Евгения Славина «Колыбельные по разным поводам»

Исполнитель: Евгения Славина, Название: «Колыбельные по разным поводам», Стиль: world music, Год: 2020

Интерес к колыбельным у певицы Евгении Славниной далеко не праздный. Дело в том, что традиционные и авторские усыпляющие песнопения она использует в качестве релаксирующего средства при работе со всеми желающими. Теоретическая база под это подведена довольно мощная, ведь колыбельные — это первое, что слышит младенец, появившись на этот свет, поэтому они являются и ключом к подсознанию, и разгадкой круговорота жизни и смерти. Соответственно, и к этому диску нужно подходить далеко не только с музыкальными мерками.

Уже само название альбома ориентирует нас на то, что колыбельные, здесь представленные, отнюдь не ограничиваются седативным эффектом. Да, собственно, и заснуть под эту музыку у заинтересованного слушателя вряд ли получится, потому что здесь нет никакой рутины, и краски для каждой песни выбраны самые разнообразные — от бардовских акустических баллад до психоделической этники и степенных блюзов. При этом нельзя не отметить деликатности, с которым Славина подошла к чужим колыбельным. Выбирая для исполнения «Сон приходит» из фильма «Цирк» она признает, что перепрыгнуть оригинал почти не возможно, поэтому использовала в записи мужской вокал Александра Ботвинкина.

Не стоит исключать и духовной подоплеки этого альбома, которая закладывалась исполнительницей совершенно осознанно. Колыбельные Славина использует в том числе и для установления непосредственного контакта с космосом. Такова русская народная «Смертная колыбельная». Известно, что на Руси к смерти относились трепетно, и такие песнопения выполняли как минимум две задачи: вырвать ребенка из лап преждевременной смерти и подготовить его к неизбежному в перспективе, ведь это — отнюдь не конец, а переход в вечность. Звучит на диске «Смертная колыбельная» потрясающе, потому что для передачи звуков мироздания здесь использован экзотический инструмент ханг.

Есть в альбоме и чудесные колыбельные самой Евгении Славиной и перепевка раннего произведения Алексея Паперного «Птица-черепаха», ведь именно на этом земноводном держалась Земля. Разумеется диск можно использовать и в терапевтический целях, причем — далеко не только из-за присутствия в трек-листе дарующей здоровье еврейской колыбельной «Шлоф-шлоф».