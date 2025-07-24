X5 Group остановила поставки продукции Mars в «Пятерочку» и «Перекресток»

Ритейлер X5 Group объявил о прекращении отгрузки продукции российской «дочки» Mars в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Это связано с несправедливой ценовой политикой поставщика, пишет «Коммерсант».

Во время переговоров сторонам не удалось достичь договоренностей, которые бы отражали реальные объемы закупок и перспективу долгосрочного сотрудничества, сообщили изданию в X5. По оценке холдинга, предложенные Mars закупочные цены значительно превышают рыночные.

Искусственное повышение стоимости товаров недопустимо в условиях «высокой чувствительности потребителей к цене», убежден ритейлер. В компании подчеркнули, что настроены на диалог, но продолжат учитывать интересы покупателей.

В пресс-службе российского офиса Mars подтвердили информацию о приостановке поставок своей продукции. Компания заверила, что прилагает усилия для поиска взаимовыгодного решения.

Mars — один из лидеров по производству кондитерской продукции в мире. В России компания производит и продает шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, а также драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit и Eclipse.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.07.2025, 23:45
    Гость: VKPb

    На самом деле исчезновение тех или иных товаров Британского Империализма или рост их цен, правильный и тревожный сигнал, необходимости возврата к экономике СССР и частной инициативы бизнеса, за которое государство, а не Британские Бандиты натаскиваются крушить Национальный Бизнес для Монополии Бизнеса Британских Оккупантов!!!
    ...

  2. 24.07.2025, 23:35
    Гость: дорогие сыры потому что

    их делают люди за зарплату на качественном оборудовании.... сыры типа "российский","советский" так не подорожали - там дряни полно.Даже "докторская по -ГОСТ" не сильно подорожала.Зато сыровяленая и простой суджук - натуральные продукты без химии,вот эти подорожали в разы.

  3. 24.07.2025, 23:32
    Гость: А цена в ЖКХ устраивают?

    Как странно - бьются в истерике по пустяковой проблеме - сладости подорожали,а то что коммунальные платежи за несколько лет почти в 5 раз возросли - молчок.Картошка за 5 лет в 4 раза подорожала с 30 до 120 руб, газ почти в 3 раза за несколько лет (а всё орут что наши газ самый дешёвый)

  4. 24.07.2025, 23:06
    Гость: а еще лучше - вообще перестать есть!

    Вот тогда жалобы на здоровье прекратятся очень быстро!

  5. 24.07.2025, 22:40
    Гость: остановили отгрузку продукции марс?

    Да,и пёс ними...Это не еда,а полусинтетическое фуфло.

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