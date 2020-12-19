Самые частые правонарушения водителей. Ты тоже так делаешь?

21:01 19.12.2020

Каковы наиболее распространенные правонарушения водителей?

К сожалению, чаще всего это сочетание незнания законов или пренебрежительного отношения к ним и отсутствия воображения. В лучшем случае можно заработать штраф, но все это может закончиться намного хуже.

9. Обгон на повороте



Хотя каждый водитель чаще или реже обгоняет другие автомобили, обгон является одним из самых опасных маневров на дороге. К сожалению, многие водители делают его еще более опасным, предпочитая обгон на повороте.

Обгон на повороте. Что говорят законы?

Обогнать на повороте, отмеченном предупреждающими знаками, нельзя. Это касается не только односторонних и двусторонних дорог с двумя обозначенными полосами движения. Если во время обгона мы должны выехать на полосу движения для транспортных средств, движущихся в противоположном направлении, давайте подождем с этим маневром, чтобы преодолеть поворот. Если на дальнем участке дороги обгон нам не запрещают вертикальные или горизонтальные знаки.

Почему это опасно?

Прежде чем совершить обгон, мы должны убедиться, что у нас есть достаточная видимость и достаточное пространство. Мы не можем сказать это на повороте. Обгон на повороте-это простой способ лобового столкновения с правильно движущимся транспортным средством с противоположного направления.

8. Обгон пробки по аварийной полосе



Каждый хочет как можно быстрее добраться до места назначения, и пробка может эффективно продлить наше путешествие. Некоторые справляются с этим, обгоняя стоящие автомобили по аварийной полосе.

Что говорят законы?

Ни «закон о дорожном движении», ни «закон о дорогах общего пользования» не определяют термин «аварийная полоса». Он находит свое место, однако в Постановлении Министра Транспорта и Морской Экономики по вопросу технических условий, которым должны соответствовать общественные дороги и их расположение, где определяется как «часть дороги, предназначенная для остановки и стоянки транспортных средств, остановленных по техническим причинам». Само название указывает на то, что аварийная полоса должна использоваться только в чрезвычайных ситуациях. То, что на дороге есть пробка, и вы спешите, - это не чрезвычайная ситуация, дающая право использовать аварийную полосу. Однако, если у вас сломается автомобиль на трассе, желательно поставить его именно на аварийную полосу.

Почему это опасно?

Аварийные полосы расположены на автомагистралях и скоростных дорогах, где остановка на полосах движения запрещена. Если вы разгоняетесь по аварийной полосе, вы можете не тормозить, когда перед вами появляется автомобиль, который правильно использует аварийную полосу. Вы также рискуете столкнуться с машиной другого водителя, который решил быть таким же умным, как вы, только не заметил вас в зеркале заднего вида. Если вы смело переходите по аварийной полосе и в районе въезда на трассу, считайте, что вас не ждут водители, желающие въехать на шоссе или скоростную дорогу.

7. Отсутствие или неправильная установка предупреждающего треугольника



Однако давайте перейдем к действительно чрезвычайным ситуациям. Неисправность автомобиля, препятствующая дальнейшему вождению, не является чем-то приятным, когда мы путешествуем, но прежде чем мы начнем ожидать помощи на дороге, мы должны надлежащим образом защитить себя и других участников дорожного движения. К сожалению, мы часто забываем о том, как далеко от транспортного средства мы должны установить предупреждающий треугольник, а иногда и вообще забываем об этом. Некоторые даже не включают аварийные огни!

Установка предупреждающего треугольника. Что говорят законы?

Предупреждающий треугольник относится к обязательному оборудованию автомобиля. За его отсутствие с автовладельца взыскивается штраф в размере 500 руб. Мы всегда должны правильно сигнализировать об остановке транспортного средства, вызванной аварией или аварией. Включение аварийных огней является нашей обязанностью, и, если у транспортного средства их нет, необходимо включить габаритные огни. Для этого мы также должны выставить предупреждающий треугольник, но его расстояние от задней части автомобиля зависит от того, на какой дороге мы находимся. На шоссе и экспрессе это 100 метров, за пределами застроенной зоны: 30-50 метров, а на застроенной площади достаточное расстояние составляет не более 1 метра.

