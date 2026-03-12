Владимир Кузьмин увез женщин по «Желтой дороге»

Концерт Владимира Кузьмина состоялся в московском клубе Base 8 марта 2026 года

Как говорил товарищ Кант, на свете есть только три незыблемые вещи: звездное небо над нами, моральный закон внутри нас и выступление Владимира Кузьмина в Первопрестольной в Международный женский день. Те дамы, которые решили провести этот вечер с автором «Красотки», явно не прогадали. Ведь артист на первой же песне продлил им вечную молодость, распорядившись на рок-н-ролле «17 лет»: «Всем сегодня по 17!»

Рок-н-ролльные риффы держали всех в тонусе, потому что следом прозвучала еще одна композиция в том же духе - «Я не Казанова». Во время долгого инструментального фрагмента в ней Владимир Кузьмин сыграл красивое соло на электроскрипке, а его басист Антон Горбунов порадовал публику фанковой импровизацией. Экзотическая ритмика была присуща и следующему номеру — регги «Я люблю тебя очень».

«Пристань твоей надежды» произвела настоящий фурор в зале. Но музыканты и не думали снижать градус, предложив следом лучшие песни из вершинного альбома «Небесное притяжение» - «Пять минут от дома твоего» и «Пять минут от дома твоего». После этого бэнд перешел на более новые песни, типа «Верни меня» и «Мне одиноко, детка».

Хардовая «Семь морей» вернула зрителей в те времена, когда концерты Владимира Кузьмина охраняли байкеры, которые снялись в этом же клипе. Пяовилась шальная мысль: а почему бы гитаристу не исполнить еще одну «мотоциклетную» песню «Желтая дорогая». Случилось чудо, и она действительно прозвучала! Возможно, это связано с тем, что недавно Moroz Records переиздал диск Владимира Кузьмина «Слезы в огне», куда она вошла.

Прощание с постепенно отступающими холодами ознаменовали такие козырные композиции, как «Льет слезы лед» и «Сибирские морозы» с гениальным клипом из 90-х на заднике сцены. «Сказка моей жизни» предварялась долгим клавишным интро, после которого Владимир Кузьмин жестами попросил зрителей похлопать коллега. Жена певца Екатерина вышла, по традиции, в финале этого номера на сцену и вручила супругу большой букет белых тюльпанов.

Окрыленный Владимир Кузьмин спел после этого две песни о прекрасных женщинах - «Красотку» и «Симону» (которая, как уверяет музыкант, добавляет при правильных подпевках год молодой жизни). После этого бэнд покинул сцену под запись песни «Рок-н-ролл — моя работа», но вскоре вернулся, чтобы подарить на бис «Позвони мне среди ночи» с рекомендациями в припеве почаще набирать телефонный номер клуба Base. Наиболее расторопный фанат умудрился во время данного номера протянуть певцу пластинку для автографа, которую тот безропотно подписал.

«Огромное спасибо за теплый прием! Будьте красивыми, богатыми, счастливыми», - такими словами Владимир Кузьмин уже окончательно попрощался со зрителями.