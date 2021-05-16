Как научиться спать и высыпаться? Честный разговор

14:05 16.05.2021

Сон... без него, как без воздуха, жить невозможно.

Так почему же его так недооценивают, откладывают на потом?

Зачем нам спать?

Прежде всего для регенерации, потому что во время сна восстанавливаются клетки организма. Это естественная потребность, которую мы должны удовлетворять, как и голод. Если мы этого не делаем, усталость накапливается. В результате после трех бессонных ночей психофизическая работоспособность пропадает, а истощенный мозг “отключается”. Даже когда мы ему этого не позволяем. Он сам себе делает перерывы на несколько секунд. Вот откуда берутся истории с засыпанием водителей за рулем.

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Кстати, говорят, что недосыпание дает такие же эффекты, как вождение в нетрезвом виде.

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Вот почему были введены законы, которые заставляют все европейские государства проверять профессиональных водителей на наличие проблем со сном. Но не только в этой группе усталость является проблемой. Уровень сонливости меняется у всех нас в течение суток. Он растет в ночные часы - с 24.00 до 6.00 утра, после чего падает и снова поднимается на два часа - примерно с 14.00. Если сравнить эти данные с кривой дорожно-транспортных происшествий, то они идеально совпадают.

Как отсутствие адекватного ночного отдыха влияет на наше здоровье в будущем?

Исследования показывают, что пациенты, страдающие длительной бессонницей, в два раза чаще посещают врачей общей практики, имеют в два-три раза больше рисков получить инфаркт, у них растет угроза возникновения ревматологических заболеваний, инсульта. В двадцать раз чаще их поражает депрессия. Качество жизни у них падает значительно больше, чем при любом другом заболевании. Это доказательство того, что сон оказывает всестороннее влияние на наше самочувствие. Интересно, что не только слишком короткий сон вреден. Анализируя графики результатов, которые свидетельствуют о здоровье человека, то есть уровень сахара или уровень артериального давления, мы видим, что слишком долгий сон так же может быть вреден.

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Около 30% взрослого населения имеют проблемы с недостатком сна.

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Почему каждый третий взрослый не может нормально выспаться? 30% из них страдает бессонницей, а остальные 70% просто имеют проблемы с выбором времени для сна или имеют отвлекающие факторы.

У молодых людей ситуация еще хуже

Двадцать лет назад только 3% людей между 18 и 24 годами сталкивались с этой проблемой. Сегодня их почти в десять раз больше! Часто они сами виноваты: ведут ночной образ жизни, а потом встают около полудня. Они хотят сократить время, отведенное на восстановление, желательно до часа, двух, придумывают разные теории, например, полифазный сон. Его смысл в том, что вместо одного длительного отдыха вы засыпаете несколько раз на короткое время в течении суток.

Что вызывает проблемы с засыпанием?

Всё! От среды, в которой мы живем, от отношений на работе или своей второй половинкой, или даже от лекарств, которые мы принимаем. Бессонница провоцирует хронический стресс.

Когда пора обращаться к специалисту?

Когда в результате дефицита сна вы начинаете заметно страдать в течении дня. Если вы устали, не хватает сил, это означает, что сон больше не выполняет свою функцию, и тогда вы должны обратиться к специалисту.

Всё зависит от того, как долго длится проблема. Если недолго, то пациенту назначают снотворное. Иногда даже достаточно, чтобы он поставил упаковку рядом с кроватью и, глядя на нее, спал. Поэтому чем раньше человек обратится к врачу общей практики за рецептом, тем лучше. С другой стороны, при хронической бессоннице поможет только направление к специалистам медицины сна для когнитивно-поведенческой терапии, включающей активизацию определенного поведения и мышления.

Такое лечение длится около четырех-пяти недель при условии, что первичные причины бессонницы, например, депрессия, будут устранены раньше. Это действительно эффективный метод. Это заставит пациента спать намного лучше.

Похвала дремоты

Сиеста - это не просто выдумка “ленивых” южан. Это потребность, возникающая из-за наших биологических часов. У каждого человека между 14 и 16 часами возникает естественная усталость. Короткий, продолжительностью от десятка минут до получаса, сон позволит восстановить силы и улучшить работоспособность во второй половине дня. Если вы не можете вздремнуть, отдохните от важных обязанностей в это время.

Сон у детей

Ребенок плохо спит? Последствия могут быть серьезными: гипертония, диабет, ожирение и плохая успеваемость. Результаты научных исследований показали, что учащиеся, посещающие вторую смену в школе и, следовательно, спящие дольше, имели лучшие оценки, чем сверстники, которым приходилось вставать в 8 утра.

За кредитом идите в банк, а не в постель

Забудьте о том, чтобы спать “про запас”. Это так не работает.

Прислушайтесь к специалистам и позаботьтесь о хорошем сне.



• Придерживайтесь графиков. Вставайте в одно и то же время, даже по выходным.

• Вечером не затягивайте укладываться в кровать. Ложитесь спать, как только почувствуете сонливость.

• Проветрите спальню. Температура в комнате должна колебаться от 18 до 22 градусов по Цельсию. Закройте шторы и выключите свет. Позаботьтесь о тишине. Если вы живете в шумном месте или у вас есть громкие соседи, подготовьте ушные затычки.

• Соблюдайте ритуалы. За час до сна выключите компьютер, планшет, телевизор. Синий свет, который они излучают, стимулирует мозг к действию. Если вы слушаете музыку, сделайте её тише. Постарайтесь, чтобы она была спокойная. Подумайте о расслаблении. Вашему мозгу нужно время, чтобы успокоиться



Что мешает нормально спать

Вы не можете спать? Возможно, это результат неправильного образа жизни. Посмотрите, что может вызвать проблемы со сном:

• Неправильный режим питания. Жирные, соленые продукты и сладости заставят ваше тело работать на полную мощность, чтобы переваривать их, а не отдыхать. Ужин должен быть не тяжелым и минимум за 3 часа до сна.

• Алкоголь. Хоть он позволяет быстрее заснуть, вы не будете спать долго. Он сделает сон неглубоким, и через короткое время вы проснетесь.

• Кофе и другие „стимуляторы”, в том числе сигареты, запрещены вечером.

• Диванный образ жизни не способствует сладким снам. Если вы хотите спать глубоко и крепко, как можно больше двигайтесь. И избегайте нагрузок за час-два до сна. Движение подобно горячей ванне - ускоряет кровообращение, что затрудняет вам процесс засыпания.

• Неудобная кровать. Матрас не должен быть слишком твердым или слишком мягким. Он должен поддерживать ваш позвоночник.

• Если вы страдаете аллергией, позаботьтесь о регулярной смене постельного белья и чистоте в комнате. Иначе вместо того, чтобы спать всю ночь, вы проведете это время с носовым платком.

