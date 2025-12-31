Лукашенко: Путин отказался нанести удар по центрам принятия решений

14:35 31.12.2025

Президент России Владимир Путин категорически отверг предложение нанести удар по центрам принятия решений после того, как был впервые применен «Орешник», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, Россия обладает всеми возможностями, чтобы нанести удар по резиденции украинского президента Владимира Зеленского.

«Я вам даже больше скажу. Когда применили в первый раз «Орешник», некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», — приводит его слова РБК.

Ход конфликта сложился так, что ни одна из сторон не атаковала первое лицо другой стороны, уверен Лукашенко. «Не то, что они договорились не стрелять друг в друга, а так сложилась ситуация в этой войне, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут — попытка нанесения удара по одной из резиденций президента», — добавил он.

«Конечно, это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится. <...> Я как раз думаю о том, кому это надо было, к чему это могло привести. Ну кому надо, я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому причастен, то немного. Это говорит о высокой опасности, что Украина малоуправляемая уже, если он не стоит за этим», — сказал Лукашенко.

29 декабря глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию Путина. В атаке был задействован 91 дрон, 49 из них перехватили над Брянской областью, один — над Смоленской, остальные — над Новгородской.