Объявляем войну неприятным запахам

17:35

Вспомните, на что вы обращаете внимание в первую очередь, переступая порог незнакомой квартиры или помещения?

Самыми распространенными ответами на этот вопрос, как правило, выступают следующие – мебель, особенности интерьера, порядок и чистота, декоративное убранство. Это все правильно, но не в первую очередь. Самое первое, что встречает гостей на пороге любого дома или квартиры – это запах. У каждого помещения он свой, но, к сожалению, очень часто он бывает неприятным, и сводит на нет все положительное впечатление от оригинального убранства помещения, дорогой мебели или идеального порядка в доме.

Несмотря на то, что я тщательно слежу за порядком в своей квартире, бороться с проблемой неприятного запаха приходилось не единожды. В этой статье я бы хотела поделиться своим опытом в решении этого достаточно непростого въедливого вопроса.

Возможные причины



Начинать борьбу с неприятным запахом нужно с самого начала, то есть с определения его первоисточника, тогда с большой долей вероятности итог этой борьбы будет в вашу пользу. Самый распространенный первоисточник кроется в плохой вентиляционной системе. Выяснить этот момент не сложно – нужно взять газету, свернуть ее в трубочку, поджечь и поднести к вентиляционному отверстию. В том случае, когда она продолжит гореть интенсивно, можно быть спокойным в функциональности системы, а вот тогда, когда газета будет медленно тлеть, и в конце-концов угаснет – проблема налицо. В такой ситуации бороться с неприятными запахами в разы сложнее, нужно решать вопрос кардинально – вызывать специалистов, которые займутся устранением неисправности.

Настоящее святилище неприятных запахов - кухня. Они тут могут возникать мгновенно, как по взмаху волшебной палочки: пригорело что-то во время готовки, испортилось мясо или овощи, несвоевременно выбросили мусор, рыба на ужин – прекрасно, но вот аромат ее сырой во время чистки может витать в помещении еще очень долго. Вариантов здесь масса.

Прекрасно чувствует и распространяется неприятный запах в ванной. Здесь он имеет свою специфику. Как правило, в ванной может пахнуть сыростью и плесенью, в силу того, что тут настоящий курорт для распространения бактерий и микробов, которые быстренько берут в оборот даже непросушенное полотенце.

Шкаф – тоже излюбленное место для неприятного запаха. Неосмотрительно забытая здесь не постиранная вещь, образует для вас целую головоломку в поиске первоисточника. Но затхлость может образовываться и в шкафах с совершенно чистыми одеждой и бельем, достаточно на протяжении полугода или года их просто не перебирать, и, в силу плохой циркуляции воздуха в закрытом шкафу, специфический аромат обеспечен.

Способы борьбы



Самый главный постулат в борьбе с неприятными запахами – проведение регулярной уборки. Таким образом вы не только удаляете пыль, которая обладает свойством утяжеления воздуха, но и используете всевозможные химические средства с ароматизаторами, которые надолго сохраняют в помещении свой запах. Сразу следует обратить внимание на самый распространенный способ, к которому прибегают многие в решении этого вопроса – использование искусственных освежителей воздуха. В данном случае важно помнить, что эффективны они будут лишь в чистом воздухе. При наличии неприятного запаха, они, естественно перекроют его на некоторое незначительное время, но при этом сделают воздух тяжелее.

- кухня. Для того, чтобы исключить неприятные запахи в этом помещении, вовсе не обязательно совершать спринт с мусорным ведром к контейнеру, как только какие-либо отходы лягут на дно мусорного пакета. Достаточно этот ритуал совершать раз в сутки. Обратите внимание, что неприятный запах от отходов будет образовываться интенсивно в том случае, если мусорный пакет был влажным или же на него неосторожно попала какая-либо жидкость.

Если во время готовки на плиту убежало молоко, суп или какая-либо другая трапеза, устранять последствия необходимо сразу, потому что запах образовывается не только в момент того, когда еда пригорает, но и распространяется от уже засохших остатков на плите. Хорошо устраняет запах от пригоревших продуктов обработка конфорки уксусом и солью.

Запах, который иногда распространяется по квартире после приготовления того или иного блюда, каким бы вкусным оно не было, в жилых помещениях может доставлять существенный дискомфорт. Для того, чтобы полностью от него избавиться достаточно поставить на разогретую плиту сковородку, налить туда немного уксуса и положить несколько небольших сухих лимонных корочек. Уксус в данном случае выступает в роли поглотителя неприятных запахов, а корочки распространяют стойкий цитрусовый аромат. Хорошим нейтрализатором неприятных запахов является кофе. Для распространения кофейного аромата нужно в течение нескольких минут поджарить кофейные зерна на разогретой сковороде. Только не переборщите, потому что вместо кофейного аромата можно наполнить квартиру запахом гари.

Отличной профилактикой образования неприятного запаха на кухне является регулярная переборка кухонных шкафов. Хотя бы раз в месяц. Чего там только не находится: остатки круп, хлеба, печенья… Для того, чтобы исключить неприятные ароматы, необходимо достать все из шкафчика, выбросить ненужное и протереть поверхности тряпкой или губкой, пропитанной уксусом. После часового проветривания все можно помещать обратно.

- холодильник. Лучшая профилактика неприятного запаха в этом месте – своевременная его чистка и разморозка. Неплохо было бы хранить все продукты в отдельных вакуумных контейнерах, так запахи не будут распространяться в закрытом пространстве холодильника и смешиваться друг с другом. Но, в большинстве случаев организовать это достаточно сложно. Существуют, конечно, специальные дезодоранты для холодильников, но они запах не нейтрализуют, а только подавляют собственным ароматом. А вот некоторые народные методы, действительно помогут устранить неприятные ароматы. Для этого достаточно положить внутрь корку черного хлеба, который обладает свойством впитывать в себя любые запахи. Менять ее можно через день. Отлично справляется с этой задачей и активированный уголь. Расположите на полках холодильника несколько таблеток, и о неприятном запахе можно забыть на месяц.

- ванная. Первоисточник неприятного запаха здесь – сырость. Для ее нейтрализации отлично подойдет простая поваренная соль. Для эффективного действия достаточно расставить в укромных уголках помещения несколько сосудов с этим продуктом.

- шкафы. Самая простая профилактика неприятных ароматов в шкафах – регулярная переборка вещей и проветривание. Создать приятный аромат можно, положив в уголках небольшие тряпичные кармашки с ароматной сухой травой, в качестве которой может выступать, например, мята. Также, в данном случае можно воспользоваться различными ароматизаторами или даже пустыми флакончиками от любимых духов.

Отдельные советы



1.Наполнить приятным ароматом квартиру можно прямо с порога, капнув на входной коврик несколько капель любимого эфирного масла.

2.Комнатные цветы не только элемент интерьера, но и прекрасный способ сделать воздух в помещении свежим, так как они активно вырабатывают кислород.

3. Можно расставить по всей квартире стильные небольшие саше с природными ароматизаторами, в качестве которых выступают корица, гвоздика, ваниль и некоторые другие.

4. Въевшийся запах отлично устраняет легкий раствор марганцовки, которым достаточно протереть поверхность мебели.

5. Для того, чтобы устранить запах любимого питомца нужно воспользоваться специальными средствами, которые рекомендуют зоомагазины. Главное, чтобы они не содержали хлора, который может быть для него опасен.

6. Запахом свежей выпечки все помещение наполнит ванильная эссенция, разогретая в духовке в течение 10-15 минут.

7. Не забывайте про современные средства уборки в виде пароочистителей, которые позволяют удалить первопричину неприятных запахов – бактерии.

Фото с сайта Pixabay.com

