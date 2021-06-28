Рывок «Талибана»: вперед, на север, за газом и невестами

Американцы уходят из Афганистана со скоростью паникеров, бросая технику и вооружение на радость своим врагам. И окрыленный враг, быстро осваивая эту технику, обязательно пойдет дальше

В мае США и их союзники начали выводить войска из Афганистана. Тут же в стране резко обострилась ситуация. Талибы (Движение «Талибан» признано террористическим, запрещено на территории РФ) перешли в наступление практически на всей территории страны. Они один за другим стали «спускать знамена» целых правительственных укрепрайонов, где власть держалась на штыках собственных Сил безопасности десятилетиями.

За последние несколько суток бои велись в целом ряде провинций – Кундуз, Кабул, Парван, Кандагар, Хост, Нангархан и Логар. Развивая успех, талибы захватили важную транспортную развязку – уезд Доши в провинции Баглан. Она считается важнейшей перевалочной базой для транспортировки на Север (в том числе и в Россию) опия-сырца.

22 июня был захвачен главный пограничный переход, таможенный пункт и торгово-перевалочный центр на границе Афганистана и Таджикистана «Шерхан-Бандар». Через него проходит львиная часть импорта из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран. Афганские силы безопасности трусливо покинули свои позиции, а некоторые солдаты и офицеры бежали через границу в Таджикистан.

Резко изменившуюся ситуацию в регионе комментирует наш старый знакомый, военный конфликтолог Игорь Лифанов.

– Игорь Геннадьевич, что нам ждать от нового резкого всплеска активности «Талибана»?

– Да ничего хорошего. Это массовое наступление говорит о том, что присутствие в стране и наших, и американских войск было не напрасным. Это сдерживало дремлющий пассионарный напор многомиллионной армии сторонников радикального ислама. Сейчас американцы бегут, бросая технику и вооружение на радость своим врагам. И окрыленный враг, быстро осваивая эту технику, обязательно пойдет дальше.

– А почему солдаты правительственных войск трусливо поджимают хвосты, когда к ним в гости приходят талибы?

– У них нет того духа, той идеи и той пассионарности, которая есть у талибов и некоторой части афганских таджиков. Значительная часть последних - это прямые потомки басмачей, которые в свое время в процессе установления в Центральной Азии Советской власти были вытеснены в Афганистан. Это люди боя. Они такие же непримиримые, как их предки-басмачи. Это по-своему храбрые люди. И они не боятся смерти. Они к ней философски относятся. Умрешь за веру - станешь моджахедом и сразу попадешь в рай к гуриям.

Кроме этого, они - не знающие жалости фаталисты. Тех, кто оказывает сопротивление, уничтожают без колебаний. А в плену еще и поджарят на медленном огне. В значительной степени их пассионарность подстегивается сугубо азиатским гендерным фактором...

- ?

- Они идут на Север за дешевыми невестами. В Азии ведь за женщину, которую приводишь в свой дом или берешь в гарем, надо платить ее родне калым (откупные - прим.ред.). И немалый. Далеко не у всех взрослых мужчин на это есть деньги. В результате в Афганистане десятки тысяч здоровых крепких тридцати-сорокалетних половозрелых бородачей не могут выкупить себе женщину, ублаготворить свои сексуальные потребности и продолжить свой род. Поэтому в стране так распространены зоофилия, педофилия и гомосексуализм, который сами афганцы лукаво называют «противостественной любовью».

Деньги в Афганистане есть далеко не у всех, зато автомат есть у всех и каждого. И десятки тысяч сексуально озабоченных взрослых бородатых мужчин встают под знамена ислама и идут на Север - туда, где они за молодую привлекательную женщину могут предложить не ковры и золото, а автомат Калашникова. Как говорил басмач Абдулла из «Белого солнца пустыни», кинжал хорош для того, у кого он есть. А у талибов он есть. И они с ним идут на Север.

И самое главное - у них есть идея (пусть религиозная) и исключительная убежденность в собственной правоте. Эта идея давно стала смыслом их жизни. Она ведет их вперед.

