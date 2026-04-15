Исполнитель: Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ, Название: «Учитесь плавать. 40 лет», Стиль: рок, Год: 2026

Лет 30 назад словосочетание «Учитесь плавать» имело магическое воздействие на продвинутых панков и поклонников прочих экстремальных стилей музыки. Ведь так назывались не только фестивали тяжелой музыки, но и сборники, которые открывали людям такие имена, как Tequilajazzz, «НАИВ», «Джан Ку» и многие другие. Во главе этого движения находилась группа «Ва-Банкъ», переживавшая краткий, но насыщенный период увлечения панк-хардкором.

Времена поменялись, и если «ва-банковский» лидер Александр Ф. Скляр считался тогда наставником альтернативных групп I.F.K. и «Кирпичи», то сейчас он покровительствует почвенникам Бранимиру и Ричу. И в этом нет никакого противоречия, а тех, кто думает иначе, отсылаем к вышедшему недавно двойному сборнику «Учитесь плавать. 40 лет». Приурочены они, как нетрудно догадаться, к сорокалетнему юбилею группы «Ва-Банкъ» и сыгранному ею концерту в ДК имени Горбкнова 6 марта 2026 года.

Когда А.Ф. Скляр объявил о распаде «Ва-Банка» в 2008-м, он много рассуждал о том, что уж теперь-то его творчество точно не имеет никаких границ, и на своих концертах он тепрь может сее позволить играть любой репертуар в каком угодно звуке. В 2016-м было возвещено о возвращении «Ва-Банка», но все равно А.Ф. Скляр остался его смысловым центром, и принцип отсутствия рамок и торжества эклектики остался неизменным.

По этой же модели выстроен и диптих «Учитесь плавать. 40 лет». В «Горбушке» в марте 2026-го Скляр испоонял преимущественно тяжелые песни, не звучавщие со сцены по 20-25 лет, а на этих дисках они отсутствуют. Наследие «Ва-Банка» и сольный материал Александра Ф. Представлен здесь вперемежку, но все равно песни выстраиваются в некую логическую цепочку. Первая часть содержит преимущественно экзистенциальные творения, центром которых становятся исповедальная «Моя жизнь» и оммаж темной стороне любви «Босиком по Луне» из CD «Босиком на Лкне», на котором «Ва-Банкъ» резко ушел от коллективного творчества. Причем первая из них представлена в альбомной версии, а вторая в какой-то диковинной — почти оркестровой. Второй диск заканчивается романтическим «Садом» с того же альбома, но тоже в диковинной — полуакустической аранжировке.

Материал «Ва-Банка» Александр Ф. Скляр берет для этого сборника либо преимущественно с акустических альбомов («Пьяная песня» и «Черное знамя» с «На кухне» и «Эльдорадо» с «Живи, живое!»), либо уже в поздних вариантах со своих сольных альбомов («Вася-Совесть» с «Любимых песен Васи-Совесть», «Шаман» с «Песен моряков», «Есть моря» с «Песен моряков. Часть 2»). И лишь «Маршруты московские» звучат в полновесном электричестве с оригинального «ва-банковского» диска «Домой !!» (1997).

Что касается нынешнего творчества Александра Ф. Скляра, то предпочтение отдается глубоким метафизическим песням, вроде «Скарабея», «Ястреба» и «Крысы не бьют чечетку» с безудержной гитарой Дениса Скопина. Этот материал отлично гармонирует с «ва-банковским». Цельность двойнику придает и оригинальный дизайн: в кардслив в форме косухи с вырезом вложены конверты с изображением редких архивных фото и афиш и с CD внутри. Любопытно, что на обоих частях из выреза торчит обложка раннего альбома «Ва-Банка» «Выпей за меня», их которого в нынешнем издании не представлено ни одной песни. Но в этом весь Александр Ф. Скляр — мастер интеллектуальных провокаций, не ходящий проторенными путями.