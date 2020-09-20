Витамин В3 (РР, ниацин) - роль, потребность, избыток, дефицит

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Витамин РР, также известный как ниацин или витамин В3, вырабатывается в организме из триптофана.

Витамин РР вырабатывается в организме, однако, только в ограниченных, небольших количествах, поэтому его наиболее важным источником должна быть наша диета. Витамин РР играет важную роль в организме человека, взаимодействуя в синтезе и расщеплении жирных кислот, аминокислот и углеводородов и многих других процессах. Витамин РР также регулирует холестерин, и его дефицит имеет угрожающие последствия.

1. Роль витрамина В3 в организме



Витамин РР является водорастворимым витамином. Он представляет собой субстрат для синтеза коферментов, необходимых для правильного функционирования клеток. Витамин РР обусловливает нормальное функционирование нервной системы, участвует в синтезе стероидных гормонов (эстрогенов, прогестерона, тестостерона, гидрокортизола) и гормонов щитовидной железы – тироксина, а поджелудочной железы – инсулина.

Витамин B3 является одним из самых стойких витаминов, потому что он мало чувствителен к высокой температуре и воздействию кислорода и ультрафиолетовых лучей. Основным источником витамина В3 являются мясо, рыба, семена злаков и бобовых, а также молоко, листовая зелень (петрушка, укроп, салат, шпинат, щавель). Витамин B3 в небольших количествах также содержится в кофе и чае.

Витамин РР также участвует в расщеплении и синтезе жирных кислот, углеводов и аминокислот, а также влияет на обмен веществ, направленных на высвобождение энергии. Кроме того, он участвует в процессе образования красных кровяных клеток, а в случае отравления подавляет токсическое действие некоторых химических соединений и лекарств.

1.1. Возникновение витамина РР

Витамин РР В основном содержится в дрожжах, пшеничных отрубях и арахисе, витамин РР также содержится в больших количествах в рыбе, особенно копченой скумбрии и лососе. Другим источником витамина РР также могут быть белковые продукты постного, животного и растительного происхождения.

Постное мясо, содержащее витамин РР, - это в основном телятина (6,00-6,50 мг/100 г), Индейка (3,26 мг/100 г) и курица (2,78 мг / 100 г). Кроме того, мы также находим его в свинине, субпродуктах, молочных продуктах, сое, миндале, горохе и бобах. В случае дефицита ее можно дополнить витаминными препаратами, являющимися добавками. Хром увеличивает абсорбцию витамина В3.

Витамин В3 находится в данных продуктах (в мг / 100 г):

Дрожжи 40-50

Томаты 0,6

Пшеничные отруби 30-35

Лук 0,7-1,8

Арахис 17,2

Свинина 0,8-8,8

Грибы 4,6

Телятина 6,5-17

Картофель 1,5

Говядина 7,6-8,4

Сыры 1,2

Мясо птицы 4,7-14,7

Молоко 0,1

Морская рыба 8,0

2. Какова потребность в витамине B3?



Потребность в витамине B3 возрастает во время грудного вскармливания, у женщин, принимающих контрацептивы, у больных раком и у людей с дефицитом белка.

Потребность в витамине B3 варьируется в зависимости от пола и возраста человека. Другой также является потребность в этом витамине для беременных женщин.

Витамин B3 следует использовать в следующих дозах:

6-10 мг в день для детей 1-3 лет,

8-16 мг в сутки для детей 4-9 лет,

14 мг в день для женщин,

16 мг в сутки для мужчин,

17-18 мг в день для беременных женщин.

3. Избыток витамина B3



Появляется при приеме более 35 мг этого витамина в день. Это обычно происходит, когда витамин B3 принимается в таблетках.

Витамин B3 дает следующие симптомы избытка:

зуд кожи, покраснение кожи, пересушивание кожи, сыпь,боли в животе, тошнота,печеночная недостаточность, гипергликемия, аритмия.

Фото с сайта budtezdorovy.net

4. Дефицит В3



Основной причиной дефицита витамина РР является недоедание организма или диета, содержащая недостаточное количество ниацина или триптофана. Еще одной популярной причиной дефицита витамина РР является алкоголизм.

К остальным причинам относятся также, среди прочего, длительное употребление противотуберкулезных препаратов группы изониазидов, нарушение процесса всасывания из желудочно-кишечного тракта, употребление большого количества сахаров, что приводит к увеличению потребности в витамине РР.

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К последствиям дефицита витамина РР относится снижение устойчивости к холоду, так как в случае дефицита ниацин вызывает замедление обмена веществ. Также серьезное заболевание, пелагра, является следствием дефицита витамина РР.

Характерными симптомами этого заболевания являются так называемый "синдром 4d", то есть дерматит (дерматит), диарреа (диарея), деменция (деменция), смерть (смерть). Другими симптомами дефицита витамина РР являются воспаление рта или языка, синдром коровьего языка, а также расстройства пищеварительной системы.

Психические симптомы включают раздражительность, амнезия, бред, галлюцинации и галлюцинации, приступы лекарств апатия и депрессия.

4.1. Дефицит витамина РР против других заболеваний

Кроме того, нарушенный метаболизм витамина B3 обнаруживается при многих состояниях, таких как шизофрения, болезнь Ходкингса, гиперхолестеринемия и депрессия. Карциноид, повышающий выработку серотонина, также вызывает слишком низкий уровень витамина В3.

Первоначально небольшой дефицит витамина B3 вызывает только замедление обмена веществ, что приводит, например, к снижению толерантности к холоду. Если витамин В3 находится в дефиците, это приводит к появлению заболевания, называемого пелагрой. Иначе это заболевание называют Ломбардской эритемой. В мире пелагра часто встречается в Индии, Китае и Африке, где основным источником пищи является кукуруза.

Характерные симптомы пелагры включают:

сыпь, возникающая на коже, не защищенной от солнечных лучей,жалобы со стороны пищеварительной системы-запоры, диарея, рвота,ярко-красная окраска языка,жалобы на нервную систему-депрессия, апатия, головные боли, трудности с концентрацией внимания и запоминанием.Пелагра, которую вызывает витамин В3, при отсутствии лечения является смертельным заболеванием.

5. Применение витамина В3 в медицине



В медицине витамин В3 используется в терапии нарушений липидного обмена и липопротеинов, которые являются основной причиной развития атеросклероза. В дозах более 1 грамма в день он повышает уровень холестерина ЛПВП в крови и одновременно снижает уровень триглицеридов и холестерина ЛПНП.

Кроме того, в жировых клетках витамин В3 увеличивает выработку гормона адипонектина, который проявляет антиатеросклеротическое действие. Клинические испытания также доказали, что витамин B3 обладает антимигреновыми свойствами. Кроме того, витамин B3 помогает устранить симптомы мигрени.

Однако если витамин B3 принимается в слишком больших дозах (>100 мг / день), это вызывает ряд побочных эффектов. К ним относятся внезапное покраснение кожи лица, ощущение жара, покалывание и зуд кожи лица, рук и груди. Кроме того, некоторые люди испытывают желудочно-кишечные жалобы, включая тошноту, рвоту, вздутие живота, диарею, а также могут испытывать тяжесть язвенной болезни.

