Fetal Decay «Born To Suck. Demo 2020» (CD+медиатор, нашивка, магнит и наклейка)

Исполнитель: Fetal Decay, Название: «Mictlan Born To Suck. Demo 2000», Стиль: брутал дэт-метал, Год: 2021

Лейбл «Изоляция Рекордс» уже давно собаку съел на издании дэд-металлических архивных релизов из Саратова. Но приятных удивлений от этого меньше не становится. Казалось бы, вот вам прочно забытая запись 20-летней давности, всего две песни, отсутствие ярко выраженных хуков… Но открываешь коробку с диском, а на тебя щедро сыплются медиатор, нашивка, магнит и наклейка!

Настроение заметно улучшается, ставишь CD – в плеер, и поднимаешь свой тонус просто до заоблачных высот таким вот диалогом. «А правда, что дядя Сережа всех собак съел?» - с плохо скрываемым задором вопрошает молодой мужской голос. Получив утвердительный ответ от какого-то мальца, пытливый интервьюер не угомонился: «А кошки где». «Убил он их», - нехотя отвечает собеседник.

За семь минут, пока длится запись, эта дивная мизансцена так и не выветривается из головы, поэтому все знакомство с демо проходит под ее эгидой. Бесформенный вокал в первой песне воспринимается как глас вопиющих в утробе живодера съеденных псов. Почувствовавший себя корейцем дядя Сережа пытается отбрехиваться гроулингом, но тут его стремительно настигают и начинают терзать поднявшиеся из могил безвинно убиенные коты.

Во втором треке «Wildly Screaming Pus» брутальный маньяк берет реванш и под довольно аккуратное жужжание гитар заставляет псов угрюмо молить о пощаде. Что же касается котов , то он метко отбивает их нашествие подвернувшимся под руку ведерком со льдом. Да-да, упругая партия рассыпчатых тарелок выше всяких похвал и во многом «делает» эту песню. Расправившись с инфернальной живностью, агрессор обращает свои взоры на подвернувшуюся под горячую руку прохожую, поэтому вторая песня заканчивается в духе фильма ужасов.

Страшно аж жуть! Однако, ознакомившись с размещенным на развороте вкладыша фото участников записи, понимаешь, что при записи демо от рук этих интеллигентных парней с открытыми детскими лицами не пострадало ни одной собаки, кошки, а уж, тем паче - девушки.