Почему это опасно?

То, что на автомагистралях, экспрессах и за пределами застроенной зоны предупреждающий треугольник должен находиться на определенном расстоянии за остановленным транспортным средством, объясняется тем, что на дорогах машины движутся очень быстро. Установленный на правильном расстоянии предупреждающий треугольник вовремя предупредит водителей и позволит им быть осторожными, при необходимости снизить скорость и безопасно проехать мимо нашего автомобиля. Без этого мы волей-неволей можем разделить судьбу водителей с S8, даже если мы будем вежливо сидеть в машине в ожидании эвакуатора.

6. Использование мобильного телефона



Для разнообразия давайте возьмем на обои один из насущных грехов многих водителей. Хотя разговор по громкой связи разрешен, держать телефон у уха — действительно плохая идея. Еще хуже СМС-ки, тогда трудно наблюдать за дорожной ситуацией.

Использование мобильного телефона. Что говорят законы?

Если мы должны держать в руке телефон, наушники или микрофон, мы не можем говорить во время вождения. Мы можем говорить по телефону с помощью громкой связи или Bluetooth наушники. Если обе руки у нас свободны (вернее, расположены на руле), а взгляд сосредоточен на дороге, все в порядке.

Почему это опасно?

Независимо от того, в какой руке мы держим телефон, мы всегда будем иметь свободна только одна рука, и, сидя за рулем, нужно сделать довольно много: удерживание рулевого колеса, включение указателей поворота, переключение передач, а еще все время нужно быть внимательным на то, что происходит на дороге. Еще хуже дать свободу обеим рукам, держа телефон у уха плечом. Это не особенно удобно, и, кроме того, таким образом телефон может легко выпасть из нас. Кроме того, разговор по телефону во время вождения больше отвлекает водителя, чем разговор с попутчиком.

5. Бездумный проезд по железнодорожным путям



Дорожные знаки всегда предупреждают нас о том, что мы приближаемся к железнодорожному переезду, К сожалению, многие водители ничего не делают увидев знак остановки.

Проезд через железнодорожные пути. Что говорят законы?

Каждый раз, когда мы подъезжаем к железнодорожному переезду, мы должны проявлять особую осторожность. На переезд можно въехать только в том случае, если мы убедимся, что ни с одной из сторон не подходит поезд. Это относится и к переездам, оборудованным рогатками, так как обслуживающий их человек может совершить ошибку или, например, потерять сознание. До переезда нужно добираться медленно, с такой скоростью, которая при необходимости позволит нам быстро остановиться.

Также нельзя объезжать заброшенные заграждения, въезжать на железнодорожный переезд, если за ним нет места для продолжения движения или когда заграждения опущены. Не пропускайте транспортные средства, ожидающие подъема углов, если это связано с въездом на полосу с противоположным направлением движения.

Почему это опасно?

Поезда идут на высокой скорости, и их тормозной путь может достигать трех километров! Если не убедиться, что переезд через железнодорожные пути будет безопасным, это может закончиться плохо. Каждый год происходит много несчастных случаев, в которых водитель автомобиль въехал под поезд, потому что не сохранил предосторожности при приближении к железнодорожному пути. К сожалению, такие несчастные случаи трудно пережить.

4. Въезд слишком большого автомобиля под слишком маленькие виадуки



Если виадук или мост, под которым проходит эта дорога, имеет размеры, которые не позволяет проехать под ним, каждому автомобилю, нам об этом сообщит знак: на нем будет указан максимальный размер (ширина или высота) транспортного средства, который проедет в таком месте. Многие водители игнорируют его или не знают размеры транспортных средств, которыми они управляют.

Что говорят законы?

Здесь дело простое: надо прислушиваться к дорожным знакам. Знак «3. 14»-это запрет на въезд для транспортных средств с шириной, превышающей указанную на знаке, а знак «3. 13» - ограничение высоты транспорта.

Почему это опасно?

Несоблюдение этих знаков может привести к особой опасности, когда проезжая часть под эстакадой находится на скоростной дороге. Слишком большой автомобиль должен будет сильно снизить скорость, пока, наконец, полностью не остановится, и это создает риск того, что движущиеся за ним транспортные средства могут не отреагировать вовремя. Прежде всего, игнорирование этих признаков приведет к повреждению транспортного средства и, безусловно, остановит движение.

3. Нет указателей поворота



Хотя это кажется очень невинным, тем не менее, это преступление, которое неоднократно приводило к реальным трагедиям на дорогах. Ходят слухи, что определенная марка на букву «А» и определенная марка на букву «В» не оснащают свои транспортные средства указателями поворота или у их водителей есть исключительные трудности с их использованием.

Что говорят законы?

Правила предписывают использовать указатели поворота, чтобы сигнализировать о своих намерениях: изменение направления движения или изменение полосы движения. Если этого не делать или делать это неправильно, мы можем заплатить штраф.

Почему это опасно?

Отсутствие указателей поворота может привести к незначительному столкновению, но также и к серьезной аварии. Другие водители не знают, что мы хотим сделать, если не сигнализируем им о своих намерениях. Меняя полосу движения или сворачивая без использования указателя поворота, можно заставить других участников дорожного движения резко тормозить, и это всего лишь шаг от удара. Еще хуже может закончиться ситуация, когда из двух крайних полос две машины хотят попасть на среднюю, и только одна из них или ни одна не сигнализирует о желании совершить манёвр с указателем поворота.

2. Улаживание дел посреди дороги



Другой водитель сбил вас с пути, поэтому вы решили культурно спросить его, откуда у него водительские права, и объяснить, что он сделал не так. Поэтому вы догоняете его и заставляете остановиться или пользуетесь возможностью на красный свет.

Дорожная агрессия. Что говорят законы?

Прежде всего, мы не можем выйти из машины, не убедившись, что это не вызовет опасности для дорожного движения или затруднения. Запрещено останавливать транспортное средство на шоссе и скоростной дороге. Вы также не должны выходить из машины. Если нам действительно нужно, делайте это через пассажирскую дверь и как можно скорее пробирайтесь за перила.

Почему это опасно?

Выход из машины на красный свет, чтобы сказать несколько слов другому участнику дорожного движения выглядит невинно, однако на практике обмен мнениями займет больше времени, что приведет уже к созданию опасности, а также к затруднению движения. Если вам иногда хочется поболтать с другим водителем на шоссе или скоростной дороге, представьте, чем это может закончиться.

1. Плохое использование огней



Хотя это кажется пустяком, на самом деле это может сильно разозлить других водителей, но также вызвать опасные ситуации на дороге.

Что говорят законы?

С рассвета до заката мы используем дневные огни, если наша машина оборудована ими. Если нет — включаем ближний свет. Ближний свет обязателен для всех: после наступления темноты, при въезде в тоннель, в худшую погоду (дождь, снег, град, туман). Если мы не умеем это запомнить, нас может научить наказание штрафом.

Задние противотуманные фары (обязательно) включаются, когда видимость падает ниже 50 метров. Если он улучшится, мы немедленно отключим его. Передние противотуманные фары, которые не являются обязательным оборудованием для транспортного средства, включаются при пониженной прозрачности воздуха.

Почему это опасно?

Если не включить задние фонари противотуманных фар, когда это требуется, автомобиль перестанет быть видимым для других участников дорожного движения и вас заметят слишком поздно. Нетрудно догадаться, чем может это закончиться. В свою очередь, если противотуманные фары включены при нормальной прозрачности воздуха, они будут ослеплять других водителей, что также может привести к опасным ситуациям.

Если вы совершаете ошибки, описанные выше, следует задуматься, не только о своей безопасности, но и о других водителях.

Фото © KM.RU, Алексей Белкин