Такой идеи нет ни у нас, ни у населения стран Центральной Азии, ни у других региональных соседей талибов. Даже у Ирана ее нет. А у талибов есть. А когда идея овладевает массами, она становится реальной силой. Еще дедушка Ленин об этом говорил. «Мы живем в горящей одежде», - так говорят про себя сами талибы. «Горящая одежда» - это и символ вечной опасности, и символ обжигающей идеи. А воины они очень опытные. Еще бы - столько лет воевать...

Среднестатистический афганец по своей боевой подготовке в горах вполне составит конкуренцию нашему спецназовцу. Я начинал свою карьеру в Афганистане. И видел, как душманы по несколько дней без еды и воды, с парой сухих лепешек и горсткой изюма, зато навьюченные по самое горло боеприпасами, могли неделями напролет рысачить по горам. Меня это впечатлило.

- Каков итог американского присутствия в Афганистане?

- Да никакого. Если не считать выброшенных на ветер триллионов долларов и три с половиной тысячи цинковых гробов американских солдат. Мира в регионе как не было, так и нет. Война за все виды ресурсов - начиная от демографического заканчивая властным - была, есть и остается смыслом жизни миллионов афганцев.

Производство наркотиков за время американского присутствия выросло в десятки раз. Пышным цветом цветет рынок оружия. Кроме того, в Афганистан для разнообразия палитры перебрались тысячи недобитых головорезов из Сирии и Ирака. Американцы же уходят из страны со скоростью паникеров. При этом бросают свои базы, полные оружия, боеприпасов и автотехники. Последнее обстоятельство вообще выглядит как попытка усилить талибов.

- Для чего?

- Парадокс, но нынешняя власть в Кабуле тоже не лояльна к Вашингтону. Если у нас в Афганистане была какая-то весомая поддержка, то американцы умудрились рассориться со всеми подряд. Их ненавидят все.

- А в чем причина?

- В их отношении к местным. Американцы же считают афганцев недочеловеками, зверьками. Это у них в генах. Как бы они тебе ни улыбались, они тебя презирают. Но на Востоке прекрасно чувствуют эти нюансы отношений. И платят им той же монетой. За что, по мнению американцев, вассалы должны быть наказаны. Вот они и отдают технику талибам - бейте наших вчерашних союзников!

- И куда дальше двинется вся эта братия?

- Есть три пути вероятной дальнейшей экспансии. Первый - на восток, в Китай, «бороться за права мусульман» Поднебесной. Вторая - в Таджикистан, чтобы в обозримом будущем создать новую «страну таджиков» (с включением северного Афганистана). Часть пуштунов захотят снести условную линию Дюрана и объединиться с братьями по вере в Пакистане. Не исключено (с подачи англосаксов) поход «Талибана» в Иран. Но Таджикистан - самое вероятное направление. Именно там живут этнически близкие братья по вере и самые сладкие невесты.

В любом случае над Центральной Азией нависла тень проекта «Большой Вазиристан», над которым англичане работали последние 20-30 лет. Он предусматривает тектонические геополитические перемены в регионе – перекройку границ от Каспийского моря до Синьцзян-Уйгурского автономного района, от Ферганской долины до Персидского залива. И весь этот регион «по ходу пьесы» по замыслу англичан должен погрузиться в дремучее Средневековье и стать нашей тяжелейшей головной болью и финансовой проблемой.

- Устоит ли в Афганистане нынешняя власть?

- Скорее всего – нет. Страной будет править «Талибан».

- Соединённые Штаты наверняка в том или ином виде захотят сохранить контроль над регионом...

- Конечно. И сейчас они пытаются договориться с правительством всех стран Центральной Азии о потенциальном размещении там военных баз. Но все шесть стран, которые граничат с Афганистаном - Иран, Пакистан, Китай, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения - далеки от союзнических отношений с США. При этом Иран, Китай и ныне прокитайский Пакистан - их явные оппоненты.

