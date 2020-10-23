Путин выступил на «Валдае»: Угрозы Западу от «цифрового» президента?

«Не простудиться бы на ваших похоронах» - микс из уже давно обнародованных позиций, что во всем виноват Запад, и нарастающих опасений президента за судьбу своей персоналистской системы

Владимир Путин выступил на XVII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" и впервые сделал это дистанционно по видеосвязи. Формат такого общения сохраняется практически с начала пандемии коронавируса, хотя лидеры других стран не демонстрируют такой предельной осторожности, что вызывает у многих неделикатные вопросы. Постоянные опоздания, чтение с листа и запутанность речи обсуждаются наравне с важными темами, затронутыми президентом по существу - изменение мира после ковида, критика международных организаций, страх иностранного вмешательства в дела страны и даже переустройство государства, о котором было сказано вскользь.

Как мы помним, в начале "нулевых" имидж Путина выгодно отличался от образа "вечно пьяного" президента Бориса Ельцина и предыдущих "возрастных" представителей власти позднесоветского периода, которые что-то невнятно читали с листа. Его речь блистала остротами и запоминалась лаконичностью, даже жесткостью в стиле "буду краток" и "мочить в сортире". Во многом на этом он и построил свою персоналистскую политсистему (а возможна ли в нашей стране другая?) - Путин всегда "ходил в народ", присутствовал лично в горячих точках, плавал под водой, летал с птицами и так далее. Сегодня личное присутствие даже на дискуссионных площадках исключено якобы из-за вопросов безопасности, а заминки в пространных и совсем не кратких речах становятся все более очевидным признаком уже далеко не "золотой осени". Ясно, что имидж президента будет широко обсуждаться и после этого выступления.

"Имидж важен, когда лидер и политсистема ведут какие-то наступательные действия, когда они завоевывают новых сторонников. Так было в начале нулевых годов, когда молодой, динамичный, непьющий Путин на фоне Ельцина со всеми его недостатками очень быстро завоевал симпатии большинства россиян. В нынешней ситуации уже не совсем "золотая осень". "Золотая осень" - это все-таки красивое увядание, здесь про увядание заметно, а про "красивое" вопросов все больше", - комментирует изменения в образе лидера страны директор Центра политологических исследований Павел Салин.

Эксперт уверен, что за этими изменениями очень внимательно наблюдают не только и не столько иностранные представители, сколько российские элиты, так как циркулируют слухи, что Владимир Путин в течение пары-тройки месяцев, якобы не позднее января, обнародует какие-то судьбоносные решения по транзиту, элиты находятся в ожидании.

"Но вопрос - если Владимир Путин будет демонстрировать подобные "особенности поведения", не начнут ли элиты адаптироваться к новой ситуации и переходить к активным действиям раньше, чем наступит январь", - задается вопросом эксперт.

Как бы отметая любые вопросы о личном присутствии, в начале речи Путин заявил, что эпидемия серьезно изменила общественную, деловую и привычную жизнь каждого человека и во всех странах действуют те или иные ограничения.

Укрепление роли государства



Путин в своей речи на "Валдае" отметил, что ныне не должно быть никаких "игр без правил" в геополитике. Ключевым моментом в условиях турбулентности стало осознание важной роли государства, которое должно обеспечить людям финансовое благополучие в трудные времена и защиту в плане здравоохранения. Несмотря на то, что Путин говорил об усилении позиций государства, все же он продолжил защищать и "рыночную экономику", отвечая на один из вопросов из зала.

В конце концов президент пришел к выводу, что сейчас не существует никаких "чистых" теорий на вооружении государств - в капиталистических странах не чураются планов, а в странах с плановой экономикой пользуются инструментами капиталистической системы.

Путин избегал конкретики и в других вопросах. Так, рассуждая о государстве, он заявил, что "неважно, как устроено государство и как оно называется", что между строк напоминает о скором транзите власти, ведь какую форму обретет после страна, до сих пор одна из самых обсуждаемых тем для элиты, отмечает политолог Павел Салин:

"Те кто уверен, что Путин обнародует схему транзита, ждут не каких-то общих фраз. Цель - сохранить путинскую систему без Путина, этого хочет и элита, и Путин в контексте его наследия. Сейчас все ждут конкретики, а ее нет. Такие слова либо будут восприниматься никак, либо с едва заметным раздражением. Запрос на конкретность есть у элит, на определенность с точки зрения трансформации".

Опасения иностранного вмешательства



Путин еще раз подчеркнул, что демократию нельзя импортировать и она не может быть продуктом деятельности "иностранных доброжелателей". "В теории это возможно, но я с этим не сталкивался", - сказал президент.

В странах, где реализуется такой сценарий - здесь, видимо, Путин мысленно передал привет Лукашенко - якобы у людей ничего не спрашивают: "За вассала все решает господин". Он объяснил, каким образом Россия противостоит такому вмешательству извне, напомнив про политику в отношении НКО, финансируемых из-за рубежа, как пример. Политолог Максим Жаров в своем телеграм-канале отметил по этому поводу:

"Из выступления Путина на "Валдае" следует, что сейчас президент больше всего озабочен угрозой внешнего управления российским обществом. Путин заговорил про подмену общественного запроса мнением меньшинства или формированием этого запроса извне. Это значит, что и президенту также кажется очевидным плохая (как минимум) управляемость нашего социума с помощью одного только технократического подхода.Стало быть, перемены во внутренней политике неизбежны".

"Не простудиться бы на ваших похоронах"



Много времени Путин уделил и критике международных организаций, которые часто выступают местом сбора "сообщников" - одних стран, которые нападают на определенного лидера неугодного государства. Вспомнил и о послевоенном международном устройстве, где роль Советского Союза была четко определена, но СССР уже не существует, а Россию всерьез никто воспринимать не хочет.

"Укрепляя нашу страну и глядя на то, что происходит в мире, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах!" - сказал Путин.

"Такое заявление - это микс из уже давно обнародованных позиций, что во всем виноват Запад, - комментирует Павел Салин, - и нарастающих опасений Владимира Путина за судьбу своей персоналистской системы. Бенефициары существующей политсистемы опасаются, что внешнее вмешательство, роль которого они преувеличивают, спутает все карты транзита. Не зря Владимир Путин без привязки к чему-то конкретному через свой официальный сайт предложил США гарантии невмешательства".

От цифрового рубля к цифровому президенту?



Заготовка разошлась в СМИ, но, к сожалению, ясно, что фееричные экспромты для "цифрового" Путина стали редкостью. Все чаще в кулуарах обсуждаются такие неудобные моменты, как постоянные опоздания Путина, его лишенная прежней яркости и цельности речь, "самоизоляция" вызывает досужие домыслы и реальные страхи.

"Вопросы начали возникать пару месяцев назад, но сейчас все более и более настойчиво. Вроде бы, мировые лидеры выходят из самоизоляции, появляются на публике, несмотря на все ограничения. Кому-то это стоит здоровья, как Трампу, но тем не менее. А Владимир Путин все больше удаляется - это тоже вызывает все больше и больше вопросов", - говорит Павел Салин.

Мало того, что Путин перестал появляться на публике (под благовидным предлогом), аналитики отмечают, что чуть ли не впервые Путин выступал, читая текст по бумажке, и не всегда удачно, часто путался в словах и терял нить собственного повествования, чего раньше с ним не случалось. Павел Салин напоминает о появившейся на днях информации, что Владимир Путин окончательно закрыт для журналистов, в том числе для ближнего пула. Исключительно цифровое, дистанционное общение организуется и для представителей элиты, даже для тех, кто привык решать деликатные вопросы напрямую, лично.

Подобная тактика связывается с изменениями, которые можно попытаться скрыть, но все же некоторые моменты уже скрыть невозможно и с помощью дистанционки, что выступление и продемонстрировало, считает эксперт. У нас все чаще говорят про цифровой рубль, может быть, после транзита и президент у нас будет "цифровой"?

"Цифровой рубль и "цифровой президент" - вроде бы, звучит нормально, а вот "виртуальный президент" для персоналистской политсистемы - это очень опасно, потому что любая персоналистская система требует постоянного личного участия лидера. А если по какой-то причине лидер персоналистской системы не может принимать непосредственное участие в ее функционировании, она начинает разрушаться сама по себе. И вот это опасно".