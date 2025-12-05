Долина предложила отдавать деньги покупательнице своей квартиры «поэтапно»
Лариса Долина предложила "поэтапно" отдавать деньги покупательнице своей квартиры. Полина Лурье это предложение отклонила.
Как рассказал телеграм-каналу «112» адвокат Лурье, в день, когда девушка подала апелляцию в Верховный суд, к ней обратилась сторона защиты певицы с предложением о мировом соглашении.
Народная артистка предложила "поэтапно" отдавать деньги — без учета инфляции и в рассрочку на несколько лет. Такой вариант Полину не устроил. Лурье уже оплатила налог на имущество за 2024 год, хотя квартирой не пользовалась. Покупательница считает себя добросовестным собственником и настаивает на возврате квартиры.
Публичных выступлений она не планирует и будет решать вопрос в правовом поле. В ближайшее время суд рассмотрит ее жалобу.
Ты думаешь, что на низовом уровне суды судят по другому?
И что, когда ты, имея доходы порядка 50 тыс, будешь судиться с гражданином, имеющем такой же доход, то Вас рассудят по другому?
Все будет то же самое. Если у кого-то из вас будут знакомства в суде или сможет занести, то и суд будет в ту же сторону.
Поэтому в данном случае дело принципа, кого тут народ поддерживает, а кого осуждает.
Долина квартиру продала. И не имеет значения, каковы были мотивы ее решения и действий. Это все к делу, т.е. акту купли-продажи, отношения не имеет.
Может ей та квартира разонравилась, может деньги понадобились срочно, а может ее кто-то подговорил. Покупатель в такие нюансы вникать не обязан. Это не его дело.
Главное, Долина выставила квартиру на продажу. Покупатель захотел ее купить. Сделка была оформлена по всем правилам. Долина деньги получила. И сделка завершилась.
Куда далее Долина понесла деньги, как ими распорядилась - это все опять покупателя не касается.
Так какого черта суд приговорил квартиру Долиной вернуть, причем без возврата денег, которые она получила.
Суд может отменить сделку, заставив продавца и покупателя обменяться квартирой и деньгами, но не в одностороннем порядке. Потому что покупатель ничего не нарушила, с ее стороны все по закону, никаких махинаций за ней нет.
Если Долина считает себя кем-то обманутой, то и должна подавать иск к тем, кто ее обманул.
