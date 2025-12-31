Лукашенко: Путин отказался нанести удар по центрам принятия решений
Президент России Владимир Путин категорически отверг предложение нанести удар по центрам принятия решений после того, как был впервые применен «Орешник», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, Россия обладает всеми возможностями, чтобы нанести удар по резиденции украинского президента Владимира Зеленского.
«Я вам даже больше скажу. Когда применили в первый раз «Орешник», некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», — приводит его слова РБК.
Ход конфликта сложился так, что ни одна из сторон не атаковала первое лицо другой стороны, уверен Лукашенко. «Не то, что они договорились не стрелять друг в друга, а так сложилась ситуация в этой войне, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут — попытка нанесения удара по одной из резиденций президента», — добавил он.
«Конечно, это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится. <...> Я как раз думаю о том, кому это надо было, к чему это могло привести. Ну кому надо, я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому причастен, то немного. Это говорит о высокой опасности, что Украина малоуправляемая уже, если он не стоит за этим», — сказал Лукашенко.
29 декабря глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию Путина. В атаке был задействован 91 дрон, 49 из них перехватили над Брянской областью, один — над Смоленской, остальные — над Новгородской.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это почему Зелю к хохлам приписали?
Он из другого теста. Там и гении бывают..
Помните,с 4 по 16 сентября 1999 террористы произвели серию взрывов жил.домов?В Москве(на Каширском и ул.Гурьянова)взрывчатка(гексоген)была заложена в подвалах домов.
22.09.99 бдител. житель Рязани Алексей Картофельников заметил,что трое незнакомцев из легковой машины,код региона которой был заклеен,переносят в подвал 3 мешка.Он вызвал милицию.
«Верхний мешок был вскрыт,по сообщениям СМИ,в нём находилось вещество,похожее на сахар.Милиционеры доложили о находке в ОВД.Проведённый экспресс-анализ вещества показал присутствие гексогена.При осмотре содержимого мешков были обнаружены электронные часы в виде пейджера,и 3 батарейки,соединён. проводами.Время срабатывания устройства-05:30
23.09.99 мешки отправлены на экспертизу в МВД и ФСБ.Следств.отделением управления ФСБ России по Рязанской обл. было возбуждено угол.дело по ст.205 часть 1 УК РФ(покушение на терроризм)
-23.09.99.«Вести»:«Взрывотехники муниц.милиции провели предвар.анализ и подтвердили наличие гексогена.Содержимое мешков отправлено в московскую лабораторию ФСБ для получения точного заключения»
-23.09.99.19:35(НТВ):Офицер Зданович:По предв.заключ,гексогена в мешках из Рязани,не было.взрывателяне было,а были обнаружены «некоторые элементы взрывателя»
-24.09.99 12:00(совещании по борьбе с оргпреступностью)Офицер Рушайло:«Есть положительные сдвиги.Об этом свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жил.дома.
-24.09.99 12:30 Офицер Патрушев:"ФСБ проводила в Рязани антитеррористические учения и что никакого ВВ НЕ БЫЛО
"договорнячок-с"?
Преступлений, как говорится, до хрена и больше.
С нашей стороны всё, что нельзя замолчать, - забалтывается.
В чём проблема?
Какие проблемы решаете Вы?
Какие проблемы решает Путин?
Он не решает цель "Украина целиком под контролем России".
Цель - уничтожать по капле славянское (скажем так) население, она решается. И поставил такую цель конечно же не Путин. Но он решает "проблему", как положено (так и поставлено).