13:49 9.07.2025

В Россию планируется привлечь 1 млн трудовых мигрантов из Индии для компенсации дефицита высококвалифицированных кадров. Об этом в интервью агентству ЕАН заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

«Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 млн специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами», – приводят его слова «Ведомости».

Российским промышленным предприятиям нужно наращивать производственные мощности, однако регион испытывает острую нехватку рабочей силы. Часть сотрудников задействована в спецоперации на Украине, а молодые люди не стремятся работать на заводах, что, по мнению Беседина, связано с «идеологической ошибкой, допущенной до этого в стране».

Новые работники будут направлены преимущественно в металлургическую и машиностроительную отрасли, где требуются высококвалифицированные специалисты.