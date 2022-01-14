Чем отличается НАТО от третьего рейха, и какие выводы можно сделать из переговоров между Россией и Западом?

Как показывает исторический опыт, единственная возможность начать плодотворный диалог с Западом – это демонстрация такой военной силы, которая в теории, но гарантированно, позволяет за недельку-другую дойти до Ла-Манша

Западные страны по-прежнему настроены на экспансию и агрессию против России, и, кроме грубой силы, ничего понимать не хотят?

Масштабные переговоры между Москвой и представителями Западного блока завершились, формально, ничем. Российские дипломаты по очереди пообщались с коллегами из США, НАТО и ОБСЕ, но понимания по принципиальным вопросам не нашли.

На Западе упорно делают вид, что забыли обо всех своих красивых обещаниях прошлых лет, и демонстрируют согласие исключительно на «игру в одни ворота». Впрочем, некоторые эксперты предполагают, что некие секретные предварительные договоренности все же существуют, однако их тщательно камуфлируют…

Начался переговорный процесс с длительным общением за закрытыми дверями в Женеве российской делегации (ее возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин) с американской (во главе с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман и замгоссекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс).

Переговоры продолжались 7,5 часов. Ключевой темой стало обсуждение гарантий о не расширении НАТО на восток и якобы перемещений российских войск на границе с Украиной.

«Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно - удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса"… Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России», - подчеркнул Рябов.

Однако Шерман в ответ отделался общими фразами о недопустимости закрывать кому-либо путь в НАТО, и о том, что нужно вести консультации по двусторонним вопросам.

При этом Рябов сам отметил, что Россия вторгаться на Украину не намерена, однако обеспокоена перспективой провокаций, как со стороны самого Киева, так и совместных с Западом.

Опасения Рябова понятны. Украинские террористы (причем, не только «активисты», но и официально направленные в РФ «люди в погонах») уже несколько раз вторгались с целью совершения диверсий на российскую территорию – как в Крыму (организаторы этого преступления в Киеве затем были награждены и открыто продвинуты на руководящие должности), так и в материковой части РФ (достаточно вспомнить пресеченную российскими спецслужбами операцию украинских государственных террористов по похищению человека в августе 2020 года).

Однако Шерман ответил на это откровенно по-хамски, потребовав от России прекратить учения (на своей территории!) и отправить войска в казармы.

Таким, образом, официально ни о какой разрядке делегации не договорились.

«Шерман сказала, о том, что никаких переговоров не было, а была встреча для прояснения позиций сторон. А Псаки в истерическом тоне заявила, что можно ожидать дезинформации от РФ, что, якобы, до чего-то договорились. Ни до чего не договорились - не верьте русским. Для меня это означает, что до чего-то всё же договорились, но условились пока об этом не сообщать, чтобы делать вид, что без Европы договорились про европейскую безопасность или про Украину без Украины. Полуоптимистический тон Рябкова говорит тоже в пользу моего предположения», - высказал свои предположения украинский политолог Михаил Погребинский.

Правда, слова самих участников переговоров предположения о неких тайных договоренностях опровергают. Российские дипломаты отметили, что слова Псаки говорят лишь о деградации американской культуры ведения переговоров.

«Российско-американские переговоры: шансы на "сделку" стремятся к нулю… При власти в США находятся неолиберальные глобалисты-финансисты, для которых сама мысль о том, что на планете существуют зоны исключительного политического влияния других государств абсолютно недопустима. Не говоря уже о том, чтобы самим без боя сдавать в чужие сферы влияния свои трофеи, полученные по итогам прошлой Холодной войны. Нынешнее американское руководство - это не прагматики-реалисты, а одолеваемые мессианскими идеями и фантомными болями по мировому господству либералы-догматики», - высказал свое мнение политолог Даниил Богатырев.

Второй этап переговоров происходил уже в рамках Совета Россия - НАТО, и продолжался около четырех часов.

По информации РИА «Новости», российскую делегацию на первой за два года встрече СРН представляют замглавы МИД Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин, участвовавший в переговорах в Женеве. От НАТО присутствуют генсек блока Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц. При этом, похоже, единственным реальным результатом переговоров стали заверения сторон о готовности к диалогу.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг охарактеризовал их, как «очень серьезный и прямой обмен мнениями». Но по факту он заявил о том, что, по его мнению, у России нет права вето на расширение НАТО. При этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко вполне резонно отметил, что процесс расширения Североатлантического альянса создает для Москвы «неприемлемые риски», которым она «будет противостоять».

Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация может привести «к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности». Представители Альянса и США давать гарантии закрытия дверей в НАТО для Украины и Грузии отказались, но при этом оговорками дали понять, что в ближайшем будущем о таком развитии событий речи якобы не идет.

