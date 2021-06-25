Angel «A Woman's Diary Chapter II»

Angel «A Woman's Diary Chapter II»

Исполнитель: Angel, Название: «A Woman's Diary Chapter II», Стиль: готик-рок, Год: 2020

С обложки альбома сольного проекта Хелены Микаэльсен – вокалистки голландской группы Imperia – на нас глядит немного вульгарная дама вовсе не ангельской внешности. Чувствуется, что жизнь ее изрядно помотала, и содержимое диска этих ожиданий не обманывает. Исходя из этого, рассчитывать исповедь блудницы, но Хелене проще обвинить во всех бедах целый мир, что автоматически настораживает.

В песнях отсутствует единый музыкальный стержень. Диск тздал металлический лейбл, но грувовые риффы мы слышим разве что в четвертой песне – «Do You Hear My Cry». Начинается альбом с заполношной «Never Again» - наполовину акустической, наполовину электронной. Далее идет почти мюзикловый номер «Streetchild». Хлесткая «Don’t Believe» удивляет звуками церковных хоров, резко контрастирующими с обвинениями из уст певицы.

Но это не единственная крайность альбома. Апофеоз эклектики – «My Desire» со странным сочетанием разудалой балканщины и оперного вокала. Но в финальных пяти треков аранжировочный креатив резко идет на спад.

А какой еще может быть запись, статус которой сравним с семейным фотоальбомом. Чужаку туда заглядывать либо неловко, либо неинтересно. Самые душераздирающие баллады Хелена посвящает своей дочке Марии, фотографиями которой пестрит буклет. Задним числом слушатель может узнать, что их разлучили соседи, которые считали, что Хелена заставляет Марию промышлять проституцией. Однако, прежде чем ужасаться и сочувствовать, не мешало бы услышать мнение и другой стороны, которая вряд ли запишет альбом…
 

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