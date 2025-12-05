Долина предложила отдавать деньги покупательнице своей квартиры «поэтапно»

Лариса Долина © KM.RU, Наталья Ступникова

Лариса Долина предложила "поэтапно" отдавать деньги покупательнице своей квартиры. Полина Лурье это предложение отклонила.

Как рассказал телеграм-каналу «112» адвокат Лурье, в день, когда девушка подала апелляцию в Верховный суд, к ней обратилась сторона защиты певицы с предложением о мировом соглашении.

Народная артистка предложила "поэтапно" отдавать деньги — без учета инфляции и в рассрочку на несколько лет. Такой вариант Полину не устроил. Лурье уже оплатила налог на имущество за 2024 год, хотя квартирой не пользовалась. Покупательница считает себя добросовестным собственником и настаивает на возврате квартиры.

Публичных выступлений она не планирует и будет решать вопрос в правовом поле. В ближайшее время суд рассмотрит ее жалобу.

  1. 05.12.2025, 20:54
    Гость: Наивному

    Ты думаешь, что на низовом уровне суды судят по другому?
    И что, когда ты, имея доходы порядка 50 тыс, будешь судиться с гражданином, имеющем такой же доход, то Вас рассудят по другому?
    Все будет то же самое. Если у кого-то из вас будут знакомства в суде или сможет занести, то и суд будет в ту же сторону.
    Поэтому в данном случае дело принципа, кого тут народ поддерживает, а кого осуждает.

  2. 05.12.2025, 20:44
    Гость: Вообще, все крайне не логично

    Долина квартиру продала. И не имеет значения, каковы были мотивы ее решения и действий. Это все к делу, т.е. акту купли-продажи, отношения не имеет.
    Может ей та квартира разонравилась, может деньги понадобились срочно, а может ее кто-то подговорил. Покупатель в такие нюансы вникать не обязан. Это не его дело.
    Главное, Долина выставила квартиру на продажу. Покупатель захотел ее купить. Сделка была оформлена по всем правилам. Долина деньги получила. И сделка завершилась.
    Куда далее Долина понесла деньги, как ими распорядилась - это все опять покупателя не касается.
    Так какого черта суд приговорил квартиру Долиной вернуть, причем без возврата денег, которые она получила.
    Суд может отменить сделку, заставив продавца и покупателя обменяться квартирой и деньгами, но не в одностороннем порядке. Потому что покупатель ничего не нарушила, с ее стороны все по закону, никаких махинаций за ней нет.
    Если Долина считает себя кем-то обманутой, то и должна подавать иск к тем, кто ее обманул.

  3. 05.12.2025, 20:00
    Гость: вот как надо

    Изобретателя Ревина приговорили к 24 годам за передачу прожектора «Азову»
    Второй западный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы российского предпринимателя Виталия Ревина**, передавшего полку "Азов"* прожектор для противодействия беспилотникам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.РИА Новости
    «Путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Ревину 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение суд.Life.ru
    Первые шесть лет осуждённый проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии.

  4. 05.12.2025, 19:56
    Гость: Макаревич сам давно уехал,

    квартирку в Израиле прикупил,на мооодой женился,болееи10 лет назад.

  5. 05.12.2025, 19:52
    Гость: В точку!

    "Спрашивать нужно судей, проявивших дичайшую некомпетентность, если не сказать больше."

Все комментарии (25)
