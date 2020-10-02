«В СССР секса не было», или Чем грозят обществу избытки свободы в личной жизни народа: альтернативный фронт работы для ювенальной юстиции

100-процентным контроль над «облико морале» советского человека не был, вдали от чужих глаз происходило всякое. Но атмосфера все же была другой

В последнее время в СМИ все чаще появляются новости о том, как родители становятся объектами травли в соцсетях или даже идут под суд за то, что отругали или дали ремня непослушному ребенку. Оберегать детей от жестокого обращения, без сомнения необходимо. Вот только не является ли реакция на некоторые инциденты перегибом и не существует ли гораздо большей угрозы детям, чем шлепок или подзатыльник со стороны родителя?

За последнее время в топы новостных рейтингов часто выходили сообщения о том, как дети становились жертвами чудовищных преступлений со стороны сожителей или «друзей» своих мам. Останавливаться подробнее на этой теме нет никакого желания. Думаю, тот, кто читает новости в сети или смотрит их по телевизору, без труда вспомнит множества таких случаев.

Сами по себе подобные чудовищные инциденты - повод всерьез задуматься над тем, какие проблемы в жизни детей возникают из-за трудностей в отношениях между их родителями.

Ревность и супружеская неверность являются весьма распространенным мотивом как для внутрисемейного криминала (от телесных повреждений до убийств), так и для разводов (коэффициент которых в 2010-е достигал 637 на 1000).

Итог – искалеченные судьбы взрослых, и дети, растущие в неполных семьях (или даже ставшие круглыми сиротами).

По данным социологов, дети из неполных семей менее образованы, раньше получают опыт близости и сами зачастую не склонны к семейной стабильности.

При этом государство во многих случаях берет на себя содержание и организацию воспитания детей, пострадавших от «семейных обстоятельств» своих родителей.

Давайте сравним современную ситуацию с той, которая существовала несколькими десятилетиями ранее.

В 1954 году в СССР было заключено почти 2,2 млн браков. Разводов же было зафиксировано 114 тыс. Распадались всего около 5% пар.

Государство в СССР, конечно, вмешивалось в личную жизнь граждан. Прямо и косвенно. За «аморалку» могли пропесочить по партийной или комсомольской линии, сломать карьеру. Эротика и, тем более, порнография находились под табу в официальном информационном пространстве. Кинематография и литература были направлены на то, чтобы соориентировать аудиторию на семейные ценности и «высокую» любовь, а не на вещи сугубо «физиологические».

Конечно, 100-процентным контроль над «облико морале» советского человека не был. И вдали от чужих глаз происходило всякое. Но атмосфера все же была другой. Меняться она начала в 70-е – 80-е годы, а потом резко «сдвинулась» в 90-е, когда до постсоветского пространства докатилась так называемые «сексуальная революция» со всеми своими «спутниками».

Одним из маркеров времени стала знаменитая история с фразой «В СССР секса нет». Полностью слова, сказанные в 1986 году на телемосте Ленинград – Бостон администратором гостиницы «Ленинград» Людмилой Ивановой, звучал так: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого. У нас есть любовь». Произнесены они были в ответ на вопрос американской собеседницы относительно того, есть ли сексуальные сцены в советской телерекламе.

Если вдуматься, фраза была абсолютно невинной. Само слово «секс» было использовано не в смысле интимных отношений, а применительно к эротике на ТВ. Да и уточнение о любви расставило все по местам. Однако когда прозвучало начало фразы, в эфире пошли смешки, которые телевизионщики потом вырезали вместе с продолжением о любви.

В итоге фраза разошлась везде, где только можно, вырванной из контекста и с полностью искаженным смыслом, превратившись в элемент информационной войны против массового сознания жителей позднего СССР. Мол, посмотрите, какие эти «совки» ханжи, лицемеры и дураки… Ха-ха-ха!

В наши дни даже отдельные СМИ, имеющие репутацию «государственнических», занимаются низкопробной игрой на сексуальной тематике «на грани» и прибегают к злобному сарказму, говоря о вопросах любви и верности. Например, любого человека, недовольного изменой со стороны своей «половинки», называют уничижительным определением «ревнивец». Мол, как он вообще посмел возмущаться проявлением свободных взглядов своей супруги… Дикарь! Варвар! Деспот!

И это, не говоря уж об отдельных популярных ток-шоу, в которых ведущие занимаются перетряхиванием грязного белья на глазах у миллионов телезрителей. Когда подростки постоянно наблюдают с экрана телевизора или компьютера «модных» молодых людей, ведущих образ жизни, более приличествующий живущим на пустыре «друзьям человека», то объяснить им, что такое мораль и нравственность становится достаточно сложно.

Если бы наши ювеналы занялись лоббированием нормативных актов, направленных на пропаганду нормальных семейных ценностей и действенное ограждение несовершеннолетних от деструктивной информации, то они принесли бы детям значительно больше пользы, чем ограждая их от материнских шлепков. Но путь популизма, к сожалению, по всей видимости – проще…