Bloomberg узнал о соглашении по Украине перед встречей Путина и Трампа

18:04 8.08.2025

Представители России и США работают над соглашением по урегулированию на Украине, в котором за российской стороной будут закреплены территории, находящиеся под ее контролем, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников агентства, подготовка документа ведется ко встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, вероятно, состоится уже на следующей неделе. По словам собеседников Bloomberg, США стремятся заручиться поддержкой Украины и ее европейских союзников, но «это далеко не гарантировано».

Источники Bloomberg утверждают, что соглашение, по сути, призвано заморозить боевые действия и создать условия для прекращения огня и начала технических переговоров по окончательному мирному урегулированию. В нем, в частности, указано, что российская армия прекратит наступление в Херсонской и Запорожской областях вдоль нынешней линии фронта. При этом собеседники агентства предупредили, что условия соглашения окончательно не сформулированы и могут измениться.