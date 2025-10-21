Наталия Медведева «Звериная лирика»

Исполнитель: Наталия Медведева, Название: «Звериная лирика», Стиль: саундпоэзия, Год. 2025

Специфика музыкально-поэтического дара Наталии Медведевой, вышедшей из недр парижских кабаре и продолжившей развивать этот жанр в панк-культуре, подразумевала театрализацию. Однако необузданной натуре артистки эти рамки казались тесными. Примирить все эти составляющие она попыталась в своей последней программе «Звериная лирика». Так назывался последний концерт Медведевой, сыгранный ей в клубе «Форпост» 14 декабря 2002 года.

К этому моменту группа «Трибунал Наталии Медведевой» распалась — из-за выступлений в преимущественно небольших клубах проект не был коммерчески успешным. В 2002-м певица выступала в формате трио — вместе со своим возлюбленным-гитаристом Сергеем Высокосовым и перкуссионистом Михаилом Соколовым. Именно таким минималистичным составом был записан концертный альбом «Звериная лирика».

Аскетизм инструментального сопровождения с лихвой искупался агрессивной вокальной подачей Медведевой (отсюда отчасти — и эпитет «звериная» в названии программы) и театрализацией. По сути, концерт в «Форпосте» представлял собой музыкально-поэтическое полотно со сквозным сюжетом об обветшавшем мире, находящемся в плену сомнительных американских ценностей, и обреченности в нем героини-бунтарки, которую не спасает даже охватившая ее любовь-страсть.

«Звериную лирику» предварил вышедший на кассетах цикл мелодекламаций Наталии Медведевой «XX век. Хроника предпоследнего лета» под музыкальный аккомпанемент Сергея Высокосова (2002). Несколько номеров из «Хроники предпоследнего лета» звучит и в «Звериной лирике» - «Добрый вечер, Мистер Героин!», «Coca Cola» и «Когда идя с любимым». Но при этом «Звериная лирика» - самостоятельное произведение со своей драматургией.

«Звериная лирика» имеет ярко выраженные пролог и эпилог. Интересное наблюдение: все музыкальные альбомы Медведевой начинаются с описания прогулки по ночной Москве. Но краски от диска к диску все сгущаются. Ностальгический свет «Московских окон» из «Париж. Кабаре рюс», сменяется ограблением и промозглой теменью в «Украденном прошлом» и «Свете» в «Рашн Трип». В первой песне «Мы полетим во сне» из альбома «А у них была страсть» заплутавшая в темных столичных переулках героиня вдруг понимает: «Мне город дьявол вырыл яму по горло». Но все же чувство освобождения она получает хотя бы сновидениях (по заключению медиков, Медведева умерла именно во сне!). А в открывающем «Звериную лирику» стихотворении «Черная улица» московская улица безнадежно искривлена, как походка пьяного, спасения нет, лифт сулит скорую гибель, и героиня не верит, что здесь родилась. Пейзаж напоминает то ли детскую страшилку, то ли репортаж из ада.

Название следующего трека «Век-волк» отсылает к мандельштамовскому «веку-волкодаву». Правда, медведевский образ еще безысходнее, потому что на место силы и беспощадности приходит хитрость и коварство. Конец XX века поэтесса описывает через перечисления его властителей дум — ставших немощными стариками — Эриха Хоннекера, Бориса Ельцина, Карлоса Кастанеды, Уильяма Берроуза. К этой когорте Медведева не без лукавства причисляет Лимонова, который всячески молодился и менее всего желал бы оказаться в такой компании. Из всех перечисленных в стихотворении персоналий к настоящему времени остался в живых лишь Егор Лигачев. Так в «Веке-волке» возникает тема самого гуманного столетия, не щадившего ни палачей, ни жертв. К тому же название эксплицирует еще одну грань смысла названия «Звериная лирика» - эта мертвая хватка вряд ли оставит шансы и самой героине.

Одна из возможных ловушек описана в следующем номере - «Добрый вечер, Мистер Героин». Смертоносный наркотик тоже представлен стариком — тысячелетним, но, в отличие от исторических персонажей предыдущего трека, Медведева его романтизирует («Ваши пальцы - тонкие до слёз — Под ногтями - белая пыльца»). Возможно, подобного рода эстетизация запретного вещества породила позже слухи о том, что Медведева скончалась от передозировки. В то же время, в контексте «Звериной лирики» героин встает в один ряд с другими гибельными искушениями западной цивилизации — тотального инцеста («Америкэн Хистори») и нездоровое питание («Coca-Соla). Перед «Кока-колой» Медведева четко обозначила свое отношение к описанному: «Посвящается тем, кто слишком много пьет». Сама она к тому времени уже прекратила употреблять алкоголь.

В «Звериной лирике» нет случайных реплик, и все они становятся элементом театрального действа. Противовесом экспансии потребительского западного мира выглядит песня «Калашников». Перед ней Медведева заявляет, что несмотря на обилии разных версий о появлении нового оружия, значимость фигуры Михаила Калашникова никто под сомнение не ставит. А допев и заслужив овацию, певица кокетливо заметила: «Какая милитаризованная публика здесь собралась. Впрочем, это хорошо — будем готовы к приходу дружественных сил». На этом фоне дальнейшая просьба к случайному зрителю принести воды (произнесенная с нескрываемым раздражением) воспринимается как отсылка к финалу фильма «Брат 2», когда проститутка Мэрилин говорит: «Мальчик, водочки мне принеси — мы домой летим».

С тою лишь разницей, что для Медведевой возвращение домой произошло лишь после ее смерти от плеврита 2 февраля 2003 года. И не только и не столько потому, что ее похоронили в городе ее детства Ленинграде, а потому, что ее праз был развеян, согласно завещанию над Московой, Санкт-Петербкргом, Парижем и Лос-Анджелесом. Свою смерть она то ли предсказала, то ли срежиссировала в композиции из «Звериной лирики» «Всюду мне дует»:

А мне на лицо положат тяжелый камень

Протащив мой труп по улицам города

Еще и колОм проткнут - а вдруг и впрямь я

Вампир. И похоронят на перекрестке. Здорово?

Перекресток — надо полагать те 4 города, где был развеян прах… После «Всюду мне дует» в «Звериной лирике» идут еще 2 композиции, выполняющие функцию эпилога. Бисовую «Последние любовники ХХ века» она сама отделяет от основной программы («вот это и есть бис»). А в предпоследнем треке «На берег моей — какой по счету — жизни» появляется сравнение возлюбленного Медведевой с Волком, важное в свете концепции альбома «Звериная лирика». Волк часто появлялся в высказываниях Медведевой. Вот как она, например характеризовала свои отношения с Лимоновым: ««Мы были как два одиноких волка, стоящих на краю. Внизу все копошатся, а мы стоим, будто думаем: прыгать к ним или нет. Но все равно знаем — даже если и прыгнем, будем чужаками».

Подчеркивая лежащий в основе этой программе синтез музыки, поэзии и театра, Наталия Медведева планировала выпустить ее одновременно на диске с красивой полиграфией и приложенным сборником стихов. Однако неожиданная смерть спустя полтора месяца после концерта в «Форпосте» помешала этим планам. Сергей Высокосов издавал концертник в совсем уж неказистом виде: нарезанным на обычной болванке и с отпечатанной на принтере полиграфией. Теперь «Выргород» выпустил «Звериную лирику» во всей красе — с буклетом-плакатом и буклетом-книжечкой с текстами всех песен диска и фото. Наталия Медведева этого однозначно заслужила!