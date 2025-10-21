Песня группы «Воскресение» спасла человека от медведя в Канаде

Концерт группы «Воскресение» состоялся в оренбургском ДКиС «Газовик» 18 октября 2025 года

Жителям Оренбурга повезло в этот субботний вечер вдвойне. Во-первых, им посчастливилось побывать на концерте первого в истории коллектива акустического тура, охватившего пять десятков городов по всей стране. Во-вторых, три год назад выступление «Воскресения» в Оренбурге было вынужденно отменено из-за закрытого на ремонт аэропорта. Те, кто собирался послушать группу живьем еще тогда, сумели теперь закрыть гештальт.

В начале концерта участники «Воскресения» дали зрителям общее представление о том, что им ждать от этого вечера, исполнив «Есть у меня», представляющую собой краткую историю по песням группы, в которых неизменно присутствует «Вечная правда, а в ней — красота». «Радуюсь» окунула зрителей в пространство абсолютного света. «Которые день мы ездим по стране с запада на восток, и местами с юга на север - и наоборот, - объяснил зрителям лидер группы Алексей Романов, поприветствовав их. - Программа заявлена как акустическая, мы в нее кое-что добавили, а в целом мало что изменилось». Будто в подтверждение этих слов барабанщик Алексей Коробков, до этого игравший на кахоне, пересел за ударную установку, и «Воскресение» выдало очень уж драйвовую для камерного формата концерта «Научи меня жить». «Мы вас любим!» - кричали музыкантам зрители, заодно вспоминая название одноименного концертного альбома группы.

Про «Посмотри, как я живу» Алексей Романов рассказал, что она задумывалась как покаянный псалом, хотя что-то пошло не так, и получилось смешно, но главное, что матушке его результат понравился. Во время жарких соло в этом номере клавишник Юрий Смоляков и басист Сергей Тимофеев выворачивали души, как могли, и публика, оценив их старания, принималась хлопать их партиям еще до окончания песни. А самую поразительную вещь Алексей Романов рассказал перед композицией «Моя последняя любовь по имени смерть»: друг из Минска, с которым не виделись 20 лет жил в Канаде, ходил в лес смотреть на гризли и, когда с седьмым из них столкнулся лицом к лицу, зная, что нельзя бежать и кричать, принялся негромко читать эту песню, и уже на втором куплете зверь отступил. Тема, связанная с обитателями леса, присутствовала и в «Волчьей», тем более — Алексей Романов вооружился в ней губной гармоникой, удачно иммигрирующей тоскливый вой серого хищника.

Песню «Утешить нечем» Алексей Романов объявил ровесницей «Моей последней любви...», заметив, что она тоже о любви и, как следствие — о смерти. А вот «Я тоже был» перенесла всех аж на 46 лет назад, когда в Москве в преддверии Олимпиады по радио начали крутить песни советских рокеров, среди которых было и «Воскресение», а участники группы, вернувшись с юга, неожиданно узнали, что в одночасье стали знаменитыми. Правда, по словам Алексея Романова, записать ему ее удалось лишь с 16-го раза. «Случилось что-то» напомнила о студенческих временах певца в архитектурном институте, когда он готовился к зачету по научному коммунизму, но, как назло, получил стипендию и отпраздновал с другом это событие. Преподаватель, впрочем, сильно придираться не стал, и на радостях приятели познакомились с красивой блондинкой, которая с кем-то оживленно беседовала по телефону-автомату. Под впечатлением от всех этих событий Алексей Романов и сочинил летнюю песню зимой - «Снилось мне».

Ближе к финалу концерта прозвучали и относительно новые песни - «Время вышло» (доведенная до ума после пожара в Нотр-Дам де Пари) и «По дророге в небеса» (которая «притворялась русской девушкой, но вышло, что вышло»). Песню «Я ни разу за морем не был» зал встретил аплодисментами. «Я привык бродить один» была сыграна сразу после «Снилось мне» и в обновленной редакции тоже стала сновидческой: Алексей Романов спел «мне КАЗАЛОСЬ я солдат вселенной в мировой борьбе добра и зла, а НАЯВУ как всегда то зима, то весна». После «По дороге разочарований» на боковых экранах зажглись гитары-логотипы, сигнализирующие об окончании действа. Но музыканты «Воскресения» сыграли еще «Кто виноват» и — для тех кто не успел уйти в гардероб - «Не оставь меня». После всех поклонов к микрофону вышел барабанщик Алексей Коробков и произнес: «Оренбург, вы - потрясающая публика! Мы к вам приезжали, приехали и ещё приедем»

Что ж, будем ждать!