The Пауки «Праздник в сумасшедшем доме 91» (CD + наклейка)

Исполнитель: The Пауки, Название: «Праздник в сумасшедшем доме 91», Стиль: панк-рок, Год: 2020

В прошлом году питерская панк-группа The Пауки отметила свое 30-летие. Незадолго до этого, как по заказу, нашлась кассета с самой их первой записью «Праздник в сумасшешем доме». К моменту создания альбома официальный релиз его как-то не планировалось, поэтому неудивительно, что первые растиражированные кустарным способом записи на пленках так и канули в Лету. В 1998 группе даже полностью пришлось для издания переписывать этот альбом.

В 1991 году The Пауки отчаЯнно не укладывалась в привычные представления о панк-роке. Суицид не воспевали, политикой не интересовались, лакать пивные моря тоже было не по их части. Так что «Праздник в сумасшедшем доме» - это поиск собственной «фишки». Выбирать особо не приходилось, группа писалась на магнитофон «Орбита 106» своего лидера Александра Танковича через микшерный пульт. Ради накладывания соло-гитар и подпевок приходилось зажимать звукозаписывающую головку ватой.

Если бы The Пауки предпочитали тогда играть на перегрузе, то в таких условиях альбом превратился бы в неудобоваримую кашу. А так пружинящие сайкобилльные экзерсисы, вроде «Человека», неимоверно бодрят. Стиль песен сами музыканты определяли как порхобилли и пивной кор. Но аттестацией стилистической принадлежности альбома можно считать и его название. «Праздник в сумасшедшем доме» - это и атмосфера обреченного веселья, и злорадные смешки клоунов имени Стивена Кинга, и «шизофренические» тексты о смысле всего сущего.

С попыткой разобрать слова, правда, возникают определенные проблемы. Сами понимаете, при таких условиях записи членораздельность неминуемо оказалась принесена в жертву. Но автор слов Александр Танкович особо и не расстраивался по этому поводу. В интервью для книги Ольги Аксютиной «Панк-вирус в России» он признавался, что не имеет ни малейших трудностей с написанием стихов для песен, но вот запомнить их уже было проблематично. Поэтому он советовал не зацикливаться на вербальном компоненте, а сосредотачиваться на музыке. Да, в песне «Высоко в небесах» почти не слышно, что там Танкович поет об увлекательном загробном путешествии. Но зато можно сместить свое внимание на замысловато звучащий металлофон.

Альбом «Праздник в сумасшедшем доме» открыл «Паукам» дорогу в культовый клуб «Там-Там», хозяин которого Сева Гаккель отнесся поначалу к панкам из поселка Металлострой довольно настороженно. Так что сейчас вдвойне полезно ознакомиться с истоками их творчества и, например, понять, как из серфовой песни «Я пират» выросла, по сути, вся дальнейшая «флибустьерская» концепция ансамбля. Благо, издание дает достаточно пищи для размышлений, так как содержит и архивные фотографии, и внятно изложенную историю записи. Радует и наличие в комплекте наклейки с добродушным вампирчиком с обложки, которого Александр Танкович даже умудрился увековечить в 1993 году в виде татуировки!