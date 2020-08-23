Льняное масло для дерева: свойства, использование и применение

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Льняное масло является натуральным продуктом со многими областями применения, не все из которых связаны с защитой древесины, хотя это его основное применение

Что такое льняное масло?



Льняное масло получают путем отжима семян льна в холодном состоянии.

А для чего льняное масло? Ну, грубо говоря, оно используется для изготовления продуктов, которые защищают древесину от внешних воздействий. Можно сказать, что это естественная, традиционная и экономическая альтернатива некоторым лакам и краскам. По производительности оно похоже на лазурное или тиковое масла.

Его использование не ограничивается защитой дерева, оно также используется, например, для создания масляных картин, которые художники используют в своих картинах. Также для очистки некоторых материалов, таких как керамогранит или обожженная глина.

Свойства льняного масла

Это натуральный и экологичный продукт.

Благодаря высокому содержанию йода это продукт сушки.

Добавляет цвет и блеск темному дереву. На светлом дереве оно может желтеть.

Гидроизоляция.

Защита.

Пропитка дров. Это предотвращает растрескивание и изгиб.

В отличие от других продуктов, таких как лак, он не создает слой, который высыхает и затвердевает (кристаллизуется), а создает защитную пленку.

Цена льняного масла низкая по сравнению с другими альтернативами.

Оно может быть использовано, чтобы добавить различные оттенки к древесине. Они должны быть сольвентными красителями. Другой распространенный метод придания более темного цвета-смешать его с иудейским битумом.

Сильный, хотя и не вредный, запах.

Помогает предотвратить нападение ксилофаговых насекомых.

Типы льняного масла



Льняное масло может быть куплено или приготовлено в различных формах или типах, чтобы изменить или улучшить некоторые из его естественных характеристик.

Наиболее распространенными типами льняного масла являются сырые, вареные и те, которые содержат осушители.

Основное различие между этими тремя классами - время сушки. Сырое льняное масло долго высыхает, до нескольких дней, в зависимости от древесины и окружающей среды. В то время как тот, который включает сушилки, может сделать это за пару часов.

Еще одно преимущество приготовленного льняного масла перед сырым маслом заключается в том, что оно обеспечивает большую устойчивость к грибам.

Применение



Использование льняного масла в древесине не ограничивается только на открытом воздухе. Его можно использовать в помещении, хотя это не обычно, так как поверхность может быть несколько жирной.

В основном используется в дверях и окнах, потолках, перголах, заборах, уличной мебели, площадках и т. Д. В помещении он используется в деревенской обстановке, в основном, в балках.

Когда льняное масло не является хорошей идеей?

В дереве, которое будет подвергаться постоянному трению, например, платформа.

На дереве, которое уже обработано, например, лаком.

Когда мы хотим изменить цвет дерева. В этом случае есть гораздо более эффективные продукты.

В районах с интенсивным солнечным излучением может потребоваться гораздо более частая реконструкция, поскольку она не всегда включает УФ-фильтры.

Деревоприменение

Нанесение льняного масла на древесину мало чем отличается от нанесения других продуктов на этот материал.

Первоначально вы должны подготовить дерево путем шлифования и очистки. Там не может быть никаких остатков других продуктов.

Подготовьте продукт для его применения. Здесь необходимо будет соблюдать спецификации производителя, например, пропорции, если необходимо смешать его с таким продуктом, как скипидар.

Наносится кистью тонкими слоями, но также и тем, кто наносит его ветошью. Не только с этим продуктом, но и со всеми, рекомендуется сделать тест в невидимой области, чтобы увидеть, что отделка является желаемой.

Рекомендуется как минимум 3 слоя. Время высыхания составляет около 12 часов.

Рекомендуется дать высохнуть не менее чем за 24 часа до последнего слоя.

Рекомендуется обновлять отделку каждый год в умеренном климате. Каждые два в холодном климате.

Если вы хотите разбавить, вы можете использовать скипидар. Приблизительная площадь покрытия составляет 12 м2 на литр, хотя это в значительной степени зависит от древесины.

Эти данные являются оценками для чистого льняного масла со встроенными сушилками (наиболее распространенные). Тем не менее, вы всегда должны прочитать спецификации производителя.

Когда сушилки не включены, льняное масло высыхает намного дольше, и работа может занимать много времени. Его также можно найти сырым или приготовленным. В последнем случае он высыхает несколько быстрее, хотя и не так сильно, как тот, который идет с промокашкой или наносится на него.

Преимущество того, что льняное масло высыхает раньше, состоит в том, что вы будете подвергаться воздействию загрязнений или пыли в течение меньшего времени на древесине.

Как удалить или устранить льняное масло?



По какой-то причине, например, желая применить какой-либо другой тип отделки, мы можем захотеть удалить льняное масло с поверхности древесины.

Процесс не сложный. Мы будем использовать ткань, пропитанную скипидаром. Таким образом, мы ликвидируем большую часть нефти. Чтобы закончить работу, мы можем использовать наждачную бумагу или стальную шерсть, чтобы удалить любые примеси, которые могут остаться.

Где купить льняное масло?



Это довольно распространенный продукт, доступный в большинстве хозяйственных магазинов и центров DIY. Другая проблема может заключаться в том, что у них нет именно того, что вы ищете.

Оно может быть продано с промокашками в комплекте, возможно, наиболее распространенным, но также наименее естественным и с некоторым риском воспаления. Вы также можете найти его чистым и приготовленным.

Фото с сайта m-strana.ru

