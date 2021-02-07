Старая иномарка или новый ВАЗ?

14:20 7.02.2021

Очень часто перед покупкой автомобиля мы задаемся этим вопросом, на чем же все-таки остановить свой выбор: на подержанной иномарке в хорошем состоянии, но уже довольно старой или же на новом отечественном авто?

Проблему покупки новой хорошей машины еще можно рассматривать в контексте довольно низкого уровня доходов большинства населения. Тем более, во время очередной волны экономического кризиса. Однако хотелось бы объективно рассмотреть все за и против обоих вариантов.

Плюсы и минусы подержанных иномарок



Итак, вы приняли решение о покупке б/у иномарки, само самой разумеется, что вы подвержены гораздо большим рискам, чем в случае покупки нового автомобиля. Однако, если правильно все делать, это того стоит.

Самая трудная задача в данной ситуации – это выбрать подержанное авто в хорошем состоянии. В данной статье не станем вдаваться в подробности при выборе определенной марки авто. Единственное, что следует отметить, это «мастерство» наших умельцев скрывать всяческие дефекты авто, которых бывает довольно солидное количество. К этому разряду можно отнести и следы от ДТП, поскольку никто не захочет покупать битую машину.

Хотелось бы отметить, что если вы не автоспец, то лучше обратиться к знакомым за помощью или даже заплатить деньги специалисту, чтобы он помог выбрать хорошее авто. К тому же, бесчисленное множество диагностических центров может оказаться полезными в данной ситуации. Поскольку это не тот случай, когда нужно экономить.

Самое главное в данной ситуации – не спешить. Конечно, выбрать из б/у иномарок хорошую машину – целое искусство, однако рекомендации опытных специалистов все-таки дают какую-никакую гарантию.

При выборе между старой иномаркой и новым отечественным авто многие люди становятся сторонниками последней ввиду якобы дешевого ремонта. С этим можно не согласиться, так как новые авто находятся на гарантии и с целью ее сохранности обслуживаться нужно только в авторизованных сервисах. И цены в авторизованных сервисах не намного дешевле, чем в аналогичных СТО по иномаркам.

Фото с сайта pixabay.com

Дороже запчасти. Правда или нет? Раньше запчасти для многих иномарок было просто не достать, но сейчас другие времена. Новые запчасти на иномарки стоят значительно дороже, однако можно покупать не оригинальные или даже б/у варианты.

Иномарки ломаются реже, чем отечественные авто. А потому, лучше будет заплатить один раз крупную сумму за ремонт и ездить долго, чем часто ремонтировать, но дешево платить. По цене отечественного авто можно купить почти новую иномарку.

В момент покупки нашего авто и выезда из салона, авто теряет 10-20% своей стоимости. В случае с иномарками ситуация другая. Б/у иномарка через 2-3 года теряет в цене совсем немного от заплаченного за нее. По уровню безопасности, комфорта, красоты и функционала иномарка, естественно, лидирует.

Плюсы и минусы новых отечественных авто



При покупке машины довольно много людей делают свой выбор не только ориентируясь на цену, технические характеристики, стоимость запчастей и т.д, довольно часто на выбор влияют вкусы и психология. Если все же выбор пал на новый ВАЗ, то при покупке следует учесть следующие моменты.

Преимущества:

авто новое, соответственно, вы не купите «кота в мешке» и краденное авто;

двигатель и все запчасти новые, номера, указанные на кузове и моторе проставлены на заводе-изготовителе, ближайшие поломки будут не скоро;

авто на гарантии. Однако данный пункт может быть как плюсом, так и минусом, поскольку гарантия действует только полгода после покупки авто, поскольку в этот период могут проявить себя заводской брак, и недоработки, их выгодно устранять за счет производителя. В дальнейшем же гарантийный сервис часто бывает невыгодным, например, обращаться в авторизованный сервис просто для замены масла и т.д и тратить на это такое же количество денег, как на небольшой ремонт, не является рациональным решением.

В любом случае выбор остается за вами. Однако прежде чем принять то или иное решение, необходимо все тщательно взвесить.

Фото: LADA

Что лучше, новый автомобиль китайпрома за наличные или хорошая иномарка в кредит?



Безусловно, это субъективное мнение, с одной стороны лучше подкопить денег и приобрести новую китайскую машину за наличку, однако с другой…

Но давайте по-порядку.

К плюсам чуда китайского автопрома можно отнести такие детали, как:

стильный внешний вид, довольно часто дизайн взят с брендовых иномарок;

поразительная дешевизна новых авто;

большая часть узлов и агрегатов в китайских авто – это копия именитых мировых автобрендов;

довольно часто за небольшие деньги можно купить «нафаршированный» авто разнообразными девайсами, такими, как электростеклоподъемники, климат-контроль и др. полезными штуками.

Минусы:

отсутствие собственных технологий;

довольно часто отсутствие запчастей или большие трудности, чтобы их достать;

дешевые комплектующие, ненадежная сборка, большинство китайских авто на краш-тестах не получают даже одну звезду по классу безопасности, и при лобовом столкновении разбиваются в хлам;

низкое качество запчастей, расходников, аксессуаров;

частые поломки, ремонты, много расходов;

взаимозаменяемость китайских запчастей на отечественные.

Само собой разумеется, что китайские авто не могут конкурировать с иномарками в качестве сборки и технологичности, однако в ценовом диапазоне «китайцы» в несколько раз дешевле.

Фото: GEELY

Плюсы и минусы покупки новой иномарки в кредит



Плюсы:

качественное новое авто;

хорошая сборка, высококачественные запчасти и комплектующие;

именитый бренд, престиж, статус;

высокая надежность и безопасность;

авто, при выпуске которого использованы новейшие последние технологии.

Минусы:

покупка в кредит тянет за собой начисление процентов за кредит и в итоге переплату реальной стоимости авто;

залогом в кредите выступает довольно часто само авто;

к моменту выплаты кредита за машину, последняя уже морально устаревает, и продать ее за те же деньги не представляется возможным.

Учитывая вышеперечисленное можно сделать выводы, что в любом варианте (покупка нового ВАЗа, б/у иномарки, нового китайского авто или новой иномарки в кредит) есть много плюсов и минусов, окончательный выбор за вами, в любом случае, машина вам должна нравиться, поскольку именно вам предстоит на ней ездить.