеств и герцогств" состоит империя, А из "первосортных" и "второсортных" народов и наций, которые проживают и в метрополии и в вассальных территориях вперемешку.
Империя живет за счет УЗАКОНЕНОЙ дискриминации части собственного населения по этническому, национальному признаку.
Сложную дилемму поставил автор. Ведь Империя это не просто государство, это способ существования этноса, некий проект развития, успешность\неуспешность которого зависит от многих слагаемых: геоклиматических, психосоциальных, культурных особенностей, ведь чем разношерстней Империя, воинственней ее внешнее окружение тем сложнее ей управлять, строительство суперсистемы предполагает определенную пассионарность, людей живущих на ее территории, в конкретно - историческую эпоху, способность ее элитарного слоя гибко и творчески ответить на вызовы времени, при этом не допустив раскола, как по линии управления, так и по линии социума. Как показывает, к примеру история России, (субъективно она мне ближе) главная беда, отмечаемая многими психологами, социологами, публицистами (Александром Зиновьевым, в частности) - низкая способность русского народа, что обусловлено крайностями его коллективной души, к самоорганизации на бытовом уровне, и паразитарный характер правящего слоя, коллаборационисткий настрой нашей гуманитарной интеллигенции, умозрительный характер ее прекраснодушных мечтаний о народном счастье, разбивающихся об реальность жестоких противостояний что неоднократно и подтверждал прошлый бурный век. Евгений, социальный работник, город Хабаровск.
тот, кто защищает вечность существования нации, защищает вечность существования капитализма.
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Вот кочевники и пошли тузом играя с русскими в дурака ....
Ему деньги платять за это писание.
"Народ, отказавшийся от Проекта, в лучшем случае остается населением."
Так советский-русский народ и не откпзывался, за него отказались.
Так же, как народ не хотел, Советов и строить, что-то там, хоть в мире, хоть в отдельно взятом государстве.
Власть, те у кого власть, всё решают, за народ, исходя из своих интересов. И как создадут Проект, так и разрушат, не спрашивая народ.