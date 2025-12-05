Долина предложила отдавать деньги покупательнице своей квартиры «поэтапно»

16:33 5.12.2025

Лариса Долина предложила "поэтапно" отдавать деньги покупательнице своей квартиры. Полина Лурье это предложение отклонила.

Как рассказал телеграм-каналу «112» адвокат Лурье, в день, когда девушка подала апелляцию в Верховный суд, к ней обратилась сторона защиты певицы с предложением о мировом соглашении.

Народная артистка предложила "поэтапно" отдавать деньги — без учета инфляции и в рассрочку на несколько лет. Такой вариант Полину не устроил. Лурье уже оплатила налог на имущество за 2024 год, хотя квартирой не пользовалась. Покупательница считает себя добросовестным собственником и настаивает на возврате квартиры.

Публичных выступлений она не планирует и будет решать вопрос в правовом поле. В ближайшее время суд рассмотрит ее жалобу.