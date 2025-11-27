longlong «Лонги» (интернет-сингл)

longlong «Лонги» (интернет-сингл)

Исполнитель: longlong, Название: «Лонги», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Периодически хейтеры достают артистов по самое не могу. Периодически чаша терпения у исполнителей из-за этого переполняются, и они отвечают максимально грубо и прицельно. Такие дуэли полезны для всех: диванные критики выпускают пар, мстя всем и вся за свою неустроенную жизни, ну а хитрые музыканты оказываются в выигрыше в любом случае, так как понимают, что черный пиар в наше время всяко эффективнее, потому что всегда заметнее в общем потоке информации.

Группа longlong подошла к созданию антихейтерскому гимну со всей ответственностью. Премьера песни «Лонги» снабжена предупреждением: «Рекомендуется к прослушиванию при любых попытках соответствовать чьим-то ожиданиям. Песня содержит набор типичных абсурдных вопросов, которые прилетают обычно музыкантам: «а вы можете потише и не спеша», на каких фестивалях вы играете и настоящий ли цвет волос у участника команды? Все это в итоге превращается в невразумительное кудахтанье.

Премьера уже достигла своей цели: сочувствующие группе поклонники признаются, что песня приводит в норму в непростые минуты жизни, ну а хейтеры, конечно, ворчат, что вышло слишком пафосно и «непонятно, в каком стиле».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Европа готовит альтернативу мирному плану Трампа по Украине
Путин прокомментировал мирный план Трампа
Игорь Димитриев: «Россия показала, что может атаковать любые объекты на территории Украины»
© KM.RU
Росреестр предложил аннулировать право собственности после возврата денег
Избранное
Кинопремьера Ренаты Литвиновой «Скромное обаяние волшебников»: желания обреченной буржуазии
Отрицание русской этничности – это наглый вызов русскому народу
Виталий Аверьянов «Пророчество Серафима. Третий час песен»
Правила пользования льготным периодом
Валерий Сюткин, 18 апреля, «16 Тонн»
Оргазм Нострадамуса «Альтернативный трибьют. Vol 1»
«Тест для российской государственности: политические лидеры Кавказа сплотились и на полном серьёзе рассчитывают подавить общественность России»
Меркель подтолкнула Путина к поглощению Беларуси
KDRR «Деконструкция» (интернет-релиз)
Андрей Воронин открыл способ, как худеть без изнурения себя диетами
Марианские Лазни
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации