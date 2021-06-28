Пир во время чумы: «Алые паруса» свели на нет заклинания властей о вакцинации

Праздник выпускиников «Алые паруса» в Питере прошел в прямом эфире без масок и социальной дистанции. «Грамотно развели» не 40 000 гулявших там выпускников, а нас с вами. ВИДЕО

Бесправие обычных граждан, к которому в итоге пришла наша многострадальная страна, удручает. На фоне пугающих показателей по ежесуточному росту заболеваемости и смертности от коронавируса власть ярится и принимает беспрецедентные шаги к тому, чтобы подвигнуть людей к вакцинации. Доходит до дискриминации и деления народа на овец и козлищ, о чем недавно хорошо высказался Егор Бероев.

Но что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Перед угрозой нового локдауна чиновники вводят жесточайшие драконовские меры – вплоть до отказа в доступе в рестораны непривитым, увольнения отказавшихся от вакцинации сотрудников с работы и ограничения в Москве публики на концертах до 500 человек.

Мероприятия из-за этого отменялись одно за другим. Так, в одном из самых больших столичных залов «Крокус Сити Холл» перенесли шоу в честь 35-летия «Арии», которое должно было пройти 18-20 июня – только потому, что зал номинально находится в Подмосковье, где концерты запретили в первую очередь. А уже меньше, чем через неделю в том же «Крокусе» безо всяких ограничений прошло открытие фестиваля «Жара», где ни о какой социальной дистанции не было и речи. Все просто: куратор «Жары» – магнат Эмин Агаларов, а учредитель «Крокуса» - его не менее влиятельный отец Арас Агаларов. Получается, им можно, а другим нельзя?

Аналогичная ситуация сложилась 25 июня с фестивалем выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В прошлом году мероприятие прошло онлайн. А теперь в момент, когда Санкт-Петербург занял первое место по смертности от ковида, видимо, было уже «неопасно» нагнать на Дворцовую площадь 40 000 народу!

Нас заклинают: дескать, потоки гостей были грамотно разведены (слово-то какое!), а все допущенные на набережную якобы прошли ПЦР-тесты. МВД тоже не нашло нарушений на выпускных в России. «Мероприятия проводились с учетом эпидемиологической обстановки. Нарушений общественного порядка не допущено», — сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк. А как МВД найдет нарушения, когда в организации этого, с позволения сказать, действа, заняты слишком влиятельные силы?

Солидаризовался с Ириной Волк и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнувший, что «никаких прямых запретов на такие [крупные] мероприятия нет». «Решения принимаются руководством города, руководством региона на основе требований санитарных властей», - отметил он.

Но отчего-то не покидает ощущение, что «грамотно развели» не десятки тысяч выпускников, а нас с вами. Даже если поверить в организацию потоков и ПЦР-тесты, то наблюдать всю эту ораву без медицинских масок на фоне потоков социальной рекламы о необходимости повальной вакцинации было как минимум неловко.

Во всяком случае, известные люди, среди которых братья Запашные, Руслан Алехно, Анастамия Волочкова и многие другие, тоже публично высказывают недоумение увиденным на «Алых парусах» в прямом эфире по ТВ в ночь на 26 июня. «Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что происходит??? Хотя, все нормально, дистанцию в 1,5 м соблюдают. Россию умом не понять... АААААА, я понял, главное, на лавки не садиться», — написал фигурист Алексей Ягудин в своем Instagram.

Тем более, было бы чем рисковать и ради чего злить народ. Судя по размаху, в шоу «Алые паруса» было вбухано немеряно денег, но отличалось оно редкостной безвкусицей. Чего только стоили ряженые Александр Невский, Петр Первый и Михайло Ломоносов распевающие на палубе корабля оперными голосами «Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной…» Да и в самом деле - что нам там какой-то коронавирус? Ведь крутящиеся вокруг организации этого пира во время чумы деньги и чьи-то бизнес-интересы намного важнее человеческих жизней…

Невеселыми размышлениями на ту же тему поделился известный публицист Юрий Пронько: «В кафе и рестораны нельзя, а на многотысячные сборы можно? Без вакцины нельзя, 30% сотрудников обязательно на удалёнку, новые штаммы привезли из забугорья, но границы открыты? Набиуллина заявила, что $30 млрд, которые граждане не вывезли за границу, ведут к росту цен. Надо выполнять рекомендации главы ЦБ? Пандемии COVID нет? У власти дуализм? Бизнес? Что, ..., происходит?»

И после этого власти верят, что их заклинания о тотальной вакцинации возымеют свое действие?