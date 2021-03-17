Гарик Сукачев одержал впечатляющую победу

Масштабное шоу Гарика Сукачева «6;1 Всех победим» было представлено 13 марта в клубе «Adrenaline Stadium»

«Где под буквой М написано слово «Сокол»». Строчку из первого альбома «Неприкасаемых» «Брел, брел, брел», часто вспоминаешь по пути в «Adrenaline Stadium», выходя из станции метро «Сокол», о которой, собственно это и было написано.

Гарик Сукачев — счастливый человек. Москвы его детства уже, по большому счету, нет, но сам он регулярно выступает на знаковых для себя площадках: в «Крокусе», находящемся по соседству с местом его рождения, и «Стадиуме», расположенном в районе, где музыканту довелось пожить в 90-е.

Концерт зрелищный и запоминающийся, но от шаблонной фразы «в «Adrenaline Stadium» было жарко» все-таки хотелось бы воздержаться. Во-первых, вместительный клуб был заполнен строго с учетом всех ограничений. Во-вторых, от подачи песен и сценографии поначалу веяло холодом, предусмотренным концепцией концерта. На этом этапе главенствующую роль играли три необъятных фигурных экрана, на которые транслировался постапокалиптический видеоряд, стартовавший с солнечного затмения. На этом пылающем фоне музыканты казались хрупкими силуэтами, а сам Гарик Сукачев исполнил первую песню программы «Мама, прощай!» скромно стоя по левому флангу сцены.

Реквием по ушедшим сопровождался экспрессионистскими кадрами междумирья: зловещая ночь, вязнущие в грунте вагоны поездов… В контексте этого номера совершенно запредельный смысл приобрел кавер на песню «Аквариума» «Человек из Кемерова» - ведь дошедший до ручки герой звонил там своей маме, которой, возможно, уже не было среди живых!

Не менее психоделичная вещь «246» все же властно вернула зрителей в относительно привычное пространство Москвы, ведь 246 шагов — это расстояние от бывшего жилища Сукачева до все той же станции метро «Сокол». Желающие могли посчитать, что «Стадиум» расположен от станции хоть ненамного, но подальше. А «Танго Gitanes» перенесла зрителей в центр столицы — район Хитровки и реки Яузы. Примерно в тех же самых координатах происходило и действие исполненного дуэтом с саксофонисткой Еленой Филипповой «Ночного полета», только здесь уже герой сумел подняться над обрыдшей действительностью, в знак чего на сцене вопреки всем физическим законам повалил густой снег.

«Как сожмут меня в тиски злые мысли о побеге», - стенал Гарик Сукачев в «Ночном полете». В следующей песне «Скорый поезд придет в шесть часов» побег удался вполне. Во время ее исполнения на экране появился солнечный циферблат, неторопливо отсчитывающий время до заветных шести часов. Появилось интрига: а что же произойдет, когда настанет час Ч? Но именно к этому моменту циферблат растаял в воздухе, как бы давая понять, что метафизическое бегство, это отнюдь не результат, а бесконечный процесс.

С этого момента музыканты и зрители как бы символически вступили в пространство абсолютной свободы и уже не сдерживали себя в проявлении эмоций. Гарик Сукачев признавался, что рад всех видеть в добром здравии и предоставлял микрофон своим коллегам по сцене — гитаристу Сергею Воронову («Сколько можно терпеть») и басисту Сергею Галанину («А что нам надо»). По совету последнего, кстати, Сукачев извлек из загашников «Белый колпак» «Бригады С». Тест-драйв этому «посвящению молодежи 80-х» прошел на ура — равно как и проверенная обойма из «Белых дорог», «Песни вольного стрелка», «Напои меня водой», «Дорожной» и «Моя бабушка курит трубку».

Выйдя на бис, Гарик Сукачев представил еще один реверанс в сторону Сергея Галанина — любимую песню последнего «Твой зеленый педикюр». Ну а заключительный номер «Полюби меня» он по традиции посвятил себе, заметив, что с кем-то из зрителей прощается навсегда, но выразив надежду, что с кем-то еще увидится.

Но главное, что увиделись на сей раз, вопреки всему! И это, безусловно, была одна из главных побед Игоря Ивановича Сукачева за последнее время…

Фото Марины Захаровой предоставлены организаторами концерта — агентством «Мельница»