Цинично и откровенно лживо во время переговоров звучали призывы отдельных членов НАТО «гарантировать целостность» Украины, Грузии и Молдавии. Ведь те же страны в свое время горячо поддерживали развал СССР и Югославии, участвовали в разделении СРЮ, бомбили Сербию ради отделения Косово и приветствовали антиконституционный государственный переворот на Украине в 2014 году.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин констатировал, что отношения России и НАТО «находятся на критически низком уровне», указав при этом на необходимость отказа Запада от размещения в Европе «контингентов передового базирования», а также новых американских ракет средней и меньшей дальности.

«НАТО понимает принцип неделимости и безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов Альянса. НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других. Мы твердо исходим из того, что попытки построить безопасность против России без участия России обречены на провал. Мы не дадим этого сделать. Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение. Если это будет поиск уязвимостей в оборонной системе России, то будет и поиск уязвимостей в НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий», - прокомментировал ход переговоров Грушко.

Не принес никаких прорывов и третий этап дипломатического общения – в рамках ОБСЕ.

«Российские идеи, которые мы обсуждали в Женеве, Брюсселе и Вене на площадке ОБСЕ, - это, по сути, момент истины, который должен определить, будем ли мы договариваться о тех линиях, которые нельзя переходить, и о тех принципах, которые нельзя нарушать. Либо ситуация пойдет по сценарию, который может привести к катастрофическим последствиям», - сказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич по завершении консультаций по российским предложениям.

«Натовцы и американцы категорически отвергают наше право добиваться нерасширения НАТО. Но наша позиция зиждется не на натовских документах. <…> Она зиждется на документах, принятых на высшем уровне в ОБСЕ, включая Стамбульский саммит 1999 года, где свобода выбора союзов прямо обусловлена необходимостью обеспечивать неделимость безопасности, чтобы никто не предпринимал каких-то мер в своих интересах в ущерб безопасности любого другого государства. <…> НАТО сейчас показывает полную недоговороспособность», - заявил на фоне переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Что мы имеем в сухом остатке?

Во-первых, как мы минимум, мы должны сказать «огромное спасибо» бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву, который спокойно махнул рукой на государственные перевороты в странах соцлагеря, разрешил ФРГ аннексировать ГДР и со спокойной душой вывел из Восточной Европы советские войска под устные гарантии «не расширять НАТО на восток». По хорошему счету, в том, что именно это было – совершенно беспрецедентная халатность либо чудовищное предательство, - стоило бы разобраться, наконец, правоохранительным органам…

Во-вторых, западные элиты - мошенники и лжецы. Вот так просто. И это нужно иметь в виду на любых переговорах.

В-третьих, Запад просто не признает, что у кого-то другого могут быть свои права, требования или интересы. Это – двойные стандарты, возведенные в некую высочайшую степень. Самым блестящим образом Запад это продемонстрировал на Украине. США и Европа сразу же признали легальной властью своих марионеток, совершивших в 2014 году кровавый антиконституционный переворот и растоптавших волеизъявление украинского народа.

«Народом» вместо этого была «назначена» толпа свезенных на майдан маргиналов в смердящих камуфляжах и жулье, надеявшееся безнаказанно «осваивать» средства из кредитов МВФ. Зато тех, кто посмел выступить против этого беззакония, Запад записал в «сепаратисты» и «незаконные военные формирования», щедро выделяя киевскому режиму средства уничтожения «врагов», некоторым из которых не исполнилось и года.

Фактически коллективный Запад ничем не отличается сегодня от третьего рейха, для которого существовали только свои личные интересы, а все остальные народы объявлялись либо сателлитами, либо объектами для уничтожения.

Кстати, на фоне переговоров с РФ, США вдруг выдали истеричную реакцию, пообещав «жесткий ответ» на возможное размещение российских войск в Латинской Америке. Стоп. А с какой радости? Ведь, когда речь идет о расширении НАТО и размещении в Европе американских вооружений, Вашингтон визжит о «суверенной воле» данных государств. Так почему тогда такой же суверенной воли не может быть у стран Латинской Америки? Тем более, простите, Россия, в отличие от лживых западных политиков, клятвенно заверявших в свое время Москву в «не расширении НАТО», никаких подобных обещаний не давала…

Вывод здесь напрашивается один.

Как верно подметил Сергей Лавров, НАТО демонстрирует полную недоговороспособность. И России необходимо проводить свою внешнюю (и внутреннюю) политику без оглядки на мнение самих Вашингтона и Брюсселя, а также - пятых, шестых и прочих колонн внутри самой страны, получающих гонорары от госдеповских НКО либо внешне демонстрирующих лояльность государству, но очень переживающих за свою недвижимость на «лазурных берегах».

Как показывает исторический опыт, единственная возможность начать плодотворный диалог с Западом – это демонстрация такой военной силы, которая в теории, но гарантированно, позволяет за недельку-другую дойти до Ла-Манша. В этой ситуации (вспомним хотя бы события 1944–1945 годов) договороспособность Запада возрастает на глазах, и сразу возникает понимание наличия у Москвы собственных интересов и целесообразности существования нейтральных государств. Причем не на берегах Днепра, а гораздо западнее. Во всех других случаях нас будут просто душить. Быть слабой – это роскошь, которую Россия позволять себе не имеет права…