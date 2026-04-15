Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ «Учитесь плавать. 40 лет» (2CD)

Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ «Учитесь плавать. 40 лет» (2CD)

Исполнитель: Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ, Название: «Учитесь плавать. 40 лет», Стиль: рок, Год: 2026

Лет 30 назад словосочетание «Учитесь плавать» имело магическое воздействие на продвинутых панков и поклонников прочих экстремальных стилей музыки. Ведь так назывались не только фестивали тяжелой музыки, но и сборники, которые открывали людям такие имена, как Tequilajazzz, «НАИВ», «Джан Ку» и многие другие. Во главе этого движения находилась группа «Ва-Банкъ», переживавшая краткий, но насыщенный период увлечения панк-хардкором.

Времена поменялись, и если «ва-банковский» лидер Александр Ф. Скляр считался тогда наставником альтернативных групп I.F.K. и «Кирпичи», то сейчас он покровительствует почвенникам Бранимиру и Ричу. И в этом нет никакого противоречия, а тех, кто думает иначе, отсылаем к вышедшему недавно двойному сборнику «Учитесь плавать. 40 лет». Приурочены они, как нетрудно догадаться, к сорокалетнему юбилею группы «Ва-Банкъ» и сыгранному ею концерту в ДК имени Горбкнова 6 марта 2026 года.

Когда А.Ф. Скляр объявил о распаде «Ва-Банка» в 2008-м, он много рассуждал о том, что уж теперь-то его творчество точно не имеет никаких границ, и на своих концертах он тепрь может сее позволить играть любой репертуар в каком угодно звуке. В 2016-м было возвещено о возвращении «Ва-Банка», но все равно А.Ф. Скляр остался его смысловым центром, и принцип отсутствия рамок и торжества эклектики остался неизменным.

По этой же модели выстроен и диптих «Учитесь плавать. 40 лет». В «Горбушке» в марте 2026-го Скляр испоонял преимущественно тяжелые песни, не звучавщие со сцены по 20-25 лет, а на этих дисках они отсутствуют. Наследие «Ва-Банка» и сольный материал Александра Ф. Представлен здесь вперемежку, но все равно песни выстраиваются в некую логическую цепочку. Первая часть содержит преимущественно экзистенциальные творения, центром которых становятся исповедальная «Моя жизнь» и оммаж темной стороне любви «Босиком по Луне» из CD «Босиком на Лкне», на котором «Ва-Банкъ» резко ушел от коллективного творчества. Причем первая из них представлена в альбомной версии, а вторая в какой-то диковинной — почти оркестровой. Второй диск заканчивается романтическим «Садом» с того же альбома, но тоже в диковинной — полуакустической аранжировке.

Материал «Ва-Банка» Александр Ф. Скляр берет для этого сборника либо преимущественно с акустических альбомов («Пьяная песня» и «Черное знамя» с «На кухне» и «Эльдорадо» с «Живи, живое!»), либо уже в поздних вариантах со своих сольных альбомов («Вася-Совесть» с «Любимых песен Васи-Совесть», «Шаман» с «Песен моряков», «Есть моря» с «Песен моряков. Часть 2»). И лишь «Маршруты московские» звучат в полновесном электричестве с оригинального «ва-банковского» диска «Домой !!» (1997).

Что касается нынешнего творчества Александра Ф. Скляра, то предпочтение отдается глубоким метафизическим песням, вроде «Скарабея», «Ястреба» и «Крысы не бьют чечетку» с безудержной гитарой Дениса Скопина. Этот материал отлично гармонирует с «ва-банковским». Цельность двойнику придает и оригинальный дизайн: в кардслив в форме косухи с вырезом вложены конверты с изображением редких архивных фото и афиш и с CD внутри. Любопытно, что на обоих частях из выреза торчит обложка раннего альбома «Ва-Банка» «Выпей за меня», их которого в нынешнем издании не представлено ни одной песни. Но в этом весь Александр Ф. Скляр — мастер интеллектуальных провокаций, не ходящий проторенными путями.  

Выбор читателей
Casus belli по расписанию
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд признал «Мемориал» экстремистской организацией
ЦБ РФ зафиксировал резкий рост объема наличных в обращении
Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
Избранное
Враг народа «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» (CD + каталог издательства)
«Бригадный Подряд», 30 октября, «16 Тонн»
Дмитрий Ревякин укрепил поклонников песней добрых пожеланий
Гордость и предубеждение Киры Найтли
Свободный полет feat. Майк Кремлин «Джими»
Мemra «Memra» (винил)
Новый мировой порядок наступает, или Светлое будущее отменяется
Не знаем, не можем, не дадим. Почему власти Петербурга не раскрывают данные об эффективности вакцин от COVID-19
Бедность — не порок: российские суды станут неимущим все спускать с рук?
Ник Рок-н-Ролл завершил свою историю
«То ли восхищаться, то ли пожалеть»: восьмилетняя девочка сдала ЕГЭ
