Bloomberg узнал о соглашении по Украине перед встречей Путина и Трампа
Представители России и США работают над соглашением по урегулированию на Украине, в котором за российской стороной будут закреплены территории, находящиеся под ее контролем, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
По информации источников агентства, подготовка документа ведется ко встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, вероятно, состоится уже на следующей неделе. По словам собеседников Bloomberg, США стремятся заручиться поддержкой Украины и ее европейских союзников, но «это далеко не гарантировано».
Источники Bloomberg утверждают, что соглашение, по сути, призвано заморозить боевые действия и создать условия для прекращения огня и начала технических переговоров по окончательному мирному урегулированию. В нем, в частности, указано, что российская армия прекратит наступление в Херсонской и Запорожской областях вдоль нынешней линии фронта. При этом собеседники агентства предупредили, что условия соглашения окончательно не сформулированы и могут измениться.
Американскую -- действительно нельзя, поэтому Трампу третий срок и не светит, как бы он ни пнулся. Он сам это неохотно признал давеча. Мол, я бы не прочь, но что ж? закон есть закон, пусть уже Вэнс дальше рулюет, он способный мальчик, хорошо у меня учится.
А ту, где сегодня "никаких третьих сроков", а завтра бац! и обнуление с пожизненным президенством -- отчего бы и не нарушить? Ей не привыкать.
Впрочем, не волнуйтесь, все формальности будут соблюдены. Херсонская и Запорожская область, с точки зрения России, останутся её субьектами, ВРЕМЕННО оккупированными. Так у них и сейчас такой статус, какая разница? Точно так же с точки зрения Украины, Донбас и Крым -- это её территории, ВРЕМЕННО занятые противником. Все довольны.
чтобы тебя рикошет не зацепил.
Вполне вероятно, что оно так и будет.За российской стороной будут закреплены территории, находящиеся под ее контролем. Их никто не признает и они будут существовать, как Турецкая республика Сев. Кипра.А дальше, как карты лягут.
Сочиняют, чтоб не растерять аудиторию и подписчиков признанием, что на самом деле ничего не знают.
У меня есть друг - он поддерживает РФ, я поддерживаю Украину,.
Мы этот предмет стараемся не трогать, но иногда случается.
Вот и вчера он пытался меня убедить, что если встречаются Трамп и Путин без Зеленского то это значит, что Украину сливают.
Я же ему пытался объяснить, что такие выводы безпочвенны.
Короче каждый остался при своих.