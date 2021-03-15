«Бостонское чаепитие», «Прощай, молодость!» и др., 18 марта

«Бостонское чаепитие», «Прощай, молодость!» и др., 18 марта

Интеллектуальное эстетство из сердца московского андеграунда! Концерт, приуроченный ко дню рождения ВЛАДИМИРА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО (лидера группы "Бостонское чаепитие", создателя фестиваля "Бархатное подполье", журналиста и pr-продюсера)

На сцену с ним выйдут просто-таки удивительные гости!

"ПРОЩАЙ, МОЛОДОСТЬ!"
РОМАН ШЕБАЛИН ("НАВЬ")
КСЕНИЯ ДЕВИ
Редкое выступление удивительных людей!

Владимира Преображенского теперь можно услышать едва ли не раз в год, культовый дуэт "Прощай, молодость" и Романа Шебалина и того реже. И вдруг!

Если Вы вдруг не в теме - непременно изучите! И главное - приобщайтесь! Вход по случаю торжества для адептов стиля будет свободный!

ВЛАДИМИР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, лидер группы «Бостонское чаепитие» — не просто музыкант, журналист, продюсер, но и человек, создающий субкультурные тренды. Именно он ввел моду на куртуазный декаданс, создав фестиваль, с затем и декадентские салоны «Бархатное подполье», которые переросли впоследствии в целое движение «бархатных». Мистические встречи при свечах в старинных особняках Москвы 21-го века, спиритический сеанс, ретро-стриптиз и китайская каллиграфия в рамках одного фантастического вечера – все это началось с него.

"ПРОЩАЙ, МОЛОДОСТЬ!" - культовый эстетский дуэт 80-х и 90-х (Андрей Якушин, Сергей "Бананов" Тененбаум). Умная и ироничная ретро-поэтика, напоминающая о начале века, - Игорь Северянин, Саша Черный. Колоритный сценический образ - нечто вроде Пьеро и Арлекина, но без всякой нарочитости и кривлянья. А главное - интересная, оригинальная (запоминающаяся!) музыка, со своей мелодической и гармонической “изюминкой”.

РОМАН ШЕБАЛИН - Современный российский музыкант, литератор, художник, архивариус. Лидер ансамбля "Навь". Сооснователь (наряду с В.Преображенским) "Алхимического кабаре им.Яна Потоцкого".

КСЕНИЯ ДЕВИ - певица, поэтесса. Каждое выступление Ксении Деви - яркий, и в то же время подчеркнуто элегантный перфоманс, в котором изысканно и пластично соединяются вокальные произведения и художественное слово. На концерте Ксении Деви всегда царит особая атмосфера эстетики, изящества, женственности, располагающая и к дружескому общению, и к деловым беседам.

Не случайно концерт пройдет в особом месте для своих, отражающий дух настоящего независимого андеграунда (если ни разу не были, заложите время на поиски - от м. "Бауманская")

Новорязанская ул., 29, стр. 3, Москва (сначала ориентир - собор, за него, в углу сквера - направо, парк смело проходите насквозь до конца)  

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