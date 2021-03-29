Русская печь- это чудо печь

16:50 29.03.2021

Кто не пробовал хотя бы раз блюда, приготовленные в русской печи, много потерял.

Вкус этих блюд ни с чем нельзя сравнить, ни воссоздать никакой техникой, даже самой совершенной. Главный секрет заключается в температурном режиме и времени приготовления, а также в посуде, в которой готовится пища.

Плюсы русской печи

Блюда приобретают полезные и питательные свойства. А все потому, что готовятся без закипания, томятся на медленном огне. Времени на приготовление уходит больше, но результат стоит того.

1. Идеально для приготовления использование чугунной посуды. Керамическая, глиняная или из жаропрочного стекла тоже подойдут, если нет чугунной. Дети, выросшие в современных квартирах, знают такие слова как ухват, прихват, горшок, чугунок, кочерга, все больше из сказок. Для наших предков существование этих предметов обихода было реальностью.

2. Прежде, чем построить избу, определяли, где будет стоять печь. И только потом планировали остальные помещения. В те далекие времена появилась поговорка: «Плясать от печки». Толщина печных стенок 30-45 см, благодаря чему тепло хорошо аккумулируется, создавая эффект термоса. Тепло может держаться на протяжении суток. Внутри укладываются дрова, и разжигается огонь, получается своего рода костер, от которого печь нагревается равномерно по всему объему.

4. Вокруг нее протекала основная жизнедеятельность всей семьи. На печи не только готовили еду и с ее помощью обогревали дом, в ней купались и лечились. Особенно любили молодые девушки. Из протопленной печи убирали золу и угли, сажали на лопату больного ребенка и совали в топку прогреваться. На печи отогревали косточки старики и дети. Золу всегда добавляли в мази и отвары. Золой стирали белье.

Правильно истопить печь – это тоже искусство:

• дрова уложить плотно;

• первая партия дров прогорит, только после этого подкинуть вторую;

• заслонку во время растопки закрыть, задвижку приоткрыть, вентиляция прикрыть;

• для обогащения кислородом дрова ворошить кочергой;

• чтобы горение было интенсивным, дверцу поддувала приоткрыть на 8 см;

Многое зависит от материала, из которого сделана печь и посуда. Готовится все, что представляет русскую кухню: первые блюда, вторые, особой любовью пользовались и до сих пор пользуются всевозможные пироги, пирожки, кулебяки, ватрушки.

Внутренняя структура пищи не изменяется при применении натурального огня из настоящих дров. Поэтому приготовление блюд в русской печи является самым экологичным из всех способов термообработки. Каши млеют, мясные блюда томятся с добавлением небольшого количества воды почти в собственном соку.

Вымытую репу закладывали в горшок и ставили на всю ночь в теплую печь, из тыквы убирали семена, укладывали на листах и запекали. Они были любимыми овощными блюдами. Для каши крупу промывают, сушат, пересыпают в горшок, добавляют соль, сахар, молоко и оставляют в печи до утра. Великолепный завтрак!

Для получения топленого молока свежее коровье молоко заливают в горшок или в чугунок, отправляют в печь на всю ночь. И никаких добавок. Какая пенка получается при этом!

Варенец, что продается в наших магазинах, близко не стоит с тем, что готовится в русской печи: свежее коровье молоко держат в тепле 12 часов, дают остыть, но не совсем. Затем добавляют сметану и дают настояться в теплом месте еще 12 часов. Нет ничего вкуснее этого кисломолочного продукта!

Многие на своих дачах стремятся возродить старинные традиции и правильно делают, так как получают истинное наслаждение при поглощении этих блюд, вкус которых ни с чем не перепутаешь. Способы приготовления восстановить не сложно, но впереди ожидает таинственное приобщение к культуре своего народа.

