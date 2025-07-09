В Россию планируется привлечь 1 млн трудовых мигрантов из Индии
В Россию планируется привлечь 1 млн трудовых мигрантов из Индии для компенсации дефицита высококвалифицированных кадров. Об этом в интервью агентству ЕАН заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
«Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 млн специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами», – приводят его слова «Ведомости».
Российским промышленным предприятиям нужно наращивать производственные мощности, однако регион испытывает острую нехватку рабочей силы. Часть сотрудников задействована в спецоперации на Украине, а молодые люди не стремятся работать на заводах, что, по мнению Беседина, связано с «идеологической ошибкой, допущенной до этого в стране».
Новые работники будут направлены преимущественно в металлургическую и машиностроительную отрасли, где требуются высококвалифицированные специалисты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
получать будут россияне,а иноземцы-специалисты(ага) в 2 раза больше,для начала+ пособие.
Да,ещё и пособьице придумают.
Как-то ТРУДНО представить, что вся Власть РФ – ПОГОЛОВНО ДУРАКИ (ИДИОТЫ/ДЕБИЛЫ...).
Значит Власть РФ целенаправленно проводит ВРАЖДЕБНУЮ, ПРЕСТУПНУЮ, ПОДЛУЮ политику по замещению коренного населения/народа России враждебными мигрантами (исламистами-ваххабитами...) и целенаправленно ведёт Россию к катастрофе?
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ПОЛЬЗА от мигрантов России может быть только, если их использовать по образцу ОАЭ, Саудовской Аравии:
На работу в РФ только по срочному договору (никаких детей, жён… не пускать)
Менять место работы запрещено
Свободное перемещение труд мигрантов по РФ запрещено
Паспорта РФ не раздавать.
Работодатель полностью несёт ответственность за приглашённых мигрантов и несёт ВСЕ расходы, связанные с ними.
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“молодые люди не стремятся работать на заводах”
Так заставьте тунеядцев (блогеров…), “доставщиков пиццы”... заниматься производительным трудом.
Сделайте так, чтобы выгоднее было быть токарем, сварщиком, учителем, инженером..., а не блогером, “доставщиком пиццы”, или сидеть в своём ларьке как сидят мигранты.
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Сделать можно всё, если захотеть.
Но Власти РФ, как обычно занимаются пустой болтовнёй, создают видимость деятельности, но РЕАЛЬНО НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ ХОТЯТ.
И что все завозимые индусы знают русский язык? Ох они и померзнут зимой в своих тапках когда морозы на Урале под -40 С. Нам еще только индусов и не хватало для полного счастья в дополнение к своим гостям с юга.
Не факт что индусы будут мести улицы чище,чем таджики. Может сразу попробовать "экспериментнуть" с заменой всего госаппарата РФ (включая и губернаторов).
Если раньше был разный политико-экономический строй Социализм - Капитализм, то теперь-то никаких противоречий; и здесь и там капитализм. Какая разница чья табличка будет висеть на двери кабинета "Маск" или "Миллер".
Да и Россией на протяжении многих веков правили лица разных национальностей,
так что и тут нет никакого ущемления национальной гордости.