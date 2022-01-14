Пик Клаксон «КомПот Дебил Децибел Пик Клаксон Бесплатно Весь» (CD + открытка)

Исполнитель: Пик Клаксон, Название: «Бесплатно весь», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Издательство BullTerrier исправно выпускало бэк-каталог сибирской группы «Пик Клаксон» (повлиявшей на самого Егора Летова), но вот с этим хитроумно названным альбомом возникла загвоздка. Качество исходной записи было таким убогим, что руководители лейбла постеснялись его показывать широкому кругу, ограничившись лишь бонус-диском в лимитированной деревянной коробочке.

Однако необходимость издать альбом в едином оформлении серии все же перевесила — и обычный диджипак тоже был выпущен вдогон пару лет спустя. Альбом действительно без слез слушать невозможно, но песни стоящие, поэтому приходится придумывать для их восприятия специальный аутотренинг.

Звучание аховое, аккомпанемент акустический и самый минимальный, слов практически не слышно, а прочтение текстов в буклете ясности им не прибавляет. Как правило, в центре каждой песне находится один конкретный образ (зачастую — произвольный, вроде кружки пива) в окружении абстракций и суггестии. Тогда проще представить какой-нибудь сюрреалистический мультфильм, к которому эти песни звучали бы саундтреком.

В самом деле, чем персонажи Пик и Клаксон хуже, чем Бивис и Баттхед, Мана и Медведь или даже Зайца и Волка из «Ну, погоди!». В таком случае можно вообразить себе целую цепь безумных приключений, где Пик и Клаксон страдают от «Злого старика», мучаются необходимостью прийти на званый ужин (интересно, в качестве кого?) к «Красноглазому вампиру» или, как огня боятся «Розового света».

Переиздание примечательно тремя бонусами, в записи которых принял участие Егор Летов. В частности, он прочитал стихотворение о хулигане из троллейбуса и микроавтобуса перед «Я долго трепал каблуками потертый асфальт». Абсурдистские формы, вроде «зачем ты бежать стоял» из «Бешеного воробья» тоже во вполне летовском духе. К переизданию приложена еще винтажного вида открытка со стихотворением «Просто грустно» и застольным рисунком, от которой вообще повеяло чем-то хармсомским!