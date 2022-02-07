«Несчастный случай» написал на ламповом концерте со зрителями песню об Олимпиаде в Пекине

Группа «Несчастный случай» дала «Ламповый концерт» в Московском международном Доме музыки 4 февраля

Несмотря на то, что команда начинала свой путь с формата акустического периода, в зените своей славы она почти не играла камерных концертов. Алексей Кортнев не раз выказывал себя любителем театрализации и арт-рока, поэтому любое свое выступление коллектив старается продумывать до мелочей и оттачивать до нюансов. Поэтому, когда все же было объявлено о «Ламповом концерте» в Доме музыки, сразу стало понятно, что музыканты и тут не ограничатся простой сменой состава и отказом от дисторшенов, а придумают что-нибудь этакое.

Элемент эксцентрики заключался уже в том, что Алексей Кортнев восседал за столом с зеленым сукном перед старинной лампой. В образе облеченного властью «принца Госплана» он исполнил «Простые радости земли» из альбома «Mein Lieber Tanz», что-то помечая у себя в листочке. Согруппники не зря освободили своего лидера на этот вечер от гитары и наделили канцелярскими полномочиями: «Несчастный случай» поставил себе цель в течение первого отделения написать вместе с поклонниками песню и исполнить ее в начале второго акта. Для этого нужно было передавать на сцену записки с вариантами строчек, а пиарщица группы Мария Левичева фиксировала наиболее удачные из них мелом на доске с обозначенной ритмикой будущей песни. За основу были взяты «Генералы песчаных карьеров».

Тему долго выбирать не пришлось. Алексею Кортневу пришлась по душе сразу предложенная кем-то идея «Олимпиада в Пекине». Оказались отметены темы «Коронавирус» (ввиду того, что всем надоела) и «Свадьба» (за давностью лет). Какое-то время ушло на разминку, поэтому первые предложенные строчки были отметены («Мне так хотелось покорить Пекин», «Пришла зима пошла жара»). Но дело пошло довольно быстро, когда появились «На стадионе много желтых лиц» и «В Пекине панды разожгли огонь», ставшие началом, соответственно, четвертого и третьего куплета.

Чтобы не мешать поклонникам думать, Алексей Кортнев пообещал играть много «нудных песен». К этой категории он почем зря отнес «Если б не было тебя» (с красивейшей партии мелодики от Сергея Чекрыжова) и «На балконе». Тринадцатилетней Кате, слушающей «Несчастный случай» всю жизнь, растроганный Кортнев посвятил «Овощное танго», которое старше нее в 2,5 раза. Не обошлось без посвящений столице, оформленных в дилогию «Песня о Москве» и «Фанки-фанки».

Некоторые строчки рождались в муках. Предостережение от поедания в Китае мышей и птиц Алексей Кортнев встретил с энтузиазмом, а вот инициативе нитариста Дмитрия Чувелева добавить к ним еще и жуков резко воспротивился: «Чем тебе жуки-то не угодили?! Я был в Китае и ел жуков». Но «духоподъемная» «Будда» и нашедшая живой отклик в зрителях «График» сделали свое дело, и народ справился с заданием даже раньше положенного срока.

Полученное «народное буриме» было исполнено в начале второго отделения — после еще одной редко песни из альбома «Mein Lieber Tanz» «Бумажный голубок». Первые два куплета были фактически составлены из трех записок, зато оставшаяся половина песни стала плодом подлинно народного творчества. Примечательно, что и сама песня «Генералы песчаных карьеров» также прозвучала — ближе к концу программы — удовлетворяя внезапно ым возникшие запросы почтеннейшей публики на боссанову. Видимо, после напряженного мозгового штурма понадобилась эмоциональная разрядка.

Последнюю обеспечила также премьера от «Несчастного случая» «Виски-бар». Написанная сто лет назад Куртом Вайлем песня была переведена Алексеем Кортневым как «Луна над Балабаново». А поскольку ее исполняла группа Doors, «Несчастный случай» вознамерился повторить успех своих коллег. Такая возможность у Алексея Кортнева сотоварищи еще непременно будет, поскольку на 7 марта запланирован повтор «Лампового концерта» в ММДМ. Интересно, какая нетленка будет создаваться совместными усилиями на этот раз?