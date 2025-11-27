longlong «Лонги» (интернет-сингл)

Исполнитель: longlong, Название: «Лонги», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Периодически хейтеры достают артистов по самое не могу. Периодически чаша терпения у исполнителей из-за этого переполняются, и они отвечают максимально грубо и прицельно. Такие дуэли полезны для всех: диванные критики выпускают пар, мстя всем и вся за свою неустроенную жизни, ну а хитрые музыканты оказываются в выигрыше в любом случае, так как понимают, что черный пиар в наше время всяко эффективнее, потому что всегда заметнее в общем потоке информации.

Группа longlong подошла к созданию антихейтерскому гимну со всей ответственностью. Премьера песни «Лонги» снабжена предупреждением: «Рекомендуется к прослушиванию при любых попытках соответствовать чьим-то ожиданиям. Песня содержит набор типичных абсурдных вопросов, которые прилетают обычно музыкантам: «а вы можете потише и не спеша», на каких фестивалях вы играете и настоящий ли цвет волос у участника команды? Все это в итоге превращается в невразумительное кудахтанье.

Премьера уже достигла своей цели: сочувствующие группе поклонники признаются, что песня приводит в норму в непростые минуты жизни, ну а хейтеры, конечно, ворчат, что вышло слишком пафосно и «непонятно, в каком стиле».