Туркмения вряд ли станет рисковать и отказываться от своего привычного и удобного статуса нейтральной страны. К тому же они традиционно умели договариваться с талибами и откупаться от них газом. Казахстан не пойдёт на размещение американских баз из-за союзнических отношений с Россией. По той же причине, вероятно, не даст согласия и Киргизия. К тому же у киргизов после пограничного конфликта с таджиками резко обострились отношения с соседями, и они уже муссируют почву для размещения российской базы в Баткене. Лишь Таджикистан и Узбекистан могут разместить новые американские базы на своей территории.

- Но Таджикистан входит в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и имеет на своей территории российскую военную базу…

- Тем не менее еще в 2016 году при финансовой помощи Китая на таджикско-афганской границе в районе Шуро-абада был построен пограничный пост «Гулхан». К тому же экономика современного Таджикистана очень зависит от китайских кредитов (52% всех внешних займов страны получены от Китая). На сегодня только Узбекистан, так и не вошедший в ОДКБ, является самым вероятным кандидатом на приём войск враждебного России военного блока. Если базы американцев разместятся в Узбекистане, это изменит баланс сил в регионе. И может стать для США рычагом давления и на Китай, и на Россию.

Новый президент Шавкат Мирзиёев с 2016 года активно развивал военные связи с США. Он подписал в 2018 году «План сотрудничества с США в военной сфере», поддерживает участие Узбекистана в совместных с американцами военных учениях, отправляет офицеров на курсы повышения квалификации именно в страны НАТО. А в мае 2020 года Вашингтон вместе с Ташкентом и Кабулом провели первый трехсторонний диалог. Так что подковерная война за Узбекистан уже идет полным ходом.

- Как отреагирует Москва на возможное появление американских баз в Узбекистане?

- Соседи Узбекистана в ответ на это наверняка захотят разместить на своих границах дополнительные военные контингенты. Они станут предоставлять Узбекистану меньше преференций и начнут разрабатывать свои планы на случай военной агрессии с сопредельной территории. А Таджикистан и Киргизия вообще могут перекрыть или резко ограничить подачу воды в республику - ледники-то находятся на их территории.

- А можно объединить усилия для борьбы с «Талибаном»?

- Ну, напрямую пока «Талибан» нашим интересам не угрожает. Так что пока с ними надо встретиться и понять их планы. А если они захотят стать основным центром силы в Азии - придется объединять усилия. Смотрите, как здорово был разрушен ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), когда на него навалились всем миром. Да, американцы действовали топорно, разбомбив в пыль массированными артиллерийскими обстрелами миллионный Мосул. Тем не менее, эффект был достигнут. И квазигосударство ИГИЛ перестало существовать. Теперь на американцев надежды нет. Надо рекрутировать новых союзников. И для этого у нас есть Шанхайская организация сотрудничества и ОДКБ. Кроме того, надо играть и на внутренних противоречиях в стране.

- А они есть?

- И принципиальные. В Афганистане исторически есть два центра силы – Кандагар и Герат. Кандагар – центр «пуштунизма», Герат – «антипуштунизма».

В их отношениях накопилось огромное количество взрывчатого материала. Националистические амбиции пуштунов-талибов, помноженные на этнические чистки, натолкнулись на возросшее чувство самосознания таджиков, узбеков и хазарейцев. В свое время они даже объединились в Северный альянс, чтобы противостоять пуштунам. Но после того, как американцы перебили их лидеров - и в первую очередь «Панджшерского льва» Ахмад-Шаха Масуда - альянс распался. И талибы взяли Кабул, а нашего ставленника Наджибуллу повесили. Но власть талибов пришлась совсем не по нраву северным афганцам. В итоге пришельцы отхлынули.

Так что надо «разделять и властвовать» и на территории самого Афганистана. Восток - дело тонкое. А где тонко, там и рвется. У американцев порвалось. А вот у китайцев - в рамках поставленных ими задач - получилось. Очередь - за